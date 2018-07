O femeie a devenit milionară pentru câteva momente, din cauza unei încurcături la bancă. Ce sumă i-a intrat în cont 21.07.2018

21.07.2018 O femeie a devenit milionară pentru câteva momente, din cauza unei încurcături la bancă. Ce sumă i-a intrat în cont Pentru câteva minute, o femeie din Boston a devenit milionară. Ellen Fleming spune că a primit un mesaj de la consultantantul ei financiar miercuri după-amiază, cu vestea că a fost depusă o sumă largă în contul ei. Femeia de 26 de ani a deschis



Pentru câteva minute, o femeie din Boston a devenit milionară. Ellen Fleming spune că a primit un mesaj de la consultantantul ei financiar miercuri după-amiază, cu vestea că a fost depusă o sumă largă în contul ei. Femeia de 26 de ani a deschis aplicația companiei bancare pe telefonul mobil și a fost surprinsă când

Deputatul USR Tudor Benga spune că sunt mai multe forme de protest paşnic şi îi îndeamnă pe cei care cer demisia Guvernului să îşi anunţe şeful luni dimineaţă că nu pot ajunge la muncă. În opinia lui Benga, dacă jumătate de milion de

O turbină a unui avion care transporta 70 de fani peruani de la Ekaterinburg la Moscova, vineri, a luat foc înainte de aterizare, iar pasagerii au auzit o explozie, relatează presa

O explozie a avut loc sâmbătă dimineaţă, la Addis Abeba, în timpul unui miting organizat de noul prim-ministru etiopian Abiy Ahmed şi la care participau mii de

Emotiile unei mame care se pregateste sa dea nastere copilului sau sunt de neegalat. Incepute chiar cu luni inainte, pregatirile par a nu se mai sfarsi, devenind coplesitoare, la fel ca sentimentele pe care le

Circulaţia se desfăşoară cu dificultate pe DN7, în zona Călimăneşti din judeţul Vâlcea, după ce două autoturisme au intrat în coliziune, traficul rutier desfăşurându-se alternativ, prin

Peste 400 de case/dependinţe au fost inundate, 40 de autoturisme distruse, patru motoutilaje afectate, şapte poduri şi podeţe precum şi kilometri de drumuri comunale - distruse sau avariate, iar zece persoane

Preşedintele Klaus Iohannis şi-a anunţat sâmbătă, la Sibiu, o nouă candidatură la Preşedinţie. "Am luat o decizie importantă şi vreau să vă comunicat acum, în această dimineaţă frumoasă.

Mihaela Buzărnescu, locul 30 WTA, va juca azi, de la ora 15:00, cu Petra Kvitova, locul 8 WTA, în semifinalele turneului de la Birmingham. Partida este liveTEXT pe GSP.RO și în direct pe TV Digi Sport. liveTEXT Mihaela Buzărnescu - Petra

Belgia și Tunisia joacă azi, de la ora 15:00, într-un meci din grupa G a Campionatului Mondial. Meciul este liveTEXT pe GSP.RO și în direct pe TVR 1. liveTEXT de la ora 15:00 » Belgia -

Au fost la un pas de tragedie! Un avion în care se aflau zeci de suporteri a luat foc în zbor, în timpul Cupei Mondiale 2018. Majoritatea celor de la bord erau fani ai echipei naţionale de fotbal din Peru. E al doilea incident de la debutul

Vinnie Paul Abbott, fostul baterist al trupei Pantera, a murit la vârsta de 54 de ani. Decesul a fost confirmat de un reprezentant de-al său, potrivit Billboard. Până în prezent, nu se cunosc cauzele morții. “Vincent Paul Abbott aka Vinnie Paul a

Rezultate contestaţii Evaluare Naţională 2018. Surpriză neplăcută pentru Eliza și Adriana Iliescu, după afişarea rezultatelor la contestaţii - Evaluare Naţională 2018. Citește mai

Reprezentanţii administraţiei judeţene din Cluj precizează că vor începe lucrările de restaurare la castelul Banffy din satul Răscruci, comuna

Poliţiştii au intervenit, în ultimele 24 de ore, la peste 3.000 de evenimente, aplicând peste 8.300 de sancţiuni contravenţionale în valoare de 2,7 milioan de

Un cetăţean dintr-o comună olteană a sunat la poliţie, sâmbătă dimineaţă, 23 iunie 2018, pentru a anunţa că vecina sa, o copilă, şi-a pus capăt

Poliţia turcă a reţinut 47 de persoane suspectate de legături cu cei care au orchestrat tentativa de lovitură de stat din 2016, înaintea alegerilor de duminică, a anunţat CNN Turk, potrivit

Fanii fantasy din Marea Britanie şi nu numai aşteaptă cu sufletul al gură informaţii de la "nunta regală" a actorilor Kit Harington şi Rose Leslie, Jon Snow şi focoasa Ygritte din celebra serie "Game

Belgia și Tunisia joacă acum ACUM într-un meci din grupa G a Campionatului Mondial. Meciul este liveTEXT pe GSP.RO și în direct pe TVR 1. liveTEXT Belgia - Tunisia 3-1 Au marcat: E. Hazard 6'-pen.

GSP.RO te ține la curent cu evenimentele sportive din lume. Aici poți răsfoi paginile întâi ale celor mai importante ziare de sport din Europa și nu

Gabriel Oprea revine pe scena politică. Fostul vicepremier și președinte al Uniunii Naționale pentru Progresul României relansează partidul pe care l-a creat. Citește mai