O agenţie de turism va lansa zboruri charter între Constanţa şi Almaty. Cât va costa o vacanţă în Kazahstan 15.11.2021

15.11.2021 O agenţie de turism va lansa zboruri charter între Constanţa şi Almaty. Cât va costa o vacanţă în Kazahstan O agenţie de turism vrea să înfiinţeze o filială în Kazahstan şi să lanseze zboruri charter între Constanţa şi Almaty, cel mai mare oraş din Kazahstan, pachetele urmând să fie lansate în luna martie



O agenţie de turism va lansa zboruri charter între Constanţa şi Almaty. Cât va costa o vacanţă în Kazahstan

O agenţie de turism vrea să înfiinţeze o filială în Kazahstan şi să lanseze zboruri charter între Constanţa şi Almaty, cel mai mare oraş din Kazahstan, pachetele urmând să fie lansate în luna martie 2022.

O agenţie de turism va lansa zboruri charter între Constanţa şi Almaty. Cât va costa o vacanţă în Kazahstan

Stiri Adevarul

Stiri pe aceeasi tema:

Horoscopul zilei de 31 decembrie 2020, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul zilnic

Florin Cîţu, premierul României, a spus, în cadrul unei informări de presă de la finalul şedinţei de guvern de miercuri, că prin îngheţarea salariilor bugetarilor bugetul de stat va economisi în 2021 17,6 mld. de lei. La un PIB de 1.135 mld.

EXCLUSIV Moment genial în direct la "Prietenii lui Ovidiu". Dan Negru l-a sunat pe Florin Piersic! Mesajul marelui

Japonia se confruntă cu al treilea val al pandemiei, dar şi cu o puternică furtună de zăpadă, astfel că aproximativ 140 de zboruri au fost anulate în mai multe părţi ale ţării. A fost anunţat că se vor depune peste 60 de centimetri de

Samuel Little a fost catalogat de FBI ca fiind cel mai mare criminal în serie din istoria SUA. Acesta s-a stins din viață la vârsta de 80 de ani într-un spital din California. Samuel Little […] The post Cel mai mare criminal din istoria SUA a

Angela Merkel a spus în ultimul său discurs de Anul Nou în calitate de cancelar german că 2020 a fost de departe cel mai dificil din cei 15 ani de când se află în fruntea Germaniei. Ea a spus totuşi că începutul vaccinării împotriva COVID-19

O petrecere de Revelion a fost oprită de poliţiştii gălăţeni, iar toţi participanţii au fost trimişi acasă şi amendaţi deoarece au încălcat restricţiile stabilite pe timp de pandemie. Administratorul localului a fost şi el

Preşedintele Taiwanului, Tsai Ing-wen, a declarat vineri că ţara sa este pregătită să înceapă negocieri substanţiale cu China, dacă Beijingul acceptă să renunţe la confruntare. Taiwanul este supus la presiuni din ce în ce mai mari din

Un nou cutremur a avut loc, aseară, la ora 22:43, în zona seismică Vrancea, la adâncimea de 125 de kilometri, transmite Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica

Un român este suspectat că s-a infectat cu noua tulpină de coronavirus, care a apărut pentru prima dată în Marea Britanie, unde face, din păcate, ravagii. Pe 21 decembrie, autorităţile din Franţa au arestat doi […] The post Român

Industria de curierat a cunoscut în ultimii zece ani o creştere considerabilă, astfel că în anul 2008 piaţa de curierat avea afaceri cumulate de 875 milioane lei, conform datelor Oficiului Naţional al Registrului

Nu este un secret faptul că Irinel Columbeanu a ajuns la sapă de lemn. Primarul din satul natal al tatălui său a mărturisit ce avere ar deține fostul milionar în momentul de față. Nu este […] The post Ce avere are de fapt Irinel

Un studiu recent realizat în New Delhi enumeră simptomele care ar putea confirma că o persoană a fost infectată cu noul coronavirus. Durerile musculare şi pierderea gustului şi mirosului rămân printre cele mai clare

Doru Simiz, administrator al Pandora Prod, spune că efectele pandemiei nu s-au resimţit încă asupra afacerilor companiei datorită faptului că în 2020 erau contractele în derulare, astfel că foarte puţini clienţi au anulat contractele deja

Pe primul loc în clasamentul vaccinărilor împotriva noului coronavirus se află Israelul cu peste un milion de persoane, în timp ce Franţa este pe ultimul loc cu doar 138, potrivit BBC

Prima zi din 2021 a adus liberalizarea completă a pieţei de electricitate, iar românii nu mai plătesc preţuri stabilite de Autoritatea Naţională de Reglementare în Energie (ANRE). Consumatorii casnici sunt sfătuiţi să aleagă ofertele de pe

Pandemia şi-a lăsat amprenta semnificativ asupra industriei hoteliere, care cu greu a reuşit să treacă peste acest an provocator.

Germanul Michael Schumacher, de 7 ori campion mondial în Formula 1, împlinește azi 52 de ani. Fostul mare pilot are în continuare mari probleme medicale, ca urmare a accidentului din 2013. Considerat de mulți drept cel mai mare pilot de Formula 1

Europarlamentarul PSD Victor Negrescu promovează și susține o petiție prin care se solicită Guvernului creșterea salariilor profesorilor. „Am semnat petiția referitoare la respectarea legii privind

Circa 10.000 de oameni sunt așteptați la slujba de Bobotează, care se va desfășura în Portul Tomis, unde vor fi aruncate în mare și tradiționalele cruci, a declarat, luni, ÎPS Teodosie,