O bulă, un cocon 25.05.2022

25.05.2022 O bulă, un cocon Tenisul nu încetează să își revendice statutul de exceptat. Printre sporturi, în lume în general. Experimentul-pilot, Roland Garros, unde un cenzor va menaja sensibilitățile pacienților multimilionari. Se întâmplă în tenis. Sunt lucruri



O bulă, un cocon

Tenisul nu încetează să își revendice statutul de exceptat. Printre sporturi, în lume în general. Experimentul-pilot, Roland Garros, unde un cenzor va menaja sensibilitățile pacienților multimilionari. Se întâmplă în tenis. Sunt lucruri dincolo de clasamente și ierarhii. Nu și dincolo de bani. Poate mai mult decât alte sporturi, tenisului îi place să joace rolul de copil răzgâiat, pentru care regulile sunt bune doar pentru a fi încălcate. ...

O bulă, un cocon

Stiri sportive - Stiri Gazeta Sporturilor

Stiri pe aceeasi tema:

Începe-ți ziua cu o porție de amuzament! Terapia prin râs poate începe în fiecare zi cu un banc bun. Iată care este propunerea noastră pentru astăzi: După câţiva ani de căsnicie, săturându-se să se tot […] The post BANC. După

"De la miticul Popov* la incredibilul Popovici?". N-am zis-o noi. Au scris-o italienii ăştia de s-au urcat, la fotbal, pe acoperişul Europei Gazzeta dello Sport i-a publicat poza de vietate marină după ce tocmai obţinuse cel mai bun timp mondial la

Un număr de 14.608 de persoane au fost vaccinate anti-COVID în ultimele 24 de ore, arată datele Comitetului Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID-19 (CNCAV). Numărul este în creștere faţă de luni, 12 iulie,

Aproximativ 540.000 de persoane, adică unu din nouă angajaţi români, câştigă salarii de cel puţin 1.000 de euro net pe lună, arată datele Institutului Naţional de

Radio Tanănana, unul dintre cele mai vechi posturi din Bucureşti, a pierdut licenţa din Capitală, scrie PaginadeMedia. Postul de radio emite încă şi în alte localităţi, însă licenţa de Bucureşti era cea mai

Oficiali de la Bruxelles vor propune, miercuri, măsuri pentru ecologizarea zborurilor din Europa, inclusiv o taxă fără precedent pe kerosen. UE vrea să reducă emisiile de gaze cu efect de seră până

Deciziile preşedintelui Emmanuel Macron privind vaccinarea obligatorie a personalului medical care intră în contact cu persoane vulnerabile şi privind extinderea utilizării certificatelor Covid-19

Aproximativ 3.000 de companii, încadrate la categoria „mari contribuabili“, vor fi obligate să depună din 2022 aşa-numitul SAF-T (acronimul de la Standard Audit File for Tax), un fişier standard de audit pentru taxe prin care companiile şi

UEFA a pornit o investigație disciplinară cu privire la incidentele care au avut loc pe stadionul Wembley și în împrejurimile arenei cu ocazia finalei EURO 2020. Incidentele scandaloase din Londra cu ocazia finalei EURO 2020 nu rămân fără

Ion Rădoi, care a intrat miercuri în atenția DNA într-un dosar de corupție, are 59 de ani, este lider de sindicat la metrou de mai bine de 15 ani și a fost parlamentar PSD. Ion Rădoi este cunoscut drept „omul cu greva de la metrou”,

CFR Cluj o elimină pe Borac Banja Luka, după o evoluție dezastruoasă în Bosnia, scor 1-2 după prelungiri. Marko Maksimovic (37 de ani), antrenorul campioanei Bosniei, a recunoscut superioritatea „feroviarilor”, dar acuză o fază de

Premierul Florin Cîţu a transmis, miercuri, în cadrul unei întâlniri cu presa, că românii ar trebui să se obişnuiască cu preţurile care cresc şi scad, pentru că asta înseamnă economie de

Retailerul german de bricolaj Hornbach are un buget de investiţii de circa 80 de milioane de euro pentru următorii ani în România, în vederea deschiderii a trei noi magazine, în Constanţa, Bucureşti,

Mihai Stoica: "Florin Tănase nu pleacă. Contacte au fost, dar nu am primit nicio hârtie

Primarul unei comune a fost condamnat definitiv, pentru contrabandă cu ţigări ruseşti şi va fi demis de prefect din funcţia

Semnal de alarmă tras de Agenția Americană a Medicamentului (FDA). Instituția avertizează cu privire la existența unui "risc mare" al apariției sindromului Guillain-Barre, o maladie neurologică rară, în urmă vaccinării cu serul

Ar fi ieșit scandal la resortul „Novum By the Sea”, de la Olimp, unde implicat a fost Alin Petrache, președintele Federației Române de Rugby (FRB). Nemulțumit de unele vorbe aruncate de Bujor Sion, tatăl vitreg […] The post Alin

Irina Tănase, iubita lui Liviu Dragnea, spune că a început să plângă atunci când a aflat că fostul lider PSD va fi eliberat și pleacă spre Penitenciarul Rahova, pentru a-și lua

Anul trecut, România a avut printre cele mai mari rate a tinerilor care nu se află într-o formă de învăţământ sau în câmpul muncii din rândul ţărilor membre ale Uniunii Europeană 2020, rata tinerilor români cu vârste curprinse între 15

Atelierul de bijuterii şi obiecte din ceramică Gruni a luat naştere în 2019, la Timişoara, dintr-o provocare a antreprenoarei Livia Coloji de a realiza ilustraţii pe