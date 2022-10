O nouă emisiune de titluri de stat. Dobânzi de până la 9,15% pe an 31.10.2022

31.10.2022 O nouă emisiune de titluri de stat. Dobânzi de până la 9,15% pe an Ministerul Finanţelor lansează o nouă emisiune de titluri de stat Tezaur, începând de marţi, 1 noiembrie



O nouă emisiune de titluri de stat. Dobânzi de până la 9,15% pe an

Ministerul Finanţelor lansează o nouă emisiune de titluri de stat Tezaur, începând de marţi, 1 noiembrie 2022.

O nouă emisiune de titluri de stat. Dobânzi de până la 9,15% pe an

Stiri Jurnalul National

Stiri pe aceeasi tema:

Moştenitorii lui Aldo Gucci, care a fost preşedintele casei de modă din 1953 până în 1986, au emis un comunicat în care spun că sunt „descumpăniţi” legat de ce susţin ei că este o portretizare eronată a lor în filmul „House of

Producătorul clujean de lactate Bonas Import Export (BONA), listat la Bursa de Valori Bucureşti în iunie 2021, a încheiat primele nouă luni ale anului cu afaceri de aproximativ 10,1 milioane de lei, în creştere cu 5,2% faţă de aceeaşi perioadă

UPDATE: Parada militară națională de la rcul de Triumf din Capitală București, organizată de Ziua Naţională a României - 1 Decembrie, a început. La ceremonie sunt prezenți președintele Klaus

Atenție, dragi cititori! Bancul zilei va stârni hohote de râs. Întâmplarea haioasă între un loverboy și o tânără a devenit virală. ”Aseară am văzut o tipă simpatică la bar, m-am apropiat de ea și am […] The post BANC | ”Nu ai o

Barcelona i-a dat 14 zile lui Ousmane Dembele (24 de ani) ca să se hotărască dacă acceptă oferta de prelungire a contractului, pe 3 ani. Acordul francezului cu Barca expiră pe 30 iunie 2022. Xavi Hernandez vrea să rezolve problema „Ousmane

Preşedintele Klaus Iohannis a afirmat că soluţia pe care o are România astăzi pentru a trece prin această încercare istorică, având în vedere contextul pandemic, este una „atipică”, însă reprezintă o „oportunitate” pentru

Cele mai performante 10 fonduri deschise locale de investiţii în ultimele 12 luni au componentă de acţiuni şi înregistrează randamente cuprinse între 49,5% în cazul Certinvest BET Index şi 71,5% pentru BT Index Austria ATX, potrivit datelor

Ianis Hagi (23 de ani, mijlocaș ofensiv) a fost integralist în partida Hibernian - Rangers 0-1 din runda #16 a campionatului scoțian. Tot ce trebuie să știi despre liga Scoției: clasament + program Ianis Hagi a semnat prima ocazie a întâlnirii cu

Lanţul de restaurante Subway, prezent pe piaţa locală din primăvara lui 2012, a închis în ultimele şase luni cinci localuri din România şi a ajuns la o reţea de 34 de unităţi, conform site-ului propriu şi calculelor făcute de ZF pe baza

Agenţia Europeană pentru Medicamente (EMA) a anunţat, joi, că a început examinarea în procedură accelerată a vaccinului anti-COVID-19 dezvoltat de compania franco-austriacă Valneva, potrivit Reuters. Valneva a anunțat în luna octombrie că

Gina Pistol a răbufnit pe reţelele de socializare. Prezentatoarea TV le-a povestit fanilor săi faptul că a ieşit destul de rar din casă de când a devenit mamă, astfel a uitat cum e să stai […] The post Gina Pistol, mesaj dur pe reţelele

Patru tineri la spital, doua mașini avariate, din care una răsturnată, o țeavă de gaz deteriorată, șase persoane din două case evacuate. Sunt consecințele unui teribil accident provocat de un șofer băut, noaptea trecută, în municipiul

Horoscopul zilei de 3 decembrie 2021, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru toate zodiile. Nativii din semnul Leu se pot îndrăgosti Chiar dacă ziua demarează mai greu, după-amiază ne recăpătăm starea de

Un bărbat a suferit leziuni cumplite într-un accident, picioarele fiindu-i prinse şi secţionate de angrenajul unei combine cu care recolta

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a confirmat, joi, redeschiderea urmăririi penale a lui Ion Iliescu în Dosarul Mineriadei din 13-15 iunie 1990. Decizia instanţei este

Trei sectoare de drumuri județene din județul Bihor sunt închise pe perioada iernii. Acestea vor fi redeschise circulației după 30 aprilie 2022, a anunțat Consiliul Județean Bihor. DJ 108 J, sectorul între

Lotul de tineret al României la handbal feminin a învins, la Mioveni, scor 25-23, selecționata Germaniei într-o partidă amicală. La pauză, fetele lui Horațiu Pașca erau conduse la 5 goluri, însă au făcut o parte secundă aproape

Compania de investiţii financiare Evergent Investments (fosta SIF Moldova, simbol bursier EVER) va susţine şi în 2022 programul Executive MBA acreditat de universităţile Buckingham, Hull şi Suffolk din Marea Britanie, în calitate de partener al

Sfântul Nicolae este sărbătorit pe data de 6 decembrie în calendarul ortodox 2020. Peste 750.000 de români își serbează onomastica în această zi. Dacă ai rude, prieteni, colegi și cunoscuți care își sărbătoresc ziua de nume pe 6

Un cutremur a fost înregistrat joi, în România, într-o zonă mai rar afectată de astfel de fenomene