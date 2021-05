O copilă de 12 ani a fost bătută cu sălbăticie de patru adolescente, în Târgu Jiu 14.05.2021

14.05.2021 O copilă de 12 ani a fost bătută cu sălbăticie de patru adolescente, în Târgu Jiu O copilă de 12 ani a rămas traumatizată după ce a îndurat umilințe dure din parte unor fete cu vârste cuprise între 15 și 17 ani. Cele patru agresoare s-ar fi „răsculat” după ce victima […] The post O copilă de 12 ani a fost



O copilă de 12 ani a fost bătută cu sălbăticie de patru adolescente, în Târgu Jiu

O copilă de 12 ani a rămas traumatizată după ce a îndurat umilințe dure din parte unor fete cu vârste cuprise între 15 și 17 ani. Cele patru agresoare s-ar fi „răsculat” după ce victima […] The post O copilă de 12 ani a fost bătută cu sălbăticie de patru adolescente, în Târgu Jiu appeared first on Cancan.

O copilă de 12 ani a fost bătută cu sălbăticie de patru adolescente, în Târgu Jiu

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Copilul unuia dintre liderii galeriei lui Internazionale Milano este acuzat de tentativă de omor. Alessandro Caravita, fiul lui Franco Caravita - printre cei mai cunoscuți suporteri ai lui Inter -, este considerat principalul suspect pentru

Teodora Nedelcu a pierdut, sâmbătă, finala de la iUmor, deși anterior se clasase pe primul loc în topul preferințelor publicului în cea de-a treia ediție din sezonul 8 al show-ului de la Antena 1. Înainte de marea finală, câștigată până

Clienţii companiei Engie România, cel mai mare jucător din piaţa locală a distribuţiei şi a furnizării de gaze naturale, au utilizat în proporţie de 450% mai mult aplicaţia mobilă a companiei în perioada stării de urgenţă comparativ cu

Un nou focar de COVID-19 a izbucnit într-un centru pentru persoane vârstnice din judeţul Bacău. Aici au fost confirmate 27 de cazuri de îmbolnăvire. În rândul celor infectați se numără atât beneficiari, cât și angațați. În acest caz,

Institutul Naţional de Sănătate Publică a transmis bilanţul ultimelor cazuri de deces provocat de coronavirus. Numărul morţilor se ridică la

Casa Albă a intenţionat să desfăşoare în această săptămână circa 10.000 de militari activi pentru a înăbuşi protestele din capitala Washington D.C. şi în alte părţi din Statele Unite ale Americii,

Sârbul Novak Djokovic (32 de ani, 1 ATP) a pus mâna prima dată pe o rachetă de tenis la vârsta de 4 ani. Novak Djokovic este unul dintre cei mai mari jucători de tenis din istorie. Sârbul a fost un talent nativ, iar chimia dintre el și

Alstom şi Snam au încheiat marţi un contract pe o perioadă de cinci ani pentru dezvoltarea trenurilor cu hidrogen în Italia, Alstom urmând să producă şi să întreţină trenurile cu hidrogen nou realizate sau transformate, în timp ce Snam va

Cu 21 de ani în urmă, România trecea printr-o situaţie deosebit de critică. Rezervele valutare totale nu depăşeau o jumătate de miliard de dolari, dar plăţile scadente la datoria externă plus deficitul de cont curent prognozat al anului se

Melero Marin a apărut ca negociator, dar în spatele lui se află un alt spaniol, Pablo Cortacero, un afacerist din imobiliare interesat s-o cumpere pe Dinamo printr-o societate înregistrată în Luxemburg. Prunea, Contra și alți români care îl

Veniturile nete din dobânzi, cea mai importantă resursă de profit a băncilor, au continuat să crească şi în T1/2020, cu 8%, până la 3,94 mld. lei, în condiţiile în care creditarea s-a majorat cu peste 7%, după cum reiese din da­te­le

Liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu, a declarat, marţi, la RFI, că sunt şanse reduse ca pensiile să fie majorate cu 40% în septembrie. Cu toate acestea, el precizază că, la nivelul Guvernului, sunt analizate mai multe scenarii pentru

Premierul Ludovic Orban a declarat, marți, într-un schimb de opinii cu ambasadorii statelor membre UE la București, că Dacă în perioada stării de urgență deviza a fost ”Sănătatea, înainte de

Planurile Wallberg de investiţii în 2020 s-au înjumătăţit din cauza birocraţiei şi a întârzierilor, explică Valentin Morar, CEO şi acţionar al dezvoltatorului imobiliar Wallberg, unul dintre cei mai activi din Timişoara, Arad şi

Proiectul căii ferate care va lega aeroportul Otopeni și Gara de Nord prinde contur de la săptămână la săptămână. Pagina de Facebook „CFR Infrastructură” a publicat astăzi noi imagini cu stadiul lucrărilor. Stația feroviară de la

Grupul Apex Alliance din Lituania, controlat de mai mulţi antreprenori lituanieni printre care şi Nerijus Numavicius, considerat a fi cel mai bogat om din statul baltic, urmează să deschidă pe 20 iulie hotelul Moxy Bucharest Old Town, un brand

Paul Pîrvulescu (31 de ani), fotbalistul de la Academica Clinceni suspendat după ce a recunoscut la GSP LIVE că a apelat la o terapie intravenoasă de recuperare, metodă interzisă, a fost audiat azi de ANAD. Într-o videoconferință cu

Retailerul german Kaufland a dublat bugetul de investiţii pentru 2020 la 300 mil. euro, având în plan totodată să deschidă de două ori mai multe magazine ca anul trecut, a spus Marco Hoessl, CEO-ul Kaufland

Germania îşi ridică restricţiile impuse muncitorilor sezonieri străini, majoritatea din România şi Polonia, pentru ca aceştia să culeagă recoltele agricole, a anunţat miercuri ministrul Agriclturii Julia Klöckner, relatează

Nicolae Stanciu (26 de ani) a marcat un gol superb în meciul dintre Ostrava și Slavia Praga, scor 2-2, din penultima etapă a sezonului regulat. În minutul 14, Nicolae Stanciu a executat inteligent o lovitură liberă de la aproximativ 25 de