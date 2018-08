O femeie a născut în toaleta unui fast-food, după ce a luat o supradoză de heroină 10.08.2018

10.08.2018 O femeie a născut în toaleta unui fast-food, după ce a luat o supradoză de heroină Un bebeluş a fost descoperit într-o toaletă din restaurantul Burger King, din Ohio, după ce mama sa a fost găsită luând o supradoză de heroină, informează site-ul people.com. Femeia, Elizabeth D. Sanders, în vârstă de 26 de ani, se presupune



O femeie a născut în toaleta unui fast-food, după ce a luat o supradoză de heroină

Un bebeluş a fost descoperit într-o toaletă din restaurantul Burger King, din Ohio, după ce mama sa a fost găsită luând o supradoză de heroină, informează site-ul people.com. Femeia, Elizabeth D. Sanders, în vârstă de 26 de ani, se presupune că a intrat în baia fast food-ului şi a dat naştere copilului său într-una dintre […] The post O femeie a născut în toaleta unui fast-food, după ce a luat o supradoză de heroină appeared first on Cancan.ro.

O femeie a născut în toaleta unui fast-food, după ce a luat o supradoză de heroină

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Uniunea Europenă a ajustat previziunea de creştere economică pentru 2018 de la 2,3% la 2,1%, pentru zona euro, pe fondul „situaţiei externe nefavorable”, scrie The Wall Street

Comisia de Recurs din cadrul FRF a respins recursul lui Florin Talpan legat de contestația împotriva a cinci jucători de la Academia Rapid, anunță site-ul FRF. "Recursul lui Florin Talpan a fost respins de către Comisia de Recurs a FRF, astfel

Antrenorul și managerul de la FCSB trebuie să dezvolte jucători tineri pe care Becali a plătit milioane de euro, nu au libertatea de a-și alcătui lotul. Rivalele, CFR și Craiova, își lasă managementul tehnic să facă achizițiile. FCSB va

Viitorul e prima echipă românească ce va intra în nebunia meciurilor europene în acest sezon. Trupa lui Hagi va juca în deplasare cu Racing Union Luxemburg, de la ora 21:00, în prima manșă a turului 1 din preliminariile

Donald Trump și soția sa, Melania, au ajuns joi, după summitul NATO, în Marea Britanie. La Londra, președintele SUA se întâlnește cu regina Elisabeta a II-a și cu premierul Theresa May. Citește mai

Poți slăbi chiar și 2 kilograme pe zi, cu această dietă simplă – de care însă nu este bine să abuzezi! Citește mai

Liderii europeni au fost surprinşi dându-i o mână de ajutor preşedinelui Comisie Europene Jean-Claude Juncker, care nu-şi putea ţine echilibrul în timp ce se îndrepta spre o cină de gală prilejuită de Summitul NATO de la Bruxelles. Recent,

Un bătrân de 82 de ani a fost înjunghiat de mai multe ori, joi, în timp ce se afla pe o stradă din municipiul Braşov. La faţa locului au ajuns mai multe echipaje medicale care l-au stabilizat şi l-au transportat la spital. Poliţiştii încearcă

Două autoturisme au fost implicate joi seara într-un accident pe centura ocolitoare a municipiului Buzău, în zona fabricii de bere. După coliziune, una dintre maşini a luat foc, dar incendiul a fost stins la scurt

Cu toate că nu au încredere în aceste sisteme, românii vor fi obligaţi să-şi monteze contoare pentru energia termică până la sfârşitul anului 2020, pentru că altfel riscă amenzi usturătoare. Obligativitatea exista încă din 2016, dar nu

Curtea de Apel Alba Iulia a emis un mandat european de arestare pe numele unei femei care ar fi autoarea unor infracţiuni de înţelăciune cu o valoare totală de 8 milioane de euro în

Preşedintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, a declarat, joi seară, că decizia procurorului general Augustin Lazăr de a o numi pe Laura Codruţa Kovesi într-o funcţie în Parchetul General după revocarea de la Direcţia Naţională

Veşti bune pentru zeci de mii de buzoieni. Cel mai important drum judetean din Buzău, Mărăcineni – Podul Muncii, va intra în reabilitare completă în câteva zile. Mai mult, banii necesari modernizării nu vor mai fi alocaţi prin Programul de

Mucegaiul este o ciupercă microscopică, parazită, care se înmulţeşte prin microspori. Apariţia sa este favorizată în primul rând de umezeală, căldură, dar şi de întuneric. De aceea, cel mai des va

Dan Petrescu l-a transferat în această vară pe Boli de la CFR Cluj, însă își dorea foarte mult și un atacant și a avut de ales între Omrani și George Țucudean. Cum primul a spus că nu va pleca în China și a semnat

O profesoară din Piteşti a fost dată afară de la examenul de Titularizare după ce a fost prinsă încercând să copieze având telefonul mobil în lenjeria intimă. Citește mai

Social-democrații se vor îndepărta de politica liderului lor, Liviu Dragnea, pe măsură ce deciziile ”iraționale” ale acestuia vor continua. Citește mai

Primarul PSD al localității Ogrezeni din județul Giurgiu, Jean Jipa, își dăduse demisia de onoare în urmă cu trei zile, după ce a fost condamnat, pe 29 iunie, la 3 de ani închisoare cu suspendare pentru

Nu e prima dată când se vorbeşte despre candidatura Laurei Codruţa Kövesi la prezidenţiale, dar de data aceasta faptul a provocat mai multe

Vreme de peste cinci secole, comorile de aur aflate la cetăţile dacice din Munţii Orăştiei au aprins imaginaţia oamenilor. Cele mai vechi mărturii despre ele vorbesc despre tezaure fabuloase, găsite în împrejurări stranii şi ale căror