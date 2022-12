O grădină zoologică din Sydney a făcut publice imaginile în care 5 lei evadează VIDEO 02.12.2022

Grădina Zoologică Taronga din Sydney a făcut publice imaginile cu momentul în care 5 lei reușesc să evadeze.

Un TIR fără şofer aparţinând companiei TuSimple din Statele Unite a parcurs în jur de 130 de kilometri în 80 de minute. Testarea camionului a avut loc noaptea, atunci când traficul era mai puţin

Tudorel Ivan, edilul PSD al comunei Cîmpineanca a organizat petrecerea la un restaurant din Focşani, în seara de 28 spre 29

Preşedintele SUA Joe Biden şi cel rus Vladimir Putin au purtat joi, 30 decembrie, o convorbire telefonică inițiată de liderul de la Casa Albă, aflat în casa lui din Wilmington, Delaware, în speranța că va dezamorsa criza de la granița Rusiei

Minune într-o gospodărie din Sălaj! Un bărbat a rămas șocat după ce a sacrificat porcul de sărbători! Acesta a găsit în interiorul animalului nu mai puțin de 14 rinichi! Chiar și medicii veterinari au rămas […] The post Minune într-o

Doliu mare în sportul românesc. A murit un foarte cunoscut pilot de

Guvernul francez, care recent a impus firmelor să adopte telemunca pentru cel puţin trei zile pe săptămână, în ideea de a lupta împotriva răspândirii Covid-19, ar putea să dea şi amenzi de până la 50.000 de euro pentru companiile care nu se

Dacă mediul de afaceri şi-a făcut bugetul pentru 2022 încă înainte de venirea iernii, la începutul lunii decembrie 2021, din cauza turbulenţelor politice, bugetul de stat nu avea nici măcar o

Şase persoane au fost rănite după ce un autobuz a fost implicat, vineri după-amiază, într-un accident rutier în Braşov. Potrivit ISU Braşov, trei dintre victime au fost transportate la

Preşedintele Klaus Iohannis afirmă, sâmbătă, că este fundamental să conştientizăm că apartenenţa României la Uniunea Europeană nu este „un dat”, ci se construieşte prin solidaritate, responsabilitate. Mesajul șefului statului a

Anul 2021 a fost unul greu pentru toți, afirmă Raed Arafat: „cu toții ne uităm la anul nou cu speranța și cu dorința ca provocările prin care am trecut să nu se mai repete, să fie un an frumos, un an al succesului și al

Administraţia Naţională de Meteorologie a anunţat că la 1 ianuarie 2022 a fost înregistrată cea mai călduroasă dimineaţă de început de an din ultimul

Un militant islamist palestinian a fost împuşcat mortal, vineri, în Cisiordania, în timp ce încerca să atace militari israelieni cu un cuţit, anunţă armata israeliană, conform cotidianului The Times of Israel şi site-ului

Pentru Ion Cristea, Turnul cu Ceas al Palatului Culturii din Iaşi este a doua casă. El este singurul care poartă grija imensei maşinării, încă din 1977, şi singura lui apăsare este că nu găseşte pe nimeni căruia să îi predea

După ce, în 2020, au fost la cârma economiei, construcţiile s-au mai temperat în 2021 şi au ajuns să se confrunte cu scumpiri istorice la

Dinamo Kiev, formația antrenată de Mircea Lucescu (76 de ani), l-a cedat la Everton pe fundașul stânga Vitaliy Mykolenko (22 de ani). Suma de transfer este de 23.5 milioane de euro. Prima mutare financiară importantă din anul 2022 pentru

Vinuri spumante din 20 de ţări au participat la a 19-a ediţie a concursului Effervescents du Monde organizat în perioada 30 noiembrie - 3

Elohim Prandi (23 de ani), handbalist la PSG și naționala Franței a trecut prim momente extrem de delicate chiar în noaptea de Revelion. Acesta a fost înjunghiat în multiple rânduri chiar pe o stradă din Capitala Franței. Din fericire, starea

Anul 2021 a fost cel mai bun an din istoria Bursei de Valori Bucureşti, atât prin prisma numărului de companii listate cu obligaţiuni şi acţiuni, cât şi prin atingerea unor noi maxime pe final de an, iar perspectivele pentru 2022 sunt

Din 2022 piaţa ar putea avea o nouă vedetă - sectorul

Universitatea Craiova a reluat pregătirile în vederea pregătirii etapelor rămase de disputat din acest „regular” dar și al sezonului din play-off/play-out și al Cupei României, competiție în care „juveții” sunt în careul de ași.