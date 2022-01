O badantă de origine română, din Italia, a fost dată în judecată după ce a primit 90.000 de euro de la bătrânul asistat 21.01.2022

O îngrijitoare stabilită în Italia este acuzată de eludare a incapacității bătrânului pe care îl asista și va fi judecată după ce a primit de la el, suma de 90.000 euro sub formă de împrumuturi […] The post O badantă de origine română, din Italia, a fost dată în judecată după ce a primit 90.000 de euro de la bătrânul asistat appeared first on Cancan.

Două cabinete de vaccinare din cele 73 care au devenit operaţionale începând din 10 martie pentru programarea în vederea imunizării cu serul Moderna au fost deschise în judeţul

Procentul românilor dispuşi să se plece la muncă în străinătate a ajuns la 33% în 2020, în scădere cu 22 de puncte procentuale, de la 55% în 2018, conform studiului Decoding Global Talent, Onsite and Virtual realizat la nivel global de Boston

Consiliul Concurenţei derulează o investigaţie privind un posibil comportament anticoncurenţial al unor companii care îşi desfăşoară activitatea pe piaţa serviciilor de tratare şi eliminare a deşeurilor

Vaccinarea cu serul de la AstraZeneca a fost suspendată în nouă state europene din cauza efectelor adverse. Danemarca, Islanda și Italia sunt trei dintre țările în care a fost făcut anunțul important de autorități. Iar […] The post

Horoscop 12 martie Berbec Iei o pauză de la muncă. Astfel, ziua de azi este despre tine. Te bucuri de timp de calitate petrecut în compania propriei persoane și chiar reușești să-ți pui ordine

Compania Aectra Plastics, care activează în piaţa de distribuţie şi vânzare de polimeri tehnici şi poliole­fine, a obţinut în 2020 o cifră de afaceri de 26 mil. euro, în scădere de la 31 mil. euro în anul anterior, de­clinul fiind provocat

Traficul rutier pe Drumul European E85 a fost restricţionat de poliţişti, în Poşta Câlnău, din cauza unui accident rutier. O maşină s-a răsturnat iar şoferul, un vrâncean de 18 ani, a scăpat

Banca Centrală Europeană (BCE) a anunţat că se aşteaptă să-şi majoreze „semnificativ“ ritmul achiziţiilor de obligaţiuni în trimestrul următor, după ce randamentele titlurilor guvernamentale din zona euro au crescut în ultima lună,

Primăvara este anotimpul în care natura revine la viață și cel în care putem renunța la hainele de iarnă, pentru a ne bucura de ținute mai lejere, în culori vii și cu imprimeuri deosebite. Totuși, pentru a

Cursul de schimb leu/euro făcut ieri un pas în spate, scăzând uşor, după şapte şedinţe consecutive de creşteri la maxime

Agenția Italiană a Medicamentului a decis, joi, să oprească vaccinarea cu serul produs de AstraZeneca, după ce au apărut probleme de coagulare a sângelui la unii pacienți. O măsură similară a luat

Prin prisma evoluţiei indicelui principal BET, bursa de la Bucureşti mai are nevoie de doar 1% pentru a sparge recordul istoric de 10.814 puncte din 24 iulie 2007, arată datele agregate de ZF din platforma

Totdeauna, în România pre și post 1989, așa-zisele secrete de stat au ascuns măgării mai mari sau mai mici. În cazul scandalului apărut după publicarea de către Ministerul Sănătății a datelor despre vaccinare vorbim despre niște

România a avut cel mai mare combinat de prelucrare a cărnii de porc din sud estul Europei: Comtim – Timișoara! Combinatul a fost băgat în faliment de către SISTEM, la scurt timp dupa

Băncile au o disponibilitate crescută în această perioadă, spune Paul Tufan de la Start Finance, companie de consultanţă financiară şi brokeraj, ele acordând atât credite de nevoi personale, cât şi credite ipotecare, iar clienţii au, de

Germania este în alertă după ce din ce în ce mai multe persoane se îmbolnăvesc de la o zi la alta. Au fost raportate peste 14.000 de noi contaminări COVID-19 în ultimele 24 de ore, astfel că bilanțul total a depășit 2,5 milioane de cazuri,

Circa 33% dintre profesioniştii din învăţare şi dezvoltare se aşteaptă ca bugetele pentru această componentă să crească în companiile lor, conform Workplace Learning Report, realizat de

Cristiano Ronaldo (36 de ani) se va întâlni cu șefii lui Juventus pentru a discuta despre viitorul său în Torino, iar aventura starului lusitan la campioana en titre a Italiei se poate încheia în această vară. Cristiano Ronaldo a ratat una

Comitetul Naţional de Coordonare a Activităţilor privind Vaccinarea împotriva COVID-19 (CNCAV) a anunţat, vineri, că în ultimele 24 de ore au fost vaccinate peste 49.000 de persoane şi s-au raportat 176 de reacţii adverse. Alte 21 de reacţii

Continental România, cel mai mare producător de componente auto prezent pe piaţa locală, pregăteşte investiţii de 150 mil. euro în 2021, iar cei mai mulţi bani merg spre finalizarea proiectelor demarate în 2020, precum cele din centrul de