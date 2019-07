O femeie şi cei doi copii ai săi au fost răniţi după ce maşina cu care circulau a lovit un alt autovehicul 13.07.2019

13.07.2019 O femeie şi cei doi copii ai săi au fost răniţi după ce maşina cu care circulau a lovit un alt autovehicul Evenimentul rutier s-a produs pe DE 584 după ce o şoferiţă de 42 de ani a lovit maşina din faţa sa cu autovehiculul cu care circula, pe fondul neatenţiei şi al nepăstrării distanţei regulamentare între



O femeie şi cei doi copii ai săi au fost răniţi după ce maşina cu care circulau a lovit un alt autovehicul

Evenimentul rutier s-a produs pe DE 584 după ce o şoferiţă de 42 de ani a lovit maşina din faţa sa cu autovehiculul cu care circula, pe fondul neatenţiei şi al nepăstrării distanţei regulamentare între autoturisme.

O femeie şi cei doi copii ai săi au fost răniţi după ce maşina cu care circulau a lovit un alt autovehicul

Stiri Adevarul

Stiri pe aceeasi tema:

Fostului lider politic al sârbilor din Bosnia, Radovan Karadzic, acuzat de genocid în timpul războiului intercomunitar (1992-1995), a fost condamnat miercuri la închisoare pe viaţă de către

Este "posibilă" o scurtă amânare a Brexit-ului, însă doar dacă parlamentul britanic va aproba acordul ieşirii Regatului Unit din UE, a declarat miercuri preşedintele Consiliului European, Donald Tusk,

Primul trailer al filmului poliţist ''Once Upon a Time in Hollywood'', în regia lui Quentin Tarantino, cu Brad Pitt şi Leonardo DiCaprio în rolurile principale, a fost dat publicităţii, informează miercuri

Mijlocaşul francez al echipei Manchester United, Paul Pogba, nu exclude o posibilă plecare în viitor la Real Madrid, ''un club de vis'' aşa cum îl numeşte, unde antrenor a revenit conaţionalul său,

Primăria Beclean, judeţul Bistriţa-Năsăud, a câştigat un proiect european de aproximativ 20,7 mil. lei (4,3 mil. euro) pentru creşterea eficienţei energetice în sistemul de iluminat public al municipiului, finanţat în cadrul Programului

Dragoș Albu (18 ani) a plecat de la Craiova la Utrecht și se afirmă la echipa Under 23, așteptând să facă pasul la prima echipă. Îi calcă pe urme lui Cristiano ca stil de pregătire fizică. A plecat de copil de acasă, iar acum e un

România va debuta sâmbătă, 23 martie, în preliminariile EURO 2020. Partida va avea loc de la ora 19:00 și va fi liveTEXT pe GSP.RO și în direct pe ProTV. UEFA a nunțat că meciul va fi condus de englezul Michael Oliver,

Șoferul unui autobuz școlar, un bărbat originar din Senegal, cetăţean italian, a dat jos din mașină pasagerii, 51 de elevi cu vârste între 11 şi 14 ani şi doi adulţi, şi a incendiat vehiculul, în semn de protest faţă de moartea

Horoscopul zilei de 21 martie 2019 aduce previziuni astrale pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul zilnic pentru 21 martie 2019 vine cu sfaturi pentru toate

Horoscop zilnic 21 martie 2019. Nu lua nicio decizie înainte de a te gândi foarte bine la alegerea pe care trebuie să o faci. Citește mai

Simona Halep și-a găsit un antrenor permanent, după o perioadă în care s-a tot gândit la varianta cea mai bună. Citește mai

Subiecte simulare BAC 2019 || Geografie, Biologie, Anatomie, Chimie, Fizică, Informatică. Joi, 21 martie, elevii de clasa a 12-a susțin proba la alegere a profilului din cadrul simulării 2019 - Bacalaureat. Citește mai

Jucătoarea română de tenis Monica Niculescu a învins-o pe Katerina Kozlova (Ucraina) în ultima rundă a calificărilor pentru tabloul principal de simplu al turneului WTA de la Miami (Florida), dotat cu

România U21 va juca joi, 21 martie, de la ora 19:45 contra Spaniei U21, în primul amical din cantonamentul din Spania, în vedere pregătirii EURO 2019, din 16-30 iunie. Federația Spaniolă de Fotbal a mutat meciul la Granada după

Fondul de Dezvoltare şi Investiţii, prin care se urmăreşte realizarea de investiţii locale, va avea la dispoziţie un buget de 10 miliarde de euro. Comisia Naţională de Prognoză a elaborat normele prin care stabileşte ce proiecte vor putea

De la începutul anului încoace, indicele principal BET s-a apreciat cu

Farmexpert, al doilea cel mai ma­re distribuitor de medica­men­te de pe piaţă după vân­ză­rile din 2017, deţinut de gi­gantul Walgreens Boots Al­li­ance, ţinteşte pen­tru acest an calen­da­ris­tic afa­ceri mai mari cu cir­ca 10%,

Vieţile sutelor de mii de bucureşteni care circulă zilnic cu metroul sunt puse grav în pericol, din cauza unor probleme tehnice ale unor

Oana Tudose (31 de ani) a plecat din România în urmă cu opt ani, pentru că meseria în care s-a specializat, arhitectură de interior, nu era recunoscută. A urmat un master în cadrul unei academii de artă celebră din oraşul Rotterdam, iar acum

Urzicile au valoare nutritiva ridicată, benefică pentru vitaminizare şi mineralizare după sezonul rece. Conţin foarte multe vitamine şi sunt recomandate de specialişti pentru beneficiile care le aduc