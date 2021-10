O cunoscută profesoară din Caracal a decedat din cauza infecţiei cu COVID-19. Femeia a ajuns la spital prea târziu 02.10.2021

Mariana Marinescu, o cunoscută profesoară de Limba și literatură română, dar și de Franceză, din Caracal, a murit după ce a fost infectată cu COVID-19. Deşi ştia că este infectată, femeia a mers la spital […]

Două echipe într-un meci de fotbal-patinaj la Salt Lake City, Utah. Spre final, jucătorii de-abia se mai vedeau în ninsoarea abundentă. Sporting Kansas City a învins cu 2-0 pe terenul lui Real Salt Lake. În unele regiuni ale Statelor Unite, e deja

Ieri a fost prima zi în care companiile de pe piaţa locală au fost nevoite să se adapteze noilor restricţii impuse de autorităţi din cauza evoluţiei alarmante a numărului de cazuri de COVID-19 în

Alexandru Rafila a făcut un anunț îngrijorător. În opinia medicului, dacă și săptămâna aceasta se vor înregistra peste 10.000 de cazuri noi de infectare cu coronavirus, atunci va exista o problemă majoră în sistemul de […]

Autorităţile au interzis pelerinajul din Dobrogea, la Mănăstirea Peştera Sfântului Andrei, care are loc an de an la 30

Nepotul şi strănepotul lui Mihail Sadoveanu au lansat o scrisoare, zilele acestea, amintindu-ne că acum 140 de ani se năştea Ceahlăul Literaturii, Mihail Sadoveanu, cel ce a scris

Acţionarii Alro Slatina (simbol bursier ALR), cel mai mare producător de aluminiu din România, au decis în cadrul AGEA desfăşurată marţi, 10 noiembrie, numirea Eximbank în rolul de lider al sindicatulului de bănci pentru creditul de 235 mil.

Cele două companii deținute de Monica Gabor au ajuns la faliment, după ce Fiscul a dat-o în judecată, pentru a recupera banii datorați de fosta doamnă Columbeanu. Monica Gabor a rupt în cele din urmă […]

Ministrul Finanţelor Publice, Florin Cîţu, afirmă, marţi, că „PSD îşi lansează programul pentru sărăcirea românilor”, referindu-se la ceea ce a însemnat, în opinia sa, guvernarea PSD: 500 de modificări la Codul fiscal, TVA defalcat şi

Andreea Mantea și-a dorit mereu să fie o mare vedetă, încă de pe vremea când era o micuță asistentă la matinalul lui Răzvan și Dani de la Antena 1. „Spunea unor prieteni că va face […]

Șase dintre jucătorii de la Barcelona nu se află în planurile de viitor ale antrenorului Ronald Koeman (57 de ani). Jurnaliștii de la AS au dezvăluit că există o listă de 6 fotbaliști pe care antrenorul olandez nu intenționează să se bazeze.

Coronavirus România, 11 noiembrie. 9.799 de cazuri noi au fost înregistrate în ultimele 24 de ore, potrivit Grupului de Comunicare Strategică. Până astăzi, 11 noiembrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 324.094 de cazuri de

Potrivit unei investigaţii Daily Beast, luni Hotelul Internaţional Trump din Washington D.C nu mai avea camere libere în preajma datei învestirii preşedintelui-ales al SUA, un indiciu că poate cei mai înfocaţi susţinători ai lui Donald Trump nu

Dacă mai era nevoie de vreun argument pentru a ţine alegerile parlamentare acum, pe 6 decembrie, şi nu în februarie-martie, ei bine, acest argument ni-l oferă fix cei care vor amânarea scrutinului: pesediştii. Şi dovada vine din mişcările prin

Mihai Tudose, vicepreşedintele PSD, a scris miercuri pe pagina sa de Facebook un mesaj guvernului Orban, referitor la situaţia învăţământului românesc. Fostul prim ministru a adresat cinci

Noul coronavirus a ajuns, în cea de-a 11-a lună a pandemiei, și în arhipelagul Vanuatu. Miercuri, autoritățile țării insulare din Pacific au raportat primul caz de COVID-19, anunță DPA, citată de Agerpres. Cu aproximativ 300.000 de locuitori,

Turul al doilea de scrutin pare aparent lipsit de vlagă şi relevanţă. Nu am văzut încă nici o dezbatere şi nu e sigur că vom vedea vreuna. În schimb, candidaţii acţionează în teritoriu şi-şi pregătesc electoratul pentru turul al doilea,

Ministerul de Finanţe a împrumutat joi 500 milioane lei de la bănci într-o emisiune de obligaţiuni scadentă în 2026, la o dobândă de 3,01% pe

În ziua turului doi al alegerilor prezidenţiale, pe 15 noiembrie, pe teritoriul ţării se va permite deplasarea doar a autovehiculelor a căror capacitate de transportare nu este mai mare de opt persoane şi a transportului rutier de persoane prin

America se pregătește pentru o decizie radicală în lupta cu pandemia. Ca să țină sub control răspândirea virusului, consilierul lui Joe Biden din echipa COVID-19, Michael Osterholm, spune că e foarte posibil ca SUA să intre pentru 4-6

Restaurantele din România ale companiei Sphera Francise Group au avut un profit operațional cu 60,5% mai mic în primele nouă luni ale acestui an, față de perioada similară din 2019. Acesta s-a ridicat