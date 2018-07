O îndragită ARTISTĂ a trecut la un pas de o MARE NENOROCIRE! 25.07.2018

Amna s-a confruntat în ultima vreme cu probleme de sănătate. Artista a mărturisit prin ce a trecut și care a fost motivul pentru care abia se ținea pe picioare

Ministerul Economiei, care deține peste 93% din acțiunile societății Șantierul Naval 2 Mai SA, a aprobat asocierea acesteia cu grupul olandez Damen Shipyards, prin care statul român va redeveni acționar

Un studiu finalizat recent în România reconfirmă efectele benefice ale consumului moderat de bere asupra scăderii riscului de apariţie a bolilor cardiovasculare, potrivit unui comunicat de presă transmis

O femeie de 65 de ani a fost grav rănită după ce un copac a căzut peste o casă şi peste o maşină în localitatea braşoveană Sâmbăta de Jos. În momentul accidentului, femeia se afla pe stradă

Circulă dintotdeauna mitul că în Ținutul Secuiesc nu ți se dă la magazin pâine dacă o ceri în limba română. Această situație ar putea deveni realitate, dar nu pentru că secuiul ar fi mai puțin

Sediul PSD sector 2 a fost vandalizat în noaptea de luni spre marţi, a confirmat pentru AGERPRES preşedintele de filială, Rodica Nassar. "Este vorba despre vandalism în sensul în care cu vopsea

Franța și Danemarca joacă azi, de la ora 17:00, în ultimul meci din grupa C a Campionatului Mondial. Meciul este în direct pe TVR 1 și liveTEXT, video și foto pe GSP.RO. liveTEXT de la ora 17:00 Danemarca - Franța Click AICI

Laurențiu Reghecampf și-a mărit staff-ul la Al Wahda, în Emiratele Arabe, cu preparatorul fizic român Bogdan Merișanu. Conform TV Digi Sport, acesta a mai lucrat cu Daniel Isăilă la naționala României sub 21 de ani, dar și la

Adidas Fotbal lansează astăzi mingea oficială de joc pentru etapele eliminatorii ale Cupei Mondiale FIFA 2018 din Rusia. Telstar Mechta vine cu un nou design roșu aprins, inspirat de culorile țării gazdă, precum și de atmosfera competitivă

Curs BNR 26 iunie 2018. Banca Națională a României a anunțat care sunt cotațiile principalelor valute tranzacționate pe piața bancară din România. Euro a scăzut la 4.662, față de ieri, când era 4,665. Curs BNR 26 iunie 2018. Euro a

După o perioadă în care a fost încercată de probleme medicale, Andreea Marin și-a luat o vacanță și a zburat în Spania. Relaxată, veselă și foarte încrezătoare, fosta prezentatoare și-a etalat fără rețineri silueta, într-un costum de

Absolvenţii de liceu aparţinând minorităţilor naţionale au susținut marţi proba la Limba şi literatura maternă. Această probă se susţine la maghiară, germană, sârbă, slovacă, croată, turcă, ucraineană şi italiană. Miercuri va avea

După ce a slăbit 20 de kilograme, o tânără ce suferă de sindromul Down a reuşit să demonstreze că niciun vis nu este prea mare. Tânăra de 21 de ani este primul model cu sindromul Down care a participat la New York Fashion

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă acordă subvenţii de 900 de lei/lună angajatorilor care încadrează pe durată nedeterminată absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ, în interval de 12 luni de la

Mihaela Buzărnescu face o figură frumoasă şi la turneul de la Eastbourne, unde a rămas singura reprezentantă a României pe tabloul de

Guvernul de la Londra va răscumpăra cu banii contribuabililor britanici casa şi bunurile fostului dublu agent rus Serghei Skripal contaminate cu neurotoxina noviciok cu care acesta a fost otrăvit, alături de fiica sa, Iulia Skripal, relatează

Mulţi dintre noi se grăbesc să îşi furnizeze datele personale şi cele de pe card pentru a cumpăra diverse produse, fără a verifica în prealabil dacă site-ul pe care au intrat este real şi, în special, dacă

Parlamentarule PSD, ţi s-a ordonat să votezi închiderea anchetelor penale într-un an de zile! Ştii ce ai făcut?! Mii de dosare anti-mafia, sute de dosare cu anchete asupra unor violenţe şi crime se vor închide, mii de posibili infractori

Curtea Supremă a SUA a decis în favoarea interdicţiilor de călătorie impuse de administraţia Trump pentru persoanele din ţări majoritar musulmane, scrie

Camera Deputaţilor a aprobat marţi noua lege a asociaţiilor de proprietari, ce reglementează aspecte legate de folosinţa, modificarea şi întreţinerea locuinţei, normele de conduită în cadrul blocurilor de locuit sau modalitatea de

Mai mult de 30 de vagoane cisternă s-au răsturnat în nord-estul statului Iowa iar din mai multe petrolul s-a scurs într-un râu aflat în apropiere. Trenul aderaiat vineri în apropierea de localitatea Doon,