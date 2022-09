O fetiţă de 4 ani din Dolj a murit după ce a fost lovită de o maşină în timp ce traversa strada 17.09.2022

17.09.2022 O fetiţă de 4 ani din Dolj a murit după ce a fost lovită de o maşină în timp ce traversa strada Polițiștii au deschis o anchetă în urma accidentului care a avut loc sâmbătă în localitatea Lișteava din județul Dolj. Din primele verificări, fetița de 4 ani s-ar fi angajat în traversarea drumului public, moment în care a fost lovită de



O fetiţă de 4 ani din Dolj a murit după ce a fost lovită de o maşină în timp ce traversa strada

Polițiștii au deschis o anchetă în urma accidentului care a avut loc sâmbătă în localitatea Lișteava din județul Dolj. Din primele verificări, fetița de 4 ani s-ar fi angajat în traversarea drumului public, moment în care a fost lovită de mașina condusă de bărbatul de 37 de ani. Accidentul a avut loc azi în jurul […]

O fetiţă de 4 ani din Dolj a murit după ce a fost lovită de o maşină în timp ce traversa strada

Stiri mondene - Stiri Libertatea

Stiri pe aceeasi tema:

Președintele Klaus Iohannis convoacă consultări cu partidele și formațiunile politice pentru desemnarea unui nou premier, joi, 21 octombrie 2021, începând cu ora 11:00, transmite Administraţia Prezidenţială. Într-un comunicat, Cotroceni

Mihai Bendeac este una dintre vedetele Antenei 1. De mulți ani, actorul a semnat un contract cu postul de televiziune, iar în prezent are rolul de jurat în emisiunea „iUmor”, care se difuzează sâmbăta seara. […] The post Am aflat ce

Cooperativa Agricolă Nucul de Aur cu sediul în Suceava, formată din 20 de producători de fructe şi legume din judeţele Suceava, Iaşi, Botoşani şi Vaslui a finalizat investiţia de 5,8 mil. lei într-o fabrică de fructe deshidratate, finanţată

Karim Benzema, 33 de ani, 11 goluri și 8 assisturi în 11 meciuri la Real Madrid în această toamnă, se confruntă cu o mare problemă în afara gazonului. Benzema e acuzat de complicitate la șantaj în „cazul Valbuena”, proces care a

79.559 de persoane au fost vaccinate anti-COVID, la nivel naţional, în ultimele 24 de ore, conform datelor Comitetului Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID-19 (CNCAV). Cu prima doză s-au imunizat aproape 44.000

CFR Cluj și AZ Alkmaar se întâlnesc în etapa a 3-a din grupele Conference

Te-ai întrebat vreodată ce înseamnă cifrele de sub codul de bare al produselor? Codurile de bare sunt o parte esențială a economiei actuale. Eticheta acea mică de pe majoritatea articolelor pe care le cumpărăm poate conține o mulțime de

Fiind întrebat de curând care a fost primul meu salariu şi cât însemna raportat la salariul mediu, mi-am dat seama că, deşi experienţa profesională iniţială îmi este încă foarte aproape afectiv, la scară istorică şi din perspectiva

Un microbuz românesc a fost implicat într-un accident pe autostrada M1 din Ungaria. Accidentul s-a soldat cu cel puțin 16 victime, dintre care 5 au

În România nu există la acest moment niciun pat liber la ATI pentru pacienţii bolnavi de COVID-19, altul decât cele rezervate special pentru persoane cu anumite condiţii medicale care sunt şi confirmate cu

Anghel Iordănescu își sfătuiește fiul să nu cedeze războiului psihologic al patronului. Dar are o întâmplare mai bună decât toate teoriile Solicitarea de amânare a meciului cu Farul a venit din partea FCSB-ului numai și numai din calcul

Un medic oftalmolog de la Spitalul de Urgență din Vaslui a decedat din cauza complicațiilor apărute în urma infectării cu noul coronavirus. Doctorul nu era vaccinat

Opozantul rus încarcerat Aleksei Navalnîi s-a declarat joi "onorat" de primirea premiului Saharov decernat de Parlamentul European, anunţând că îl dedică tuturor "luptătorilor anticorupţie",

Pentru a zâmbi din tot sufletul, ai nevoie, uneori, de ceva care să îți readucă zâmbetul pe buze. Am pregătit pentru tine o întâmplare, care cu siguranță te va înveseli. O blondă într-un magazin… – […] The post BANCUL ZILEI |

În unele spitale, s-au găsit locuri disponibile pentru pacienții infectați cu SARS-CoV-2, însă oxigenul este insuficient. La Spitalul "Sfântul Gheorghe" din Botoşani, lângă paturile bolnavilor stau tuburi uriaşe, folosite şi în sudură. Sunt

Primăria Municipiului București, prin Teatrul Nottara, anunță premiera spectacolului Magnificul de Mihai Ispirescu. Regia este semnată de Lucian Sabados, scenografia îi aparține lui Vladimir Turturica, iar

Mulţumită acestui gest impresionant, sute de copii ocrotiţi în centrele din judeţul Vrancea, persoane vârstnice ori persoanele adulte cu dizabilităţi, vor avea în meniu mere

Dinamo joacă acasă cu Rapid, de la ora 20:30. Meciul e liveTEXT pe GSP.ro, televizat de Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Prima TV și Look Sport+. Dacă Rapid a avut un start de campionat mai bun și a ajuns pe locul 6 după primele 12 etape, în schimb

Volumul de construcţii a scăzut pentru a doua lună la rând în august 2021, arată datele publicate de Institutul Naţional de Statistică

Edilul din Mioveni s-a jucat zile la rând cu noi, zicând că echipa orașului, adică a sa, ba se retrage, ba nu se mai retrage Clar, Mioveniul a fost „ars" flagrant de arbitraj în meciul cu FCSB, la oricâte "moviole" inutile ar mai fi supus Ion