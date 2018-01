O moştenire pentru generaţii. Imaginile Unirii din 1918 reinterpreate în tehnica foto de acum 100 de ani, expuse la Alba Iulia 22.01.2018

Singurele imagini ale Unirii, realizate de Samoilă Mârza la Alba Iulia în 1 decembrie 1918, au fost reinterpretate fotografic cu aceeaşi tehnică numită în epocă „ambrotip” sau „colodiu umed”. Acţiunea inedită a fost pusă în practică de un artist născut în Alba Iulia şi este o componentă a proiectului „100 de chipuri romanesti“, care se va derula la nivel naţional pe parcursul anului 2018.

