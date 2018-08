O familie cu doi copii, recuperată de jandarmii montani de pe traseul Jepii Mari 19.08.2018

19.08.2018 O familie cu doi copii, recuperată de jandarmii montani de pe traseul Jepii Mari O familie cu doi copii a fost recuperată, duminică, de pe traseul Jepii Mari, oamenii sunând la 112 după ce s-au rătăcit. Jandarmii montani prahoveni i-au recuperat pe turiști și i-au dus în siguranță în Sinaia. Potrivit Jandarmeriei Prahova,



O familie cu doi copii, recuperată de jandarmii montani de pe traseul Jepii Mari

O familie cu doi copii a fost recuperată, duminică, de pe traseul Jepii Mari, oamenii sunând la 112 după ce s-au rătăcit. Jandarmii montani prahoveni i-au recuperat pe turiști și i-au dus în siguranță în Sinaia. Potrivit Jandarmeriei Prahova, un turist a sunat duminică la 112 spunând că, în timp ce se afla pe traseul […] The post O familie cu doi copii, recuperată de jandarmii montani de pe traseul Jepii Mari appeared first on Cancan.ro.

O familie cu doi copii, recuperată de jandarmii montani de pe traseul Jepii Mari

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Echipaţi cu cizme, pelerine şi umbrele, fanii au avut parte de încă o zi de distracţie şi o noapte albă la Electric Castle. Totuşi, în ultima seară nu a mai plouat, iar concertele au fost savurate de zecile de mii de

Un bărbat din satul teleormănean Baciu, din apropiere de Videle, a anunţat poliţia că a găsit în podul casei un obiect metalic ce, bănuia el, ar fi un proiectil de

Peste 100 de tone de deşeuri, PET-uri, recipiente de metal, dar şi lemne au fost adunate de pe lacul Bicaz, din zona barajului Bicaz şi a viaductului de la Poiana Largului, în urma acţiunii de ecologizare desfăşurată în această săptămână

Autorităţile finlandeze au emis mandate europene de arestare pentru un bărbat de 43 de ani şi o femeie de 40 de ani, ambii din România. Aceştia sunt acuzaţi de evaziune fiscală şi au de executat un an şi 6 luni de

Cea de-a patra etapă din Campionatul Naţional de Drift va avea loc în acest weekend pe una dintre cele mai spectaculoase şosele din România, TransRarău, acolo unde şi-au anunţat prezenţa piloţi din

Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat vineri legea care prevede majorarea, de la 48 de ore la 15 zile, a perioadei în care se pot plăti amenzilor la jumătate din valoare. Legea îşi propune eficientizarea şi facilitarea procesului de achitare a

Gabriela Firea i-a invitat luni la o şedinţă la Primăria Capitalei pe reprezentanţii SRI, SIE, ai Prefecturii, ai Poliţiei Capitalei, şi ai Serviciului de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov, şi ai Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă, pentru

În premieră, medicii de familie din Republica Moldova vor putea profesa individual, după modelul european. În acest scop, Executivul a aprobat vineri, 20 iulie, modificări şi completări în mai multe acte

Formaţia britanică Judas Priest va reveni în Capitală pentru a-şi promova cel mai nou album, „Firepower”, lansat în luna martie a acestui an. Cu acest prilej, membrii legendarei trupe Judas Priest vor

Decizie de ultimă oră în cazul fiului de 16 ani al judecătorilor din Craiova care a provocat un accident mortal. Magistrații au schimbat măsura preventivă. (Promotiile zilei la monitoare) Magistrații Tribunalului Dolj au schimbat măsura

Horoscop 21 iulie 2018. Află ce ţi-au rezervat astrele pentru ziua de sâmbătă, 21 iulie 2018. Citește mai

eMAG are o multime de oferte resigilate printre care si cele pentru cele mai noi telefoane Samsung si Apple. Citește mai

Stresul și grijile cotidiene sunt motive suficient de puternice pentru ca nopțile multora dintre noi să devină albe. Din fericire, acest ceai împotriva insomniei, ceaiul de banane, face adevărate minuni. Citește mai

Povestea de dragoste dintre Nicoleta Crauciuc şi Alex Tirb, un cuplu de tineri români stabiliţi în Marea Britanie, a apărut în presa britanică după ce cei doi s-au căsătorit şi au absolvit facultatea de Medicină în aceeaşi

Judeţul Buzău va primi aproape 6.000.000 de lei din partea Guvernului pentru refacerea infrastructurii din localităţile unde ploile căzute zile în şir au făcut prăpăd. Cei mai mulţi bani vor fi utilizaţi pentru refacerea drumurilor şi

Muzeul Judeţean de Istorie Buzău doreşte să reînvie tradiţia colaborării cu toţi cei a căror pasiune este colecţionarea de diferite obiecte de importanţă istorică. În acest sens, reprezentantii instituţiei îşi propun să organizeze

Michael Cohen, fostul avocat al preşedintelui american Donald Trump, ar fi înregistrat în secret o conversaţie pe care ei au avut-o înainte de alegerile prezidenţiale din 2016, în care ei discutau despre

Mihaela Buzărnescu a venit la conferința de presă de după victoria cu Yafan Wang având la ea o pungă cu gheață pe care a plimbat-o pe umăr și pe coapsă, zone cu probleme după duelul cu chinezoaica. Buzărnescu (30 de ani/25 WTA) a

Chiar dacă nu avem probleme de sănătate grave şi nu avem interzis la dulce, sunt semne pe care organismul ni le transmite atunci când consumăm prea mult zahăr. Citește mai

A venit vara iar temperatura din termometre urcă deja extrem de mult, toţi căutăm metode cât mai eficiente de a ne răcori! Siropul de zmeură este o modalitate eficientă de a te răcori! Citește mai