O nouă recomandare pentru concediile în vreme de pandemie! Alexandru Rafila: “E necesară masca…” 01.07.2020

01.07.2020 O nouă recomandare pentru concediile în vreme de pandemie! Alexandru Rafila: “E necesară masca…” Există o nouă recomandare pentru concediile în vreme de pandemie de coronavirus! Aceasta vine de la Alexandru Rafila care a a acordat în această seară un interviu privind zonele turistice din România luate cu asalt de oameni în perioada aceasta.



O nouă recomandare pentru concediile în vreme de pandemie! Alexandru Rafila: “E necesară masca…”

Există o nouă recomandare pentru concediile în vreme de pandemie de coronavirus! Aceasta vine de la Alexandru Rafila care a a acordat în această seară un interviu privind zonele turistice din România luate cu asalt de oameni în perioada aceasta. De altfel, țara noastră este al treilea stat din UE cu cel mai mare număr […] The post O nouă recomandare pentru concediile în vreme de pandemie! Alexandru Rafila: “E necesară masca…” appeared first on Cancan.ro.

O nouă recomandare pentru concediile în vreme de pandemie! Alexandru Rafila: “E necesară masca…”

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Purtătorul de cuvânt al PSD, Mihai Fifor, a declarat luni, la Antena 3, că nu are emoţii privind votul de mâine asupra moţiunii de cenzură şi că membrii partidului vor fi prezenţi la şedinţă pentru a asigura cvorum, dar nu vor

Organizaţia diasporei moldoveneşti FreeMoldova a protestat la un concert Carla's Dreams din Londra şi a criticat trupa că a acceptat să cânte pentru politicieni moldoveni acuzaţi de

Impuls Leasing, subsidiara locală a gru­pului austriac cu acelaşi nume, a raportat un pro­fit net de 33,5 milioane de lei (circa 7,3 mil. euro) anul trecut, în creştere cu 61% faţă de 2017, po­trivit datelor publicate de Ministerul

Premierul moldovean Maia Sandu va pune la dispoziţie un număr de telefon pentru cetăţenii care vor să denunţe crimele regimului Plahotniuc. Ea va înfiinţa totodată un birou de politici anticorupţie şi reformă a justiţiei format din experţi

La intrarea pe o nouă piaţă Futureal merge întâi cu divizia de rezidenţial - Cordia - pentru ca ulterior să intre cu compania principală pentru a dezvolta centre co­merciale şi birouri. Acelaşi model îl aplică şi în

Fiecare persoană trece prin greutăţi într-o anumită perioadă. Pentru aceste native, vara va fi una de coşmar, deoarece ghinionul se va ține scai de ele. Vor suferi şi disperarea le va cuprinde, însă astrele le vor pregăti

Valer Dorneanu a fost reales, marţi, în funcţia de preşedinte al Curţii Constituţionale a României (CCR) pentru un mandat de trei

Cristian Deliorga şi Gheorghe Stan au depus, marţi, jurământul de învestitură în funcţia de judecători ai Curţii Constituţionale a României (CCR), în faţa preşedintelui Klaus Iohannis, într-o ceremonie

Restructurarea sistemului bancar a continuat, astfel că băncile care activează pe piaţa românească au ajuns să aibă la sfârşitul primului trimestru (T1) din acest an 53.754 de angajaţi, iar numărul sucursalelor a coborât la

U-Banca Transilvania va fi coordonată de unul dintre cei mai importanţi antrenori din baschetul sârbesc, dar și din baschetul european. Duško Vujošević va fi antrenor coordonator al echipei de seniori U-Banca Transilvania şi a

Tricolorii si iubitele lor sarbatoresc dupa Romania U21 4-1 Croatia

Fiecare zodie are punctele sale forte. Deși Berbecul are multe calități în comun cu Leul, acesta nu va fi niciodată la fel de metodic ca o Fecioară. Citește mai

Comedia „Murder Mystery, cel mai recent film cu Jennifer Aniston şi Adam Sandler a devenit lungmetrajul cu cel mai bun weekend de debut din istoria platformei online Netflix. El a fost vizionat, numai în primele trei zile, de aproape 31 de milioane

Mitologia spune că Zeus, zeul cerului, al tunetelor şi fulgerelor, „tatăl“ tuturor zeilor, s-a născut în Creta unde şi-a şi petrecut prima parte a vieţii. Fiind înconjurat de atâta frumuseţe a naturii, mă întreb (în zadar) cum de a mai

Selectionerul Mirel Radoi vorbeste despre Romania U21 4-1 Croatia

Fanii unui artist ciudat din Rusia au găsit un Mercedes Benz G-Class îngropat în pământ. Omul le spusese admiratorilor că are o supriză pentru ei, într-un buncăr, la 5 metri

CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă, în exclusivitate, cele mai amețitoare imagini ale verii. (Cel mai bine platit job din București) Super-bunăciunea de la ”Insula iubirii” și-a etalat, în toată splendoarea, noile silicoane,

Fabuloasă viață a dus până acum Jean-Christophe Rufin, doctor, diplomat, istoric, călător și romancier francez! Este președintele organizației umanitare Action Against Hunger, unul dintre primii membri ai ONG-ului Médecins Sans Frontières și

SIF Transilvania (SIF3) anunţă la bursă că a depus la Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), în vederea aprobării, documentul de ofertă publică de cumpărare a acţiunilor proprii reprezentând 7,5% din capitalul social, întocmit în

ANM a anunțat că vremea extremă va mai fi prezentă în România, furtunile dominând în continuare majoritatea regiunilor, în timp ce temperaturile se mențin