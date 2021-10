O mai ţineţi minte pe Anca Lungu, fosta prezentatoare de la Antena 1? Cu ce se ocupă acum, după ce s-a mutat din România 12.10.2021

12.10.2021 O mai ţineţi minte pe Anca Lungu, fosta prezentatoare de la Antena 1? Cu ce se ocupă acum, după ce s-a mutat din România După un contract de 15 ani cu Antena, Anca Lungu a plecat din televiziune, în aprilie 2018. S-a îndrăgostit cu un grec, cu care s-a mutat în Franța. Anca Lungu menține legătura cu România prin […] The post O mai ţineţi minte pe Anca



O mai ţineţi minte pe Anca Lungu, fosta prezentatoare de la Antena 1? Cu ce se ocupă acum, după ce s-a mutat din România

După un contract de 15 ani cu Antena, Anca Lungu a plecat din televiziune, în aprilie 2018. S-a îndrăgostit cu un grec, cu care s-a mutat în Franța. Anca Lungu menține legătura cu România prin […] The post O mai ţineţi minte pe Anca Lungu, fosta prezentatoare de la Antena 1? Cu ce se ocupă acum, după ce s-a mutat din România appeared first on Cancan.

O mai ţineţi minte pe Anca Lungu, fosta prezentatoare de la Antena 1? Cu ce se ocupă acum, după ce s-a mutat din România

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

De pe lista galbenă au fost scoase ţări ca Belgia, Spania sau Austria, însă au fost adăugate Statele Unite ale Americii. Persoanele care sosesc din ţările cu risc epidemiologic ridicat trebuie să intre în carantină timp de 14

Palatul Cotroceni și Palatul Victoria vor fi iluminate vineri în albastru. Cele două instituții se alătură astfel altor zeci de clădiri emblematice din lume care vor marca în acest fel Ziua Internațională

Până astăzi, 21 noiembrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 412.808 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 287.310 de pacienți au fost declarați vindecați. În urma testelor efectuate la nivel național,

Sebastian Culea îți prezintă cele mai tari cote pentru șocul etapei din Premier

Inna a acordat un interviu în care a vorbit despre acest an în care a avut parte de multe provocări dar şi mult stres din cauza

O adolescentă din Kentucky, SUA, în vârstă de 15 ani, născută cu sindrom Down, a fost diagnosticată cu leucemie în iulie 2019, iar după câteva săptămâni a intrat în remisie, notează CNN. „În a 30-a zi a unui plan de tratament de doi

Coronavirus România, 22 noiembrie. 131 decese au fost înregistrate în ultimele 24 de ore, potrivit Grupului de Comunicare Strategică. Până astăzi, 10.047 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat. […] The post

La Rânca, stratul de zăpadă are aproximativ 12 cm. Peste o mie de turişti au venit în staţiune. La Rânca stratul de zăpadă are deja peste 10 centimetri. Zăpada i-a luat prin surprindere pe proprietarii

Valoarea adăugată brută a agriculturii, ce cuprinde şi silvicultura şi pescuitul, în economie, va scădea cu 21,2% în 2020, înregistrând cea mai mare scădere din 2015 încoace, arată datele din prognoza preliminară de toamnă pentru

Josep Guardiola e tot mai îngrijorat, după ce Manchester City a pierdut și derby-ul cu Tottenham, scor 0-2. De-abia și-a prelungit contractul, așteptându-l pe Messi la Manchester City, însă acesta e cel mai slab început de sezon. Nu doar de la

Ratele de dobândă la titlurile de stat cu scadenţă pe 10 ani s-au consolidat la nivelul de 3,21%, potrivit unei analize a Băncii

Chindia Târgoviște și Sepsi Sf. Gheorghe se întâlnesc astăzi, de la ora 18:00, în primul meci al zilei din Liga 1. Partida poate fi urmărită în format liveTEXT pe GSP.ro și în direct la TV pe Digi Sport, Telekom Sport și Look Sport

Vejle, echipa antrenată de Costel Gâlcă (48 de ani), a pierdut meciul de pe teren propriu cu Brondby, scor 0-2, din etapa #9 a primei ligi din Danemarca. Nou-promovata condusă de antrenorul român a început sezonul excelent și ocupa prima poziție

Premierul Ludovic Orban a anunțat că strategia de imunizare a populației va fi prezentată în această săptămână. Vaccinarea împotriva virusului SARS-CoV-2 nu va fi obligatorie. "Autorităţile nu pot

Săptămâna aceasta va fi dominată de temperaturi mai scăzute decât cele normale, pentru ca la începutul lunii decembrie vremea să devină mai blândă, apropiată de normalul începutului de iarnă. În

Băncile care activează pe piaţa locală aveau la sfârşitul pri­melor nouă luni din acest an 3.879 de sucursale şi agenţii, în timp ce numărul sala­ria­ţilor a scăzut până la 52.757, după cum re­ie­se din datele transmise de Banca

O nouă infectare în echipa de prezentatori a Știrilor PRO TV. Andreea Marinescu, care prezintă jurnalul de dimineață alături de Mihai Dedu sau Cosmin Stan, a fost confirmată cu COVID-19, anunță site-ul Protv.ro. Infectarea vine la aproximativ o

Traficul rutier pe DN1B E577 a fost restricţionat, în afara localităţii Săhăteni, din cauza unui accident rutier soldat cu două

Cea mai urmărită competiție fotbalistică la nivel de cluburi revine în cursul acestei săptămâni, cu cele 16 partide programate pe 24 - 25 noiembrie. Actuala ediție de Champions League a ajuns deja la jumătatea grupelor, astfel că ne aflăm în

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Galaţi a dispus aplicarea, pe o perioadă de 14 zile, a măsurilor prevăzute în Hotărârea de Guvern nr. 967 din 12 noiembrie 2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul