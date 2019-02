O casă din Arcani, distrusă într-un incendiu 27.02.2019

O familie din comuna Arcani a rămas fără un acoperiş deasupra capului, după ce locuinţa în care trăiau a ars în urma unui



O casă din Arcani, distrusă într-un incendiu

O familie din comuna Arcani a rămas fără un acoperiş deasupra capului, după ce locuinţa în care trăiau a ars în urma unui incendiu.

O casă din Arcani, distrusă într-un incendiu

PSD consideră că preşedintele Klaus Iohannis „nu înţelege nimic din economie” şi că, de câte ori şeful statului spune că economia va merge rău, trebuie să ne aşteptăm că va merge

Preşedintele Klaus Iohannis a solicitat, marţi, Executivului să prezinte un buget de stat realist. "O guvernare responsabilă înseamnă soluţii eficiente şi coerente la problemele cu care se

Colegiul Medicilor ar fi trebuie să se autosesizeze în cazul fetiţei care a ajuns în stare gravă la spitalul din Braşov, după ce un chirurg de la spitalul din Sinaia ar fi uitat un pansament în corpul

Bătută până a intrat în comă, de către un proxenet român, Ioana Condea a încercat să lupte ca să redevină un om normal. Însă cei care au cunoscut-o spun că singurătatea și dorul de băiețelul ei, pe care nu-l văzuse de aproape doi ani,

Actriţa americană Angelina Jolie va interpreta rolul principal într-un nou thriller, intitulat "Those Who Wish Me Dead", ce va fi regizat de cineastul Taylor Sheridan pe baza unui scenariu propriu, informează site-ul revistei

Ecaterina Andronescu regretă faptul că fostul premier Mihai Tudose a părăsit PSD pentru a i se alătura lui Victor Ponta. Citește mai

Ministrul Finantelor, Orlando Teodorovici, a anuntat, marti, ca va recurge la rezerva de lichiditate (buffer) din Trezoreria Statului, care este menita sa asigure finantarea tarii pentru cateva luni, in cazuri exceptionale. Citește mai

Un prim deces cauzat de gripă a fost înregistrat marţi, 29 ianuarie, în judeţul Sălaj, la un pacient cu condiţii medicale

O echipă de cercetători de la Universitatea din Newcastle a realizat un studiu pe o bacterie foarte rezistentă la majoritatea antibioticelor cunoscute până în prezent. Noutatea experimentului este că, deşi bacteria a fost descoperită pentru

Vremea se schimbă radical. Temperaturile maxime vor depăși 10 grade Celsius în majoritatea regiunilor. Citește prognoza meteo completă pentru ziua de

Miercuri dimineață, în urma unui atentat cu o grenadă asupra unei moschei din sudul Filipinelor, două persoane și-au pierdut

Recordurile atinse de valoarea monedei europene, coroborate cu creşterea salariilor de la 1 ianuarie vor aduce scumpiri majore chiar de luna viitoare, pe de o parte din cauza importurilor, în special cele agroalimentare, iar pe de alta pentru că plata

Gripa de tip A(H1N1) face noi victime. Săptămâna trecută, trei persoane, printre care şi un copil, şi-au pierdut viaţa din cauza complicaţiilor asociate cu gripa. Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale menţionează că

„Mă minţi prima oară, să-ţi fie ţie ruşine; mă minţi a doua oară, să-mi fie mie ruşine“. Aşa sună un proverb britanic, rezultat al unei înţelepciuni negustoreşti

Premierul Theresa May a obţinut marţi, cu doar două luni înainte de Brexit, un mandat să redeschidă negocieri cu Bruxellesul, însă Uniunea Europeană a refuzat imediat - într-un dialog al surzilor cu un rezultat incert, relatează

Aproape 1.200 de persoane cu funcţii de conducere din cadrul instituţiilor de învăţământ, vor primi sporuri salariale pentru deţinerea gradului managerial. O hotărâre în acest sens a fost aprobată de Guvern miercuri, 30 ianuarie, pentru a

Discuţiile pe tema proiectului de buget pe acest an nu s-au finalizat, astfel încât, proiectul ar putea fi aprobat abia la sfârşitul săptămânii, într-o şedinţă extraordinară de Guvern, susţin surse citate de

Gripa este o boală infecţioasă foarte contagioasă care ne face să ne simţim rău. Semnele infecţiei sunt de obicei mult mai severe decât strănutul şi nasul

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis, miercuri dimineaţa, o serie de atenţionări nowcasting Cod galben de ceaţă, burniţă şi ploaie, care urmează să afecteze localităţi din 23 judeţe în orele

Poliţişti ai Secţiei 1 pun în aplicare miercuri 12 mandate de percheziţie domiciliară şi 17 mandate de aducere, în Bucureşti, Ilfov şi Teleorman, în cadrul unui dosar in care se efectuează cercetări