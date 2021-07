O barcă de agrement cu nouă persoane la bord s-a răsturnat pe Dunăre, la Corabia. Un bărbat s-ar fi înecat. VIDEO 26.07.2021

26.07.2021 O barcă de agrement cu nouă persoane la bord s-a răsturnat pe Dunăre, la Corabia. Un bărbat s-ar fi înecat. VIDEO Un grav accident naval s-a produs, la Corabia, în Olt. O barcă de agrement cu nouă persoane la bord s-a răsturnat, duminică seara, în Dunăre, în zona oraşului Corabia. Un bărbat care se afla la […] The post O barcă de agrement cu nouă



O barcă de agrement cu nouă persoane la bord s-a răsturnat pe Dunăre, la Corabia. Un bărbat s-ar fi înecat. VIDEO

Un grav accident naval s-a produs, la Corabia, în Olt. O barcă de agrement cu nouă persoane la bord s-a răsturnat, duminică seara, în Dunăre, în zona oraşului Corabia. Un bărbat care se afla la […] The post O barcă de agrement cu nouă persoane la bord s-a răsturnat pe Dunăre, la Corabia. Un bărbat s-ar fi înecat. VIDEO appeared first on Cancan.

O barcă de agrement cu nouă persoane la bord s-a răsturnat pe Dunăre, la Corabia. Un bărbat s-ar fi înecat. VIDEO

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Votul asupra moţiunii de cenzură va avea loc lunea viitoare, pe 31 august, a anunţat miercuri liderul PSD Marcel Ciolacu. „Guvernul Orban trebuie să plece”, a adăugat

Cosmin Contra a fost prezentat oficial de Dinamo Bucureşti. Fostul internaţional a ajuns astăzi în România şi a semnat un contract pe doi ani cu Dinamo Bucureşti, scrie Gazeta Sporturilor. Cosmin Contra este noul antrenor principal al echipei

Duminică, 6 septembrie, la 20:30, la Cinema Muzeul Țăranului Român, va avea loc, în închiderea ediției cu numărul 6 a Bucharest International Dance Film Festival, proiecția primului lungmetraj al

Horoscopul zilei de 28 august 2020, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul zilnic pentru

Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică a anunţat că PIB-ul combinat al celor 37 de ţări membre ale sale, majoritatea dintre care sunt bogate, a fost cu 9,8% mai scăzut în trimestrul II faţă de primul trimestru, cel mai dramatic

Direcţia de Sănătate Publică Iaşi informează cu privire la apariţia unui nou focar Covid-19 la o companie cu profil industrial, unde epidemiologii au depistat 16 cazuri pozitive. Surse

Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a acceptat, joi seară, în grădinile Casei Albe, nominalizarea drept candidat al Partidului Republican pentru un nou mandat la Casa Albă, anunță Agerpres, care citează AFP şi Reuters.

Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a avut o întrevedere bilaterală cu omologul său italian, Luigi di Maio, în marja Reuniunii informale în format Gymnich a miniștrilor de Externe ai statelor memebre

Furnizorul de componente auto Eckerle Auto­motive, subsidiara locală a grupului german Eckerle, a raportat pentru 2019 o cifră de afaceri de 230,7 mil. lei (48,7 mil. euro), apropiată de cea din 2018, când compania germană a avut afaceri de 231,4

Direcția generală de asistență socială și protecția copilului Teleorman (DGASPC) a recuperat în integralitate prejudiciul de 90.361 lei, aproximativ 18.600 de euro, din dosarul ”Angajărilor fictive” în care a fost condamnat Liviu

Liderul de la Minsk, Aleksandr Lukaşenko, a comunicat că preşedintele Rusiei, Vladimir Putin, i-a promis că prima ţară care va primi vaccinul rusesc împotriva COVID-19 va fi

CHS Agritrade România, unul dintre cei mai mari traderi de cereale din România, parte a grupului CHS, o cooperativă controlară de fermieri americani, a ajuns la afaceri de 1,68 miliarde de lei anul trecut, în creştere cu 15% faţă de 2018, iar

Ministrul de Externe al Germaniei, Heiko Maas, a ameninţat Federaţia Rusă cu aplicarea sancţiunilor diplomatice, dacă se va demonstra că autorităţile ruse stau în spatele otrăvirii lui Aleksei Navalnîi, principalul opozant al Kremlinului,

Darius Olaru a deblocat meciul cu Shirak, 3-0, și calificarea în turul 2, iar radiografia carierei mijlocașului adus de la Mediaș arată un progres constant și remarcabil pe care l-a făcut din momentul în care directiva FRF l-a impus să joace în

Peste 1.500 de susținători ai lui Donald Trump s-au adunat pe peluza de sud de la Casa Albă pentru a asculta discursul formal prin care liderul american a acceptat nominalizarea pentru rolul de candidat republican la preşedinţia SUA, notează

Astronauta NASA Jeanette Epps, 49 de ani, se va alătura astronauţilor Sunita Williams şi Josh Cassada ca membră a echipajului primului zbor operaţional al navei spaţiale CST-100 Starliner a Boeing către Staţia Spaţială Internaţională (SSI), a

Aliaţii europeni avansează spre un punct care poate provoca o explozie cu efecte dramatice. În primul rând, şeful diplomaţiei europene, la încheierea reuniunii informale de la Berlin a miniştrilor de Externe din UE, a anunţat că, în caz de

Zece persoane din azilul de la Aldeni, judeţul Buzău, au fost confirmate, vineri, cu infecţie cu coronavirus. Aceasta este a doua oară când DSP Buzău declară focar de Covid-19 în azil, la începutul lunii august fiind infectați patru oameni,

Italia a înregistrat 1.462 de cazuri de infectare cu noul coronavirus şi nouă decese, în ultimele 24 de ore, anunţă Ministerul italian al Sănătăţii, relatează agenţia Adnkronos. Autoritățile de la Roma

Leo Messi, 33 de ani, i-a anunțat pe cei de la Barcelona că nu va merge duminică la reunirea echipei, pentru testele de coronavirus, informează postul spaniol RAC1. Jucătorul a decis să nu se prezinte și a comunicat asta clubului, prin