O altă vedetă se implică în ajutorarea statului ucrainean. Leonardo DiCaprio a donat 10 milioane de dolari 08.03.2022

O altă vedetă se implică în ajutorarea statului ucrainean. După ce Mila Kunis a ales să lanseze o campanie de strângere de fonduri pentru ţara natală împreună cu partenerul său, actorul Ashton Kutcher, iar Blake […]

Iulian Teodosiu, 26 de ani, va participa la prima sa ediție de Jocuri Olimpice, după ce sâmbătă a câștigat trei dueluri la turneul de la Madrid Românul a trecut pe tabloul turneului preolimpic de la Madrid de Ivan Mandov (Bulgaria) cu 15-7, de

Vremea se menține una normală pentru această perioadă în data de 23

Albanezii votează duminică în cadrul unor alegeri legislative menite să facă o departajare între premier şi opoziţia pe cât de divizată pe atât de decisă să-l înlăture de la putere, alegerile fiind unele vitale pentru cursul european al

FCSB joacă la Giurgiu cu Sepsi, de la 21:30. Meciul e liveTEXT pe GSP.ro și televizat de Digi Sport 1, Telekom Sport 1 și Look Sport+. Programul etapei #3 din play-off FCSB - Sepsi, liveTEXT de la 21:30 Click AICI pentru live+statistici! FCSB -

FCSB s-a impus cu 2-0 în faţa Academicii Clinceni, într-un meci al etapei a doua din play-off-ul Ligii 1, joi seara, în deplasare, la Călăraşi, în etapa a doua a fazei play-off a Ligi

După un an de creştere pe cea mai mare piaţă auto din lume, start-up-urile de maşini electrice din China au ambiţii mari de a lua cu asalt şi Europa, scrie

FCSB - Sepsi se joacă azi, de la 21:30, într-o partidă care îi poate desprinde pe roș-albaștri la patru puncte în fruntea ierarhiei din Liga 1. Indiferent de rezultatul de azi, FCSB va rămâne pe prima poziție în playoff, după ce CFR Cluj a

Horia Tecău și Kevin Krawietz au piedut finala de dublu a turneului de la Barcelona (zgură), în fața cuplului Sebastian Cabal/Robert Farah, scor 2-6, 2-4. Perechea româno-germană nu a rezistat pe teren în fața principalilor favoriți decât 66

Apar tot mai multe mărturii disperate ale bolnavilor de cancer. Un bărbat din Craiova cere disperat ajutor. Nu poate fi operat și boala devine tot mai gravă cu fiecare zi ce trece. Nu e singurul în această situație. Jurnaliștii Realitatea PLUS au

Ludovic Orban are susţinerea oficială a trei sferturi din organizaţiile judeţene ale PNL pentru a candida pentru un nou mandat la şefia partidului. Surse politice liberale au precizat pentru „Adevărul” că Orban a ieşit întărit din criza

Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul a oficiat duminică, 25 aprilie 2021, Sfânta Liturghie la altarul exterior de pe Dealul Patriarhiei. „Mântuitorul Iisus Hristos intră

Conducerea UniCredit Bank, a cin­cea cea mai mare bancă de pe pia­ţa locală după active, intenţio­nea­ză să re­investească cea mai mare par­te din pro­fitul obţinut în 2020 (90%), res­pectiv 363,68 milioane de lei, pentru a ma­jora

O centrală nucleară abandonată înconjurată de o arie aridă, moloz și clădiri în ruină, nu este ceea ce majoritatea oamenilor asociază cu un sit al Patrimoniului Mondial UNESCO. Dar exact asta este ceea ce are în vedere Ucraina pentru

Lazio - AC Milan se joacă azi, de la 21:45, într-o partidă care contează pentru etapa a 33-a din Serie A. Lazialii sunt obligați să câștige pentru a rămâne cu șanse reale în lupta pentru un loc de Liga Campionilor. Lazio și Milan se

Compania lui Elon Musk a înregistrat un nou succes. SpaceX a lansat fără probleme o capsulă Crew Dragon, cu patru astronauți din țări diferite la bord, care a andocat, sâmbătă, la Staţia Spaţială Internaţională (ISS), potrivit imaginilor

India a raportat, duminică, aproape 350.000 de noi cazuri de infectare cu Sars-Cov-2, un nou record mondial. Autoritățile au decis prelungirea carantinei în New Delhi cu o săptămână. Țara este a doua cea mai afectată din lume, după SUA, cu un

Expertul în sănătate publică, Răzvan Cherecheş, răspunde la întrebarea dacă putem lua COVID-19 în cazul în care intrăm la toaletă după o persoană

În zilele noastre, cu siguranță ideea de a avea în casă un aparat de aer condiționat, reprezintă o practică mai mult decât obișnuită. Dacă în trecut un aparat de aer condiționat pentru acasă reprezenta un lux, în prezent, prețurile sunt

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, s-ar putea întâlni cu omologul său american, Joe Biden, în iunie, a anunțat, duminică, Iuri Uşakov, un consilier al Kremlinului. Acesta a precizat că datele concrete sunt încă în

Prefectul Capitalei, Alin Stoica a spus că în nopate de Îniviere, petrecerile nu ar trebui organizate nici măcar acasă. Carantina de noapte va fi ridicată smbătă seară, şi există temeri în ceea ce priveşte organizarea unor petreceri, în