O butelie a explodat într-un bloc din oraşul Hârlău. Un copil de doi ani a fost rănit 11.12.2022

11.12.2022 O butelie a explodat într-un bloc din oraşul Hârlău. Un copil de doi ani a fost rănit Un copil în vârstă de doi ani a fost rănit, sâmbătă, după ce o butelie a explodat într-un bloc din Iași. Copilul a fost transportat cu un elicopter SMURD la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iaşi, iar medicii spun că starea



O butelie a explodat într-un bloc din oraşul Hârlău. Un copil de doi ani a fost rănit

Un copil în vârstă de doi ani a fost rănit, sâmbătă, după ce o butelie a explodat într-un bloc din Iași. Copilul a fost transportat cu un elicopter SMURD la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iaşi, iar medicii spun că starea lui este stabilă, scrie Ziarul de Iași. Explozia s-a produs sâmbătă într-un apartament […]

O butelie a explodat într-un bloc din oraşul Hârlău. Un copil de doi ani a fost rănit

Stiri mondene - Stiri Libertatea

Stiri pe aceeasi tema:

Compania MedLife anunță sâmbătă, 8 ianuarie, încă 137 de cazuri suspecte de infectare cu tulpina Omicron dintr-un lot de 175 de probe selectate în mod aleatoriu de la de la pacienți din mai multe orașe din țară, confirmați cu virusul

Preşedintele Organizaţiei Patronale Mamaia, Nicolae Bucovală, i-a transmis ministrului Antreprenoriatului şi Turismului, Constantin-Daniel Cadariu, că hotelierii sunt nemulţumiţi de situaţia plajelor de pe litoral, menţionând că fiecare

Deian Sorescu (24 de ani) întâmpină greutăți în a se transfera în țară, mai ales că are câștiguri importante la Dinamo, între 9.000 și 14.000 de euro pe lună Deian Sorescu are cale liberă spre orice echipă din Liga 1 sau din

Mii de apeluri au fost înregistrate la numărul unic 119, Telefonul Copilului, activ din 5 ianuarie, operaţionalizat de Serviciul de Telecomunicaţii Speciale (STS), a declarat pentru News.ro consilierul de stat Mădălina

Un grajd în miniatură creat de Banksy şi prezentat drept atracţie principală la Merrivale Model Village a ajutat Muzeul din Peterborough să aibă un număr record de vizitatori, scrie

Teo Trandafir este de o bună perioadă un nume în televiziune, emisiunile ei fiind urmărite de foarte mulți români. Are o carieră de succes și un salariu pe măsură la Kanal D. Însă, până aici, […] The post Câte clase are, de fapt, Teo

Crenvurşti vegetali, pateurile şi salamul de soia sunt doldora de chimicale menite să suplinească lipsa materiei prime – carne, lapte şi ouă, şi duc ideea de purificare a organismului în

Ashleigh Barty (25 de ani, 1 WTA) a cucerit duminică dimineață titlul de la Adelaide. Australianca a învins-o în ultimul act pe kazaha Elena Rybakina (22 de ani, 14 WTA), scor 6-3, 6-2. La primul turneu după US Open, liderul mondial Ashleigh Barty

Daniela Ploia, cântăreața de muzică populară din Timișoara, s-a trezit dată jos din tren de către conductor, dar nu acesta este momentul hazliu! În picioarele goale a coborât artista pe peronul gării din Timișoara. Adormise […] The post

Ministrul Energiei, Virgil Popescu deschide anul la emisiunea Legile Puterii, de la 20.50. Alexandra Păcuraru a pregătit o ediție de incendiară în care veți afla răspunsuri la cele mai arzătoare probleme ale acestei perioade. Ce se întâmplă

Peste 4.000 de zboruri în întreaga lume au fost anulate duminică din cauza vremii nefavorabile şi a creşterii numărului de cazuri de coronavirus, relatează

Vine gerul! Urmează temperaturi extreme în România au anunțat meteorologii. Vremea va deveni geroasă dimineața și noaptea, iar în depresiuni așteptăm minime de până la minus 17 grade. ”Ne așteptăm la o vreme în răcire de […] The

Patriarhul Bisericii Orodoxe Sârbe - Porfirie anunță că se roagă pentru Novak Djokovic, după numărul unu mondial în tenisul profesionist a fost blocat la intrarea în Australia pentru că nus-a vaccinat împotriva

Banca Națională a României (BNR) a anunțat, prin intermediul cursului interbancar afișat luni dimineață, valorile pe care le înregistrează pe 10 ianuarie principalele monede. Totuși, trebuie ținut cont că valorile lor se pot modifica până

Universitatea Craiova s-a impus cu scorul de 5-2 în primul amical al iernii împotriva maghiarilor de la Paksi, scor

După ochiul și inima mea, László Bölöni este oricând în top zece fotbaliști români din toate timpurile și, categoric, în top trei antrenori pe care i-a avut România după anul 2000. Ar fi o alegere mai degrabă bună pentru națională. Cât

Explozia s-a produs luni în districtul Lalopar, din provincia Nagarhar, lângă granița cu Pakistanul și s-a soldat cu moartea a cel puțin nouă copii și rănirea altor patru, potrivit biroului unui guvernator numit de talibani, relatează postul

Marcel Abăluță (50 de ani) este noul antrenor al divizionarei secunde Astra Giurgiu. Astra a rămas fără antrenor principal la finalul anului trecut, după rezilierea înțelegerii cu Florin Stângă (43 de ani). Conducerea clubului

Fostul cancelar al Austriei, Sebastian Kurz, care a renunţat luna trecută la politică după ce a început să fie anchetat pentru corupţie, a fost numit copreşedinte al organizaţiei neguvernamentale Consiliul European pentru Toleranţă şi

„În plină desfășurare a unui concurs real și temeinic, un grup de mici feudali, aliat cu un sindicat dubios, luptă în instanță împotriva oricărei decizii de reformă la nivelul resurselor umane, suspendată de instanță”, afirmă primarul