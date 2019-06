O îndrăgită prezentatoare TV din România a devenit mămică. News alert în media 16.06.2019

Realizatoarea emisiunii Fresh Refresh, Alexandra Păcuraru, a dat naștere unui băiețel sănătos. Din câte se pare, nou-născutul se va numi Maricel.

Augustin Lazăr anunță, printr-un comunicat de presă, că-și va depune candidatura din nou pentru funcția de procuror general al României. Mandatul lui Lazăr se încheie la sfârșitul lunii aprilie.

Jucătoarea română Cristina Neagu a fost aleasă pentru a patra oară cea mai bună handbalistă a lumii, a anunţat, luni, Federaţia Internaţională de Handbal (IHF), pe site-ul

Ediția de luni seară a celui mai dur reality-show, Asia Express- Drumul Elefantului, difuzată de Antena 1 de la ora 20:00, vine cu o surpriză pentru cele cinci cupluri rămase în cursă. Ruby și Robert vor fi

Guvernul britanic nu va putea supune încă o dată la vot în parlament acordul privitor la Brexit fără a-i aduce modificări substanţiale, a anunţat luni preşedintele Camerei Comunelor, John Bercow,

FC Barcelona este cea mai faultată echipă din campionatele mari ale Europei - Anglia, Spania, Italia, Germania şi Franţa - arată un studiu al CIES Football Observatory. CIES a clasificat echipele din Big 5

FC Argeș nu are nicio victorie în 2019, s-a prăbușit în clasamentul ligii secunde, ajungând până pe locul 6, iar fanii piteștenilor au ajuns la capătul răbdării. Sâmbătă, în timpul meciului cu ASU Poli,

PNL a decis, luni, fuziunea cu Partidul Acţiunea Civică a Tinerilor (PACT) condus de Sebastian Burduja, o platformă civică și politică de centru–dreapta, care încurajează implicarea cetățenilor din țară și din diaspora în deciziile

Judecătorii instanţei supreme au stabilit ca Liviu Dragnea să fie audiat luna viitoare în dosarul privind angajările fictive de la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Teleorman. Dragnea ar fi trebuit să se

Asteroidul a explodat pe 18 decembrie 2018, deasupra peninsulei Kamchatka din Rusia, eliberând o energie echivalentă cu 173 de kilotone de TNT. Meteoritul a explodat cu o putere de zece ori mai mare decât cea a bombei atomice lansate deasupra

Chinezii au hobby-uri trăsnite. Un porumbel voiajor s-a vândut cu 1,25 milioane de euro în Belgia. Vorbim de un record pentru o pasăre din această specie, notează Realitatea TV. Citește mai

Comisia juridică, Comisia pentru constituţionalitate şi Comisia de apărare ale Senatului au dat acestei cereri un raport de admitere cu amendamente. În raport se menţionează că articolul 12, care fusese modificat de Parlament, revine la

Un nou episod în odiseea "Ordonanței lăcomiei": ministrul de Finanțe anunță modificarea OUG 114 în următoarea perioadă. Citește mai

Guvernatorul Băncii Naţionale a României, Mugur Isărescu, a declarat, luni, la Constanţa, că BNR a dat statului român, în ultimii zece ani, sub formă de impozit pe profit, echivalentul a un miliard de euro.

Aproximativ 60.000 de bilete pentru tratament balnear se vor acorda în 2019, potrivit unui act normativ publicat recent în Monitorul

Fără îndoială, Partidul Național Liberal este cel care a lansat campania de la noi pentru alegerile europarlamentare. Deciziile luate, contestate sau, dimpotrivă, aplaudate, lansarea candidaților în prezența liderului grupului european din care

Un incident neobişnuit a avut loc în această seară pe strada Nicolae Titulescu, din municipiul Târgu Jiu. O şoferiţă aflată în stare de ebrietate a lovit cu maşina un pieton care încerca să ajute un bărbat care era căzut lângă

Atracţiile rare ale staţiunii Geoagiu Băi, ale cărei ape termale au fost o destinaţie populară încă din Antichitate, sunt lăsate în grija nimănui, dintr-un motiv

Preşedintele brazilian Jair Bolsonaro a vizitat sediul CIA luni, el încercând să obţină susţinerea administraţiei Trump în prima sa călătorie oficială la Washington, scrie

Primarul din Timişoara, Nicolae Robu (PNL), şi echipe de muncitori de la municipalitate au retezat, luni seara, cablurile de televiziune şi internet care erau atârnate pe stâlpi, în zona centrală a

Postul de televiziune Antena 3 a fost nominalizat din nou la New York Festivals World’s Best Television & Film. Emisiunea „Sinteza Zilei” are o nominalizare, emisiunea „În premieră” are șase