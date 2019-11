O cabană din Vatra Dornei a ars noaptea trecută. Pompierii s-au luptat zece ore cu flăcările 03.11.2019

O cabană situată pe strada Căprioarei din localitatea Vatra Dornei a ars noaptea trecută. Incendiu a pornit în jurul orei 21.00. Focul a fost observat abia după ce se generalizase. Pompierii s-au luptat zece ore cu flăcările, mai ales că era pericolul să se extindă la fondul forestier din apropiere, dar și la un grajd

Abonamentele pentru transportul public local din municipiul Constanţa pot fi achitate şi cu ajutorul unei aplicaţii pentru telefonul

Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) a informat că a descoperit în magazinele Lidl două tipuri de sandvişuri care ar putea provoca reacţii alergice la

Eugenio Barba, una dintre cele mai importante personalităţi ale teatrului contemporan, regizor, teoretician, creator de şcoală şi fondator al legendarului Teatru Odin, primul artist care a primit o stea pe Aleea Celebrităţilor de la Sibiu,

Violoniştii Liviu Prunaru, primul cu o vioară Stradivarius şi Gabriel Croitoru, cu vioara Guarneri del Gesu, se vor duela, susţinuţi de pianistul Horia Mihail. Recitalul este programat la Cluj pe 2 aprilie, în sala Auditorium Maximum din clădirea

Dr. Mihaela Bilic, autoarea volumelor „Sănătatea are gust“ şi „Am mâncat. O fi păcat?“, vine la Adevărul Live de la ora 13.00 să ne explice cum putem să ne „împăcăm“ cu mâncarea, astfel încât să nu ne mai

Pro România a depus miercuri lista cu semnături şi candidaţi la BEC. Formaţiunea condusă de Victor Ponta a venit şi cu nume supriză, locul 3 fiind ocupat de fostul premier Mihai Tudose, în timp ce locul 4 e ocupat de Iurie Leancă, fost

Jucătoarea cehă de tenis Petra Kvitova, numărul 2 mondial, s-a oprit în sferturile de finală la turneul WTA de la Miami (Statele Unite), dotat cu premii totale în valoare de 9.035.428 dolari, fiind învinsă în

După ce, în urmă cu un an, își pusese în cap lumea arabă prin deschiderea ambasadei americane la Ierusalim, președintele Donald Trump a continuat, luni, să agite apele în Orientul Mijlociu, semnând la

Doi parlamentari USR au iniţiat un proiect de lege prin care vor pedepsirea cu până la 10 ani de închisoare promovarea doctrinelor comuniste şi prin care vor interzicerea înfiinţării în România a

Un bărbat de 30 de ani a fost victima unui accident de muncă ce a avut loc miercuri la Exploatarea Minieră Vulcan, din Valea Jiului, minerul fiind surprins de o surpare de cărbune într-un siloz de

Divizia de laboratoare medicale Synevo, parte din grupul suedezilor de la Medicover şi principalul jucător al pieţei locale de servicii de diagnostic şi analize medicale, a inaugurat la Ploieşti al 17-lea laborator al reţelei, precum şi un centru

7 scurte - rezumatul rapid al celor mai interesante subiecte recente remarcate de Cătălin Țepelin - redactor șef GSP. Cinci comentarii: 1. De unde furăm niște fundași decenți? Nu-i a bună dacă stai cu inima cât un purice și când te

Alex Pașcanu (20 de ani), fundaș la Leicester, are în plan un transfer în vara acestui an și crede că va fi ajutat mult de o prestație formidabilă a naționalei U21 la turneul final. -Alex, cum te simți din nou printre

O solutie aleasa tot mai des in zilele noastre, implantul dentar este rezolvarea ideala pentru persoanele care doresc sa isi refaca dantura in totalitate si sa lase in urma problemele stomatologice aparute chiar si de la o varsta frageda. Medicii

Papa Francisc a vizitat recent Loreto și creștinii catolici au dat năvală, ca de obicei. Papa Francisc a încercat din răsputeri să evite ca toți credincioșii care s-au perindat prin fața lui să-i pupe inelul. Papa Francisc își trăgea mâna

Disputa în instanţă durează de cinci ani, timp în care s-au stopat toate investiţiile începute în staţiunea numită cândva Perla

Ionel Bogdan, preşedintele PNL Maramureş, vorbeşte, de la ora 14.00, la Adevărul, despre pregătirea campaniei electorale de către liberali, obiectivele acestora şi ce şanse are PNL să ajungă la guvernare înainte de

Un român în vârstă de 50 de ani a lăsat străinătatea şi s-a întors acasă, în comuna dâmboviţeană Ocniţa, acolo unde a pus bazele unei afaceri cu pedigree. Vinde capre din rasa Alipină Franceză doar pentru material

Agresorii i-au atacat pe clienţii clubului cu săbii şi topoare, iar în haosul creat zeci de persoane au încercat să scape cu viaţă, refugiindu-se în bar şi anexele

Ministerul Educaţiei finanţează, printr-un proiect cu susţinerea BIRD, 271 de astfel de proiecte, mai ales la liceele slab cotate, care acoperă aproape 50.000 de liceeni. Suma totală alocată perioadei 2017-2021 ajunge la 18,3 milioane de euro. Un