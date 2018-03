O jucătoare din top 5 WTA face lobby pentru Sorana Cîrstea: "Poate ajunge la un nivel ridicat" 22.03.2018

22.03.2018 O jucătoare din top 5 WTA face lobby pentru Sorana Cîrstea: "Poate ajunge la un nivel ridicat" Letona Jelena Ostapenko, locul 5 WTA, s-a arătat impresionată de jocul prestat de prietena ei Sorana Cîrstea în ultima perioadă și consideră că aceasta poate urca în top 20 foarte curând. "Sorana este o jucătoare foarte



O jucătoare din top 5 WTA face lobby pentru Sorana Cîrstea: "Poate ajunge la un nivel ridicat"

Letona Jelena Ostapenko, locul 5 WTA, s-a arătat impresionată de jocul prestat de prietena ei Sorana Cîrstea în ultima perioadă și consideră că aceasta poate urca în top 20 foarte curând. "Sorana este o jucătoare foarte bună. Are un stil agresiv și cred că poate evolua foarte bine la un nivel ridicat în viitorul apropiat", a declarat Ostapenko la TV Digi Sport. "E o fată grozavă. Suntem prietene foarte apropiate. Anul trecut, m-a vizitat la Riga. ...

O jucătoare din top 5 WTA face lobby pentru Sorana Cîrstea: "Poate ajunge la un nivel ridicat"

Stiri sportive - Stiri Gazeta Sporturilor

Stiri pe aceeasi tema:

Indicele Robor la 6 luni, folosit în special în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei, a crescut cu 0,2% față de joi și a ajuns la 2,42%, potrivit BNR. Citește mai

Horoscop de weekend 23-25 februarie 2018: Berbecii vor primi vești de la persoane cu care nu s-au mai întâlnit de mult, iar peștii dacă muncesc vor câștiga numeroase sume de bani la care nici nu visau.

Proiectul legii plafonării dobânzilor la credite, aprobat săptămâna aceasta în Senat, va avea o multitudine de efecte negative, consideră specialiştii, arătând că imixtiunea statului într-o piaţă liberă nu poate fi

Problema informaţiilor clasificate trebuie soluţionată în camera preliminară, înainte de a se trece la judecarea pe fond, se arată în motivarea deciziei Curţii Constituţională a României (CCR) cu privire la neconstituţionalitatea unor

Pentru armonizarea corpului din interior spre exterior, specialiştii atrag atenţia asupra importanţei păstrării organismului hidratat. Apa echilibrează procesele chimice pentru a provoca un fel de

Senzaţia de arsură din talpă poate să apară în orice moment, indiferent de vârstă. Principalele cauze ale acestei neplăceri sunt deficienţa de vitamina B şi de calciu, diabetul, iar simptomele principale pot fi: roşeaţă, umflare, exfolierea

Liderii statelor membre UE s-au reunit astăzi la Bruxelles în cadru informal pentru a dezbate, pentru prima dată în format de 27, următorul buget al

„Dragobete sau Sf. Valentin? Cum au apărut şi ce legături au cele două sărbători ale dragostei cu tradiţiile populare româneşti?”. Sunt întrebări la care vor încerca să găsească răspuns buzoienii care vor participa sâmbătă, la

Un bărbat a ajuns în arest, fiind prins de poliţişti înainte să „plaseze“ o minoră pentru servicii sexuale. Fata de-abia scăpase din mâna altui proxenet, care ar fi obligat-o să se prostitueze în

Ministerul Energiei a revenit asupra proiectului de HG care stabileşte traseul gazoductului BRUA şi numărul terenurilor care ar trebui expropriate, stabilind că acestea vor fi scoase temporar din circuitul agricol, fără acordul proprietarului,

Fotbalist al generaţiei de aur, Ionuţ Lupescu a fost la Călăraşi, alături de Florin Răducioiu, la invitaţia Asociaţiei Judeţene de Fotbal. Lupescu şi-a lansat în această candidatura la preşedinţia Federaţiei Române de

Ciocniri între forţele de ordine şi manifestanţi antifascişti s-au soldat joi seara cu cel puţin trei răniţi la Torino (nord-est), un nou episod al tensiunilor crescânde ce marchează

Minerale de pe toate continentele, rubine, safire, smaralde, topaze, se vor număra printre mărţişoarele care vor putea fi admirate la Târgul de Mărţişor care va fi deschis de vineri până pe 4

"Nu cred ca am devenit mai frumoasa. Sunt aceeasi Samantha de cand cantaream 137 de kilograme. Am acelasi zambet si aceeasi bricheta. Diferenta? Sunt ceva mai sanatoasa si, in sfarsit, pot

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, că nu a văzut raportul ministrului Justiţiei, Tudorel Toader, pe baza căruia a cerut revocarea procurorului-şef al DNA, Laura Codruţa Kovesi, însă,

Organizaţia Human Rights Watch (HRW) a acuzat Turcia că ia drept ţintă civili, provocând victime în rândul lor, în cursul ofensivei sale în regiunea siriană sub control kurd

Politicile economice neinspirate ale diferitelor instituţii ale statului român, politici care accentuează fazele ciclului economic, pot duce la frânarea bruscă a economiei în acest an. Este

Preşedintele USR, Dan Barna, a declarat, pentru MEDIAFAX, că reacţia Comisiei Europene privind cererea ministrului Justiţiei de revocare a procurorului-şef al DNA, Laura Codruţa Kovesi, este una firească, adăugând că Tudorel Toader

De-a lungul istoriei, Iisus Hristos a fost pictat drept un bărbat cu pielea albă, părul șaten-blond și ochii verzi-albaștri, dar adevărul este departe de această imagine, spun specialiștii. Ultimele cercetări au relevat faptul că, cel mai

Un elev din clasa a 9-a de la un liceu din Galaţi a ajuns la spital cu arsuri pe mâini şi abdomen în urma unui experiment nereuşit. Citește mai