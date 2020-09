O copilă de 12 ani a fost filmată în timp ce conducea un camion pe autostradă. Imaginile au stârnit revoltă 21.09.2020

21.09.2020 O copilă de 12 ani a fost filmată în timp ce conducea un camion pe autostradă. Imaginile au stârnit revoltă O fată de doar 12 ani a fost filmată în timp ce conducea un camion pe o autostradă aglomerată. Imaginile au devenit virale rapid și au stârnit revolte în Anglia. Potrivit Daily Mail, copila conducea pe autostrada M1 Dungannon din Irlanda de Nord.



O copilă de 12 ani a fost filmată în timp ce conducea un camion pe autostradă. Imaginile au stârnit revoltă

O fată de doar 12 ani a fost filmată în timp ce conducea un camion pe o autostradă aglomerată. Imaginile au devenit virale rapid și au stârnit revolte în Anglia. Potrivit Daily Mail, copila conducea pe autostrada M1 Dungannon din Irlanda de Nord. Imaginile au apărut pe rețelele de socializare pe 13 septembrie și au […] The post O copilă de 12 ani a fost filmată în timp ce conducea un camion pe autostradă. Imaginile au stârnit revoltă appeared first on Cancan.ro.

O copilă de 12 ani a fost filmată în timp ce conducea un camion pe autostradă. Imaginile au stârnit revoltă

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Ryanair, cea mai mare companie aeriană low-cost din Europa, a lansat astăzi campania „ Brrr-illantă”, o promoţie de iarnă, cu bilete de la 14,99 de euro, pentru toate rutele europene operate de

O mică firmă de investiţii newyorkeză a lansat săptămâna trecută un website prin intermediul căruia marile companii spaţiale îşi pot găsi mai uşor angajaţi. Platforma afişează peste 2.900 de posturi disponibile în cadrul companiilor

Academica Clinceni, care a fost, practic, un „satelit“ al FCSB-ului în sezonul trecut, a promovat degeaba în primul eşalon şi, cel mai probabil, în vara anului 2020 se va întoarce în

Ministerul Finanţelor a împrumutat în luna septembrie circa 2,8 mld. lei, cu 29% sub nivelul programat ♦ Suma împrumutată de Trezoreria Statului în primele nouă luni de pe piaţa internă s-a apropiat de 33 mld. lei ♦ Împrumuturile de pe

Noi informaţii despre violenţele extreme de duminică seară, din centrul Capitalei, în urma cărora un om fost ucis în bătaie, iar altul a fost rănit. A fost vorba, potrivit informaţiilor din anchetă,

Pompierii din Bucureşti intervin, luni, pentru stingerea unui puternic incendiu de vegetaţie uscată care se manifestă pe şase mii de metri pătraţi. Din cauza vântului se intervine cu dificultate. Traficul pe Splaiul Unirii a fost

Nemţii de la E.ON au transferat activităţile din zona de energie regenerabilă către RWE, renunţând astfel la divizia E.ON Climate & Renewables, dar spun că vor activa în continuare pe zona energiei

Retailerul olandezo-belgian are mai multe mărci private şi exclusive în portofoliu, însă cele mai puternice sunt 365 şi Gusturi Româneşti. Acesta din urmă grupează un portofoliu de circa 400 de

Cerul Libiei a devenit „cel mai mare teatru de război cu drone din lume“, denunţă emisarul ONU pentru această ţară din nordul Africii afectată de un război civil

Companiile din Cehia sunt din ce în ce mai interesate să angajeze deţinuţi, scrie

Piaţa Constituţiei va fi supravegheată de echipe mixte constituite din poliţişti, mascaţi şi jandarmi. Este anunţul făcut de oficialii Poliţiei Capitalei ca urmare a răfuielii de luni dimineaţa dintre cele două clanuri de mafioţi, conflict

Poliţia chineză a descoperit o avere imensă în pivniţa casei fostului primar al oraşului Danzhou, inclusiv 13 tone de aur, potrivit presei

În urma audierilor care au avut loc la Procuratura Anticorupţie, Ion Druţă, preşedintele Curţii Supreme de Justiţie, a fost reţinut pentru 72 de ore. Potrivit unui comunicat al Procuraturii Generale, există bănuiala rezonabilă de comitere a

Un cutremur cu magnitudinea 3,6 pe scara Richter s-a produs, miercuri după-amiază, la ora locală 15:54, în zona seismică Vrancea, la adâncimea de 145 kilometri, potrivit Institutului Naţional de Cercetare

Administrarea centrului comercial Colosseum a fost preluată de la 1 octombrie de Cushman & Wakefield Echinox, acesta fiind al treilea centru din Bucureşt aflat în portofoliul departamentului de Asset Services al firmei de consultanţă imobiliară,

Executivul din Hong Kong va interzice în viitorul apropiat purtarea de măşti în timpul manifestaţiilor, în încercarea de a pune capăt unei crize politice inedite ce durează de patru luni în această

Jucătorii lui Hertha Berlin nu s-au bucurat prea mult de victoria obținută în week-end la Koln (4-0), în Bundesliga. La întoarcerea acasă, avionul-charter cu care au călătorit, un Dornier 328, a fost lovit de fulger și i-a scuturat

Deputatul PNL de Brăila Antoneta Ioniţă susţine că Guvernul PSD politizează examenul de rezidenţiat, motiv pentru care solicită public luarea măsurilor legale pentru ca studenţii de la Medicină să

Orange, liderul pieţei locale de telecom, a lansat Flexible Engine, serviciul Orange Business Services de public cloud prin care clienţii pot optimiza, transforma şi dezvolta aplicaţii de business. „Flexible Engine este o platformă de public cloud

Dragoş Smeu, un antreprenor din Bucureşti, a lăsat în ur­mă cu trei ani jobul dintr-o agenţie de comunicare pen­tru a crea Mavericks, pro­pria agenţie de marketing online, şi a crescut de la cinci clienţi iniţial, la peste 50 în prezent.