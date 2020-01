O altfel de poveste de dragoste 20.01.2020

Într-o localitate de pescari din nordul Danemarcei se întâmplă un lucru neobișnuit, sunt tot mai mulți bărbați danezi căsătoriți cu femei tailandeze. Sommai, o fostă prostituată tailandeză, s-a mutat



Într-o localitate de pescari din nordul Danemarcei se întâmplă un lucru neobișnuit, sunt tot mai mulți bărbați danezi căsătoriți cu femei tailandeze. Sommai, o fostă prostituată tailandeză, s-a mutat aic...

Un colaj fascinant, amplasat în curtea muzeului Luvru, a avut o viață scurtă după ce masa mare de turişti şi iubitori de artă l-au făcut bucăţi. Citește mai

De ce mai multe ori, atunci când iubim, avem tendinţa de a face lucruri pe care, în mod normal, nici nu le luăm în considerare. Citește mai

Povestea fetei care a devenit matroană de la vârstă fragedă, când nu avea decât 15 ani, este tulburătoare. La finele lunii martie, poliţişti din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale au arestat o tânără de 17 ani, judecată pentru

Liderul PNL, Ludovic Orban, îi cere preşedintei Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Lia Savonea, să sesizeze Curtea Constituţională (CCR) în cazul tergiversării de către Senat a anchetei împotriva lui Călin Popescu

Un accident feroviar a avut loc, marţi după-amiază, la ieşirea din oraşul ialomiţean Feteşti spre Movila, între un mărfar şi un TIR, în urma căruia locomotiva a deraiat, iar trei persoane au

Matteo Salvini, ministrul de Interne al Italiei, vrea să cureţe închisorile patriei de deţinuţii străini şi a început cu deţinuţii români. 13 dintre aceştia au fost făcuţi pachet şi trimişi în

Prim-ministrul ungar Viktor Orban l-a primit marţi pe arhiepiscopul romano-catolic de Alba Iulia, Gyorgy Jakubinyi, pentru a discuta despre vizita papei Francisc în România şi despre investiţii cruciale

Horoscop 3 aprilie Berbec Se poate ca astăzi să fii nevoit a lua o decizie majoră, în legătură cu locul tău de muncă ori de viaţă ta de zi cu zi. Indiferent ce anume alegi, asigura-te

Irlanda nu va permite menţinerea frontierei irlandeze deschise dacă Marea Britanie părăseşte Uniunea Europeană fără un acord având ca rezultat controale asupra mărfurilor irlandeze în porturile de

Polițiștii de frontieră au descoperit marți seară 200 de kilograme de cocaină, în valoare de 100 de milioane de euro în zona platformelor marine din

Pe 26 mai, la HBO va fi difuzat documentarul „Game of Thrones: The Last Watch” în care telespectatorii vor avea acces la scenele din spatele filmărilor pentru sezonul final din Urzeala Tronurilor. Acest documentar va arăta „o cronică intimă

Noile reglementări adoptate de autorităţile române în domeniul energiei riscă să submineze planurile companiilor de a dezvolta proiecte mari de gaze offshore în Marea Neagră, punând în pericol venituri de miliarde de dolari şi anulând

Comisia Europeană discută miercuri în premieră situaţia statului de drept în România, anunţă un purtător de cuvânt al CE, potrivit

Un bărbat a murit după ce, marţi seară, pe DN 38, în apropierea localităţii Techirghiol, a pierdut controlul direcţiei maşinii pe care o conducea, a pătruns pe contrasens şi a intrat în coliziune cu

Dumitru Dragomir recunoaște că ar fi interesat de cumpărarea clubului Dinamo, însă doar în cazul unui preț rezonabil. Conform surselor GSP, patronul RIN Hotels îi face marcaj puternic lui Mircea Rednic, care s-a arătat

Oamenii de știință spun că impactul aerului poluat asupra organismului uman este mai grav decât se credea anterior și cer să se ia măsuri cât mai repede pentru reducerea nivelului de poluare. Bucureștiul este unul dintre orașele problematice

Impresara Anamaria Prodan s-a fotografiat în cameră, într-un costum de baie extrem de provocator, care i-a scos în evidență formele. În imaginea respectivă, publicată pe Instagram, vedeta apare îmbrăcată într-n costum de baie de culoare

Ziua de miercuri ne aduce în față o serie de confruntări extrem de interesante, cu precădere cele din cadrul rundei intermediare din Italia, acolo unde avem programate nu mai puțin de șase dueluri. Axându-ne pe acestea, dar și pe alte două

Pompierii intervin cu patru autospeciale pentru stingerea unui incendiu care se manifestă pe o suprafaţă de câteva sute de metri pătraţi într-o zonă unde au fost depozitate 600 de tone de deşeuri

Angajaţii fabricii Electrolux din Satu Mare sunt în grevă de mai multe săptămâni pe fondul unor neînţelegeri cu oficialii grupului suedez privind majorările