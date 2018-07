O femeie din Hunedoara a murit după ce a fost luată de viitură 31.07.2018

31.07.2018 O femeie din Hunedoara a murit după ce a fost luată de viitură O femeie de 70 de ani, din localitatea Vața de Jos, județul Hunedoara, a murit, marți, după ce a fost luată de o viitură, în timp ce se afla în curtea casei. (Cele mai bune oferte laptopuri) Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru



O femeie din Hunedoara a murit după ce a fost luată de viitură

O femeie de 70 de ani, din localitatea Vața de Jos, județul Hunedoara, a murit, marți, după ce a fost luată de o viitură, în timp ce se afla în curtea casei. (Cele mai bune oferte laptopuri) Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Hunedoara, Anemona Doda, a declarat, corespondentului MEDIAFAX, că femeia […] The post O femeie din Hunedoara a murit după ce a fost luată de viitură appeared first on Cancan.ro.

O femeie din Hunedoara a murit după ce a fost luată de viitură

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Preşedintele american Donald Trump a avertizat, luni, Organizaţia Mondială a Comerţului (OMC), că Statele Unite „vor face ceva” dacă nu vor fi tratate corespunzător, la doar câteva ore după ce Uniunea Europeană a spus că taxele americane

Mătrăguna este una dintre plantele considerate magice de credinţa populară. Era utilizată pentru calităţile sale psihotrope, afrodisiace, iar femeile o foloseau pentru a avea ochi mai frumoşi. Oamenii o foloseau fără să ştie că este toxică,

Aici suntem. Într-un moment în care să ne întrebăm dacă n-ar fi mai bine să nu respectăm legile date de un parlament transformat în GIO (grup infracţional organizat). După masacrarea Codurilor penale, borfaşii de toate categoriile pot fura

ExxonMobil nu a luat încă decizia finală de a trece la etapa de exploatare a zăcămintelor de gaze din blocul Neptun Deep din Marea Neagră şi estimează că producţia ar putea ajunge la 6,3 miliarde de metri

In cadrul a proiectului "India 2.0", estimat la un miliard de euro si lansat de firma mamă Volkswagen cu scopul de a revitaliza vânzările pe una dintre pieţele auto cu cel mai rapid ritm de creştere, grupul

Casa Albă a subliniat că Statele Unite nu recunosc anexarea Peninsulei Crimeea la Rusia, la câteva zile după unele afirmaţii ambigue făcute de preşedintele american, Donald Trump, pe

Senatorii vor vota, astăzi, un proiect iniţiat de PSD care modifică Legea pentru alegerea preşedintelui României, schimbările vizând dublarea amenzilor, dar şi posibilitatea ca un alegător să poată semna pentru susţinerea

Gest fără precedent al jurnaliștilor! După răspunsurile zeflemitoare sau jignitoare pe care le-au primit de la deputatul Eugen Nicolicea, oamenii de presă au decis să-l lase cu ochii în soare sau mai bine spus... în camere.

În calculatorul bărbatului s-au găsit peste 1000 de fişiere de tip fotografii şi videoclipuri care prezentau minori în ipostaze sexuale

Nissan şi Italdesign prezintă fructul primei colaborări - prototipul GT-R50. Având la bază versiunea 2018 Nissan GT-R Nismo, prototipul aniversează 50 de ani de exitenţă, atât pentru gT-R cât şi pentru studioul de

Camera de Comerţ din Statele Unite, cel mai mare grup de lobby de afaceri din ţară şi un aliat tradiţional al Partidului Republican, a lansat luni o campanie împotriva politicilor comerciale ale preşedintelui Donald Trump, transmite

Marţi este ultima zi în care absolvenţii clasei a VIII-a care au susţinut evaluarea naţională vor putea completa opţiunile în fişele de înscriere, iar în 9 iulie va avea loc repartizarea computerizată a candidaţilor la

Dumitru Copaci, şeful Poştei din Mătăsari, a fost reţinut pentru 24 de ore pentru cămătărie. Acesta este acuzat că i-a împrumutat pe mai mulţi subalterni cu diverse sume de

Şoferul care, în toamna anului trecut, a urcat beat la volan şi a provocat un accident rutier în Taraclia, soldat cu moartea a patru persoane şi rănirea altor două, a fost condamnat la 12 ani de închisoare. Bărbatul a fost privat de dreptul de a

Indicele Robor la trei luni, în funcţie de care sunt calculate dobânzile la majoritatea creditelor în lei, a crescut la 3,27%, cel mai mare nivel din martie 2014, potrivit datelor publicate marţi de Banca Naţională a României

Cotaţiile futures la cafea au atins cel mai scăzut nivel din ultimele 29 de luni în condiţiile în care realul brazilian a continuat să se deprecieze în raport cu dolarul, ceea ce a crescut

Liderii coaliţiei de guvernare, Liviu Dragnea şi Călin Popescu-Tăriceanu, au o şedinţă marţi în biroul preşedintelui Camerei Deputaţilor. Pe agenda discuţiilor s-ar putea afla situaţia legată

Cristi Borcea, 47 de ani, a fost eliberat condiționat, ieri. Fostul acționar de la Dinamo a fost condamnat la 6 ani și 4 luni în "Dosarul Transferurilor", în martie 2014. Decizia Tribunalului Ilfov

Piaţa de fuziuni şi achiziţii din România a marcat o revenire semnificativă în al doilea trimestru al acestui an, valoarea totală a tranzacţiilor, cu preţ declarat şi nedeclarat oficial, fiind estimată la 1,6-1,8 miliarde euro, din care

Aflat în vacanță după ce Portugalia a fost eliminată de la Campionatul Mondial, Cristiano Ronaldo ar putea pleca de la Real Madrid în această vară. Marca, ziarul de casă al lui Real Madrid, dezvăluie că Juventus este echipa care are