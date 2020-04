Numărul victimelor care au pierdut lupta cu noul coronavirus în România a urcat la 257 10.04.2020

10.04.2020 Numărul victimelor care au pierdut lupta cu noul coronavirus în România a urcat la 257 Până în data de 10 apriliei 2020, ora 11, alte nouă decese provocate de coronavirus au fost confirmate în România. Bilanțul total este acum de 257 de morți. Grupul de Comunicare Strategică a emis o informare de presă în care detaliază



Numărul victimelor care au pierdut lupta cu noul coronavirus în România a urcat la 257

Până în data de 10 apriliei 2020, ora 11, alte nouă decese provocate de coronavirus au fost confirmate în România. Bilanțul total este acum de 257 de morți. Grupul de Comunicare Strategică a emis o informare de presă în care detaliază cazurile celor nouă decese: Deces 249 Bărbat, 79 ani, județul Arad. Internat în Spitalul […] The post Numărul victimelor care au pierdut lupta cu noul coronavirus în România a urcat la 257 appeared first on Cancan.ro.

Numărul victimelor care au pierdut lupta cu noul coronavirus în România a urcat la 257

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Un salon de la Spitalul Judeţean din Drobeta Turnu Severin are condiţii ca la hotel şi asta nu datorită conducerii instituţiei. Un medic kinetoterapeut din Drobeta Turnu-Severin vrea să schimbe condițiile în care sunt tratați pacienții la

Dacă laptopul nu mai merge sau simtiti nevoia unui update la o alta generatie, avem cea mai buna sugestie. eMAG ne aduce prețuri cât se poate de bune, în marea campanie ’’Revoluția

Mihai Petre a dat-o-n bară într-un moment de respiro al concurenților. La o vorbă, ca între jurați, coregraful a scăpat porumbelul. Acesta le-a povestit juraților Andra, Andi Moisescu și Florin Călinescu ce experiență nefericită a avut el,

Un bărbat de 45 de ani a fost salvat de la moarte, vineri seră, după ce a căzut în râul Dâmboviţa, la stăvilarul Ciurel. Salvatorul, Sorin Cobzaru, angajat la SMURD Bujoreni, a sărit în apă şi l-a scos la mal pe bărbat. Totul s-a

Cinci bărbaţi, cu vârste între 33 şi 62 de ani, au fost arestaţi preventiv în urma celor 46 de percheziţii făcute în judeţele Argeş, Dâmboviţa, Olt şi Ilfov, pentru destructurarea unei grupări specializate în spălare de bani care a

O oaie şi un motan, pacienţi la Spitalul Animalelor Orfane din Galaţi, au legat p prietenie care i-a uimit până şi pe veterinari. Oaia a ajuns la spital sfâşiată de câini, iar în tot timpul de recuperare care a urmat după operaţie, motanul a

Vestea morții fulgerătoare a Alexandrei a șocat o țară întreagă. Iar acum un singur gând a încolțit în mintea tuturor celor care au cunoscut-o: pasiunea pentru fotografie i-a adus sfârșitul! Tragedie la Halta Pajura, în Chitila, vineri

În liga secundă franceză, echipele Valenciennes si AS Beziers au oferit, vineri seara, unul dintre cele mai spectaculoase meciuri de fotbal ale

Cunoscută publicului drept ”Mama Natură”, rol pe care l-a avut în defuncta emisiune ”Ciao Darwin”, Roxana Ionescu a rămas în interesul multor televiziuni, și știe că pentru asta aspectul fizic este foarte important. Așa că s-a decis să

Președintele Klaus Iohannis se află, sâmbătă seară, împreună cu soția sa, Carmen Iohannis, la Biserica Romano-Catolică din Piața Mare a Sibiului pentru slujba de

Ministrul Muncii, Marius Budăi, a anunţat sâmbătă seară că, pentru a veni în sprijinul tuturor pensionarilor care nu au acces şi pentru buna informare a acestora, ministerul său va trimite fiecăruia acasă câte o scrisoare în care va fi

Fostul preşedinte peruan Alan García a lăsat o scrisoare de adio înainte de a se împuşca în cap miercuri, în care a declarat că nu are de ce să suporte "nedreptatea" de a fi arestat pentru

Un bărbat de 60 de ani a fost lovit de un tramvai, în această dimineaţă, în jurul orei 08.30, pe Bulevardul Theodor Pallady din Sectorul 3, în apropiere de staţia Piaţa Titan, informează Brigada Rutieră a Capitalei. După ce a fost

Rică Răducanu, fostul portar de la Rapid, întâmpină probleme medicale și a avut nevoie să fie internat, pentru că durerile erau aproape de nesuportat. Fosta glorie a Rapidului trece prin momente nu tocmai plăcute din cauza unor probleme mai

Handbalistele de la SCM Rm. Vâlcea s-au calificat în ultimul act al Cupei României, după ce au învins-o pe Măgura Cisnădie, scor 21-31. SCM Rm. Vâlcea nu a dat nicio șansă echipei din Cisnădie, în

Real Madrid se va duela azi cu Athletic Bilbao de la ora 17:15, în runda cu numărul 33 din LaLiga. Meciul va putea fi urmărit la TV Digi Sport 2, TV Telekom Sport 2 și liveTEXT pe GSP.ro. Click AICI pentru LIVE+statistici Echipele

Un accident rutier soldat cu doi morţi şi o persoană rănită grav a avut loc duminică pe DN 1 la Băneşti, în zona Bisericii Călătorului, fiind implicate trei autovehicule, a informat IPJ

Din cauza inflaţiei care se preconizează că va ajunge la opt milioane de procente în acest an, Venezuela şi-a câştigat titlul de cea mai slabă economie din lume. Naţiunea sud-americană a ocupat poziţia de top în cadrul clasamentului Misery

Opt persoane, între care trei copii, au murit în timpul tornadelor însoţite de rafale de vânt puternice şi de inundaţii în Texas şi Louisiana. Doi copii şi-au pierdut viaţa în comitatul Angelina din Texas în momentul în care maşina în

În urmă cu 152 de ani, în 22 aprilie 1867, era promulgată prima lege monetară a României, Legea pentru înfiinţarea unui nou sistem monetar şi pentru fabricarea monedelor