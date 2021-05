O lună de la listarea UiPath pe Wall Street: acţiunile primului unicorn românesc au plus 12% pe o piaţă în scădere cu 2,4% prin prisma NASDAQ 21.05.2021

21.05.2021 O lună de la listarea UiPath pe Wall Street: acţiunile primului unicorn românesc au plus 12% pe o piaţă în scădere cu 2,4% prin prisma NASDAQ UiPath (PATH), producător de roboţi software fondat în Bucureşti, care acum are sediul central în New York şi a ajuns liderul noii industrii de automatizare a sarcinilor repe­ti­tive din companii, intra la tranzac­ţio­na­re pe 21 aprilie 2021



O lună de la listarea UiPath pe Wall Street: acţiunile primului unicorn românesc au plus 12% pe o piaţă în scădere cu 2,4% prin prisma NASDAQ

UiPath (PATH), producător de roboţi software fondat în Bucureşti, care acum are sediul central în New York şi a ajuns liderul noii industrii de automatizare a sarcinilor repe­ti­tive din companii, intra la tranzac­ţio­na­re pe 21 aprilie 2021 pe cea mai mare bursă la nivel mondial – Wall Street.

O lună de la listarea UiPath pe Wall Street: acţiunile primului unicorn românesc au plus 12% pe o piaţă în scădere cu 2,4% prin prisma NASDAQ

Stiri economie - Stiri Ziarul Financiar

Stiri pe aceeasi tema:

Un copil de 4 ani din localitatea Valea de Sus, judeţul Bihor, este căutat de zeci de pompieri după ce, sâmbătă, a fost luat de o

Daniela Crudu a împlinit 31 de ani. Dacă până acum bruneta dădea petreceri cu fast, anul acesta a ales liniștea, în locul gălăgiei. Pare se că Daniela a renunțat de tot viața de noapte, lăutarii, și alcoolul în exces și a optat pentru

Preşedintele american Donald Trump împlineşte azi 74 de ani, iar susţinătorii săi au fost invitaţi de echipa sa de campanie MAGA 2020 la marşuri pentru a-i celebra aniversarea. Donald Trump candidează pentru un al doilea mandat în mijlocul unei

Spaţiul maritim al Franţei urmează să se extindă cu 151.323 km2 în Oceanul Indian, în largul Insulei Reunion şi în Teritoriile de Sud şi Antarctice (TAAF), au anunţat Secretariatul General al Mării şi Institutul Francez de Cercetare pentru

Luceafărul poeziei româneşti s-a stins din viaţă în urmă cu 131 de ani, după o suferinţă de şase ani, la vârsta de 39 de

Coda Intelligence, un start-up de tehnologie din zona de cyber security, a primit 800.000 de euro în cea mai recentă rundă de finanţare accesată, la care au participat Early Game Ventures, ROCA X şi Marius Alexe ca angel

Spania își deschide granițele pentru turiști din 21 iunie, dată de la care țara iese din starea de alertă. Astfel, cei care merg în Peninsula Iberică scapă de măsura de carantinare pentru 14 zile, relatează El Pais. Premierul Spaniei a

Meteorologii anunţă că în următoarele trei zile Capitala se va afla sub cod galben de de ploi, vijelii şi grindină, iar temperaturile minime scad până la 15 grade Celsius. Începând de astăzi și până joi dimineața la ora 10.00 vor fi

Acţiunile Nuclearelectrica (simbol bursier SNN), singurul producător de energie nucleară din România, au scăzut în şedinţa de tranzacţionare de luni cu 11,34%, pe fondul unui rulaj de 4,6 mil. lei, în principal ca urmare a corecţiei preţului

Ieri, elevii de clasa a 8-a au susținut prima probă la examenul de Capacitate, mai exact cea de la Limba și literatura română. Așa cum era de așteptat, mulți dintrre ei s-au făcut de râs și au introdus, în examen, numeroase perle, care mai de

Discuţiile dintre Partidul Platforma Demnitate şi Adevăr şi Partidul Acţiune şi Solidaritate cu privire la demiterea guvernului condus de Ion Chicu bat pasul pe loc. După ce Platforma DA a prezentat colegilor din PAS moţiunea de cenzură,

Plantele din ghiveci au nevoie de fertilizatori pentru a se dezvolta, mai ales dacă sunt cumpărate de la magazin. Şi asta deoarece rezerva de fertilizator a unui sol de flori de calitate superioară, care

Pentru o săptămână norocoasă, trebuie să începi din prima zi cu un bilet câștigător, iar câștigurile mari vin întodeauna de pe urma celor mai bune meciuri. Astăzi se joacă ultimul duel al etapei 27 din SuperLiga Turciei, etapă în care

Aplicaţia pentru partajarea de imagini Instagram va depăşi platforma Twitter ca sursă de ştiri, conform raportului Reuters Institute Digital News pe

Un bărbat din judeţul Iaşi care a abuzat sexual de un copil pe când acesta avea doar 5 ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile în cursul zilei de marţi, 16

Compania de transport Metrorex şi-a redus veniturile în ultimele trei luni din cauza scăderii numărului de călători, ca urmare a stării de urgenţă şi ulterior a restricţiilor aduse de

Mario Iorgulescu, fiul preşedintelui LPF Gino Iorgulescu, a fost arestat preventiv în lipsă. Acesta este dat în urmărire generală. Mario Iorgulescu este dat în urmărire internaţională încă din

Ministerul Finanțelor Publice (MFP) a lansat ieri în dezbatere publică un proiect de ordonanță de urgență care prevede, între altele, amânarea popririlor și executărilor silite până la data de 25

Majoritatea investitorilor globali continuă să tranzacţioneze, dar 90% dintre aceştia prezic scăderi de venituri până în 2021 şi spun că momentul ieşirii fondurilui din companiile din portofoliul va fi amânat, arată un sondaj realizat de

Christian Coleman a fost pedepsit de Unitatea Atletică de Integritate pentru că a ratat încă un test doping într-o perioadă de 12 luni Americanul nu poate participa la niciun concurs până când se va da o decizie finală în cazul său.