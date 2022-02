O fată de 13 ani din Tălmaciu a fost răpită. Minora, depistată a doua zi în Sibiu 10.02.2022

10.02.2022 O fată de 13 ani din Tălmaciu a fost răpită. Minora, depistată a doua zi în Sibiu Căldărar Maria, o fată de 13 ani, din Tălmaciu, judeţul Sibiu, a fost răpită, miercuri seara, de 4 persoane, iar poliţiştii au declanşat mecanismul „Alertă răpire copil” şi solicită populaţiei ajutorul. Minora a fost



O fată de 13 ani din Tălmaciu a fost răpită. Minora, depistată a doua zi în Sibiu

Căldărar Maria, o fată de 13 ani, din Tălmaciu, judeţul Sibiu, a fost răpită, miercuri seara, de 4 persoane, iar poliţiştii au declanşat mecanismul „Alertă răpire copil” şi solicită populaţiei ajutorul. Minora a fost depistată, joi, în Sibiu, informează publicaţia locală Sibiu100.ro. UPDATE, ora 14.35. Serviciul Investigații Criminale Sibiu a reușit depistarea minorei Căldărar Maria, […]

O fată de 13 ani din Tălmaciu a fost răpită. Minora, depistată a doua zi în Sibiu

Stiri mondene - Stiri Libertatea

Stiri pe aceeasi tema:

Doi tineri cu vârste de 16 şi 18, din comuna Scoarţa, au murit, noaptea trecută, după ce s-au răsturnat de mai multe oricu maşina în care se

ALTEN România, subsidiara locală a grupului de origine franceză şi una dintre cele mai importante companii de consultanţă în IT şi inginerie, a recrutat-o în echipa de la Bucureşti pe Lidia Pleniceanu, fost corporate sales manager în cadrul

Danezul Kim Rasmussen a fost înlocuit cu Bojana Popovici la 8 zile după ce a câștigat grupa de calificare pentru Jocurile Olimpice! Federația din Muntenegru nu a oferit nicio justificare. Muntenegru a învins Norvegia cu 28-23 și a pierdut în

Actualele preliminarii au scos la iveală, încă o dată, declinul fotbalului românesc: am ajuns să „tremurăm“ pentru o victorie, acasă, cu Macedonia de Nord (3-2), iar Germania ne-a „ascuns“

În minutul 64 al meciului Germania U21 - România U21, la scorul de 0-0, Alex Pașcanu (22 de ani, fundaș central) a cerut schimbare. România a fost eliminată de la Euro, după 0-0 cu Germania: cronica + clasamentul, AICI Stoperul celor de la

Un nou transport umanitar a plecat, astăzi, din România cu destinația Chișinău. Vorbim despre 1,5 tone de echipamente de protecție sanitară, necesare luptei cu pandemia de

Marcel Ciolacu susține că oamenii au ieşit în stradă din disperare, din sărăcie şi pentru că s-au săturat de această guvernare şi de aberaţiile ei. Social-democratul a adăugat că soluția nu

Pacienții români vor putea face anual câte cinci operații de transplant pulmonar în 10 centre din Italia, anunță ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu, după ce acreditarea centrului de la Spitalul Sf. Maria

Proprietarii unei cofetării din Giurgiu s-au trezit cu afacerea făcută scrum. Un incendiu violent a mistuit întreaga locație unde erau amenajate o bucătărie, laboratorul și o terasă. Incendiul ar fi pornit de la un scurtcircuit […] The

Un incendiu s-a produs în cursul nopţii de marţi spre miercuri la baza sportivă FCSB din Berceni. Mai multe autospeciale au intervenit. Din primele informaţii, incendiul a avut loc la primul etaj al unui

Banca Mondială estimează că economia României se va majora cu 4,3% în acest an şi cu 4,1% în 2022, după o contracţie de 3,9% în 2020, în timp ce inflaţia va urca la 3%, faţă de 2,6% anul

Până astăzi, 31 martie, pe teritoriul României, au fost confirmate 952.803 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 850.672 de pacienți au fost declarați vindecați. În urma testelor efectuate la nivel național,

A murit un jucător de legendă al echipei de fotbal

Comerţul tradiţional, mai exact acele mici magazine şi chioşcuri din comerţul alimentar ce se găsesc în special în rural şi în oraşele mici, deşi nu numai, au reuşit să îşi majoreze vânzările în pandemie când oamenii au fost

Decesul Corneliei Catanga a stârnit numeroase controverse. Artista a murit în urma unui stop cardiorespirator, iar în presă s-a speculat că un anumit tip de medicament ar fi provocat acest lucru. Medicul Adina Alberts a […] The post Medicul

Ofertele pentru lotul 2 al segmentului Lugoj-Deva al autostrăzii A1, vor putea fi depuse în curând, iar în patru ani, se va putea circula pe Autostradă de la Sibiu la Bruxelles, a anunţat, miercuri, ministrul Transporturilor şi Infrastructurii,

New York Times spune că așa și așa, mai degrabă nu, dar există și o altă perspectivă. The New York Times dedică României și filmului „Colectiv” un articol în ediția sa de miercuri, 31 martie. Kit Gillet, corespondentul ziarului

Folkistul Cătălin Condurache a murit, în noaptea de luni spre marţi, la vârsta de 63 de

România a încheiat seria partidelor din luna martie, în calificările pentru Mondialul din 2022, cu doar trei puncte! Iar asta în condiţiile în care din cele trei meciuri jucate de tricolori două au fost

În următoarele două-trei luni, Republica Moldova nu va avea cantităţi suficiente de seruri anti-COVID-19 pentru vaccinarea populaţiei cu boli cronice, transmite