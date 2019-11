O campioană la box a murit la numai 18 ani, în urma unui grav accident 20.11.2019

20.11.2019 O campioană la box a murit la numai 18 ani, în urma unui grav accident Avea doar 18 ani și era campioană la box. Vestea că a încetat din viață în urma unui tragic accident a produs un șoc printre sportivii care o cunoșteau, iar familia este în înmărmurită de durere. Amina Bulakh a murit după ce a fost



O campioană la box a murit la numai 18 ani, în urma unui grav accident

Avea doar 18 ani și era campioană la box. Vestea că a încetat din viață în urma unui tragic accident a produs un șoc printre sportivii care o cunoșteau, iar familia este în înmărmurită de durere. Amina Bulakh a murit după ce a fost lovită de un tren, în timp ce încerca – fără să […] The post O campioană la box a murit la numai 18 ani, în urma unui grav accident appeared first on Cancan.ro.

O campioană la box a murit la numai 18 ani, în urma unui grav accident

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Alexandru Nazare, prim-vicepreședinte PNL și șef al campaniei electorale pe București, a demisionat, pe motivul unor tensiuni majore între cea mai mare organizație din partid și conducerea centrală. Acesta

Vremea începe să se încălzească încet de vineri. Iată cum arată prognoza meteo pentru zilele următoare. VREMEA VINERI Vineri, 29 martie, valorile termice diurne se vor situa în jurul celor

Eurodeputaţii au aprobat joi măsuri menite să crească încrederea consumatorilor în apa de la robinet, care este mult mai ieftină şi mai curată pentru mediu decât apa îmbuteliată. Membrii PE

Un adolescent de 17 ani a fost reţinut de poliţişti, la Constanţa, în vederea obţinerii unei sentinţe de arest preventiv, fiind acuzat că ar fi violat o fetiţă de şase ani, în locuinţa acesteia,

Doi bărbaţi au fost reţinuţi de poliţişti după ce, în oraşul Ineu, au urmărit pe stradă un octogenar care îşi încasase banii din subvenţii de la APIA, suma de peste 3.500 lei fiind pusă într-o pungă

Modificările la Ordonanţa 114 se bazează foarte mult pe elementele şi datele transmise de Banca Naţională a României (BNR), instituţie care a şi avizat documentul în forma sa actuală, a declarat,

Andrei Leonte a revenit cu o nouă piesă, lansată la Gargantua KSLF, alături de prieteni și familie chiar în ziua în care a împlinit 30 de ani. „Avem monștri aici” reprezintă un nou capitol din traseul muzical al artistului, acesta

O tânără de 34 de ani și mama, ei, de 57 de ani, arată mai degrabă ca două surori, astfel încât cei din jur nu își pot da seama ușor cine dintre ele este mai în vârstă. Citește mai

Un accident mortal s-a produs astăzi pe DN7, în această dimineață. Un cunoscut om de afaceri din România a fost implicat. A decedat pe loc. Pompierii au fost șocați când au ajuns la fața

Copiii jihadiştilor danezi născuţi în străinătate nu vor avea cetăţenia daneză, a anunţat joi guvernul după un acord cu aliatul său, formaţiunea populistă Partidul Popular Danez, informează

La cinci ani după anexarea Crimeei de către Rusia şi izbucnirea unui război soldat cu mii de victime separatiştii pro-ruşi, cetăţenii ucraineni merg la urne, duminică, pentru a-şi alege noul preşedinte pentru un mandat de cinci ani. Favoriţi

Timişoara are anual sute de mii de turişti. O parte dintre aceştia ajung în oraş cu autocarele. Alţii vin cu maşinile personale sau cu avionul, dar sunt şi unii care vin cu trenul. Cei care circulă pe linia ferată au parte de o imagine de

Este oficial. Tacâmurile şi vesela de unică folosinţă dispar din 2021. Cănile de porţelan, paharele de plastic gros sau cele din carton reciclabil sunt doar câteva dintre

Să fie mireasă este visul oricărei femei încă de când este doar o fetiţă. Câţi dintre noi nu avem clar în minte momentul în care o fetiţă de doar câţiva anişori este întrebată: „Ce-ai vrea să te faci când vei fi mare?”, iar

Ministrul Turismului, Bogdan Trif, a anunţat joi, la Constanţa, că şi în 2019 vor fi acordate tichete de vacanţă tuturor beneficiarilor prevăzuţi de lege, fiind alocate deja sumele necesare în

Preşedintele PLUS, Dacian Cioloş, a declarat că Legea referendumului "prevede expres" că, în condiţiile în care alegerile europarlamentare şi referendumul anunţat de preşedinte sunt organizate în aceeaşi

Preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Lia Savonea, respinge orice asociere a imaginii justiţiei cu activitatea politică, poziţie pe care şi-o exprimă în urma întâlnirii avute, miercuri, cu

Executivul urmează să adopte vineri, printr-un memorandum, Codul de conduită al membrilor Guvernului. Proiectul de Cod stabileşte, între altele, că membrii Guvernului îşi exercită mandatul "în conformitate

Horoscop 29 martie Berbec Puteţi avea succes într-o scurtă călătorie de afaceri. Vă sfătuim să fiţi prudent şi să evitaţi discuţiile în contradictoriu cu partenerii de afaceri. Reuşiţi

Laura Codruța Kovesi a fost pusă, joi seară, sub control judiciar, de procurorii Secției de Investigare a Infracțunilor din Justiție. Fosta șefă DNA a stat la audieri timp de șase ore. Fosta șefă DNA