Numărul personelor infectate cu coronavirus din România a crescut 10.03.2020

10.03.2020 Numărul personelor infectate cu coronavirus din România a crescut Numărul persoanelor infectate cu coronavirus în România a urcat la 17 după ce o femeie care se întorsese recent din Rimini, Italia și un bărbat din Capitală au avut răspuns pozitiv la testul pentru COVID – 19. Astfel, numărul celor infectați



Numărul personelor infectate cu coronavirus din România a crescut

Numărul persoanelor infectate cu coronavirus în România a urcat la 17 după ce o femeie care se întorsese recent din Rimini, Italia și un bărbat din Capitală au avut răspuns pozitiv la testul pentru COVID – 19. Astfel, numărul celor infectați din Capitală din Capitală a ajuns la trei. În ceea ce pacientul de la […] The post Numărul personelor infectate cu coronavirus din România a crescut appeared first on Cancan.ro.

Numărul personelor infectate cu coronavirus din România a crescut

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Oamenii de știință sunt consternați de mai multe decenii de conservarea incredibilă a armelor de bronz ale celebrilor războinici de teracotă din China, care și-au păstrat suprafețele strălucitoare după ce au fost îngropate de mai

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, anunţă că sâmbătă i-a fost refuzat accesul în Ucraina, fără nicio explicaţie clară şi că l-a informat ministrul român de Externe despre această situaţie, urmând să solicite explicaţii Ambasadei Ucrainei la

Motto: „Între noi să fie numai adevărul”(Johann Wolfgang Goethe)Sute de mii de români, de toate generaţiile şi de toate profesiile, de la miniştri la muncitori, de la ofiţeri şi medici, la plugari şi preoţi, bătrâni şi copii, femei şi

CSA Steaua nu a mai repetat pașii greșiți din sezonul precedent și a învins-o categoric pe CS FC Dinamo, scor 3-0, în confruntarea cu parfum de derby din Liga 4. Partida a început cu recitalul ultrașilor din Peluza Sud Steaua, care

David Neres, atacantul lui Ajax Amsterdam, are doar 22 de ani, dar încrederea în sine nu-i lipsește. Vârful brazilian a fost convocat și la naționala mare, după ce a adunat 9 meciuri pentru reprezentativa U20. Cu 28 de goluri

Fanii baschetului siban se pregătesc să intre din nou în cartea recordurilor, cu un proiect ce presupune tipărirea celei mai mari reviste din lume. „CSU Fans Magazin”, singura revistă de baschet din România, care a intrat

Conform unei tradiții populare, sufletele persoanelor care mor în timpul postului nu mai ajung la Judecata de Apoi, ci se duc direct in Rai. Citește mai

Incendiu devasatator, sâmbătă după-amiază, într-o autogară din Târgovişte. Doar intervenţia promptă a pompierilor a făcut ca amploarea incendiului să fie limitată. Citește mai

Tudorel Toader loveşte cu noi "simple precizării", formula care i-a făcut celebre postările pe reţelele de socializare. Citește mai

Este doliu în lumea medicală din București! leana Gavrilă, Bucuresti, medic ORL-ist a murit la vârsta de 53 de ani. Anunțul a fost făcut de medicul Livia David pe pagina sa

Ministrul Finanţelor Publice, Eugen Teodorovici, şi-a explicat, sâmbătă seara, pe Facebook, declaraţiile privind un pachet agresiv pentru piaţa muncii. În plus, le-a reiterat şi a subliniat că toate discuţiile trebuie să aibă în vedere

În ciuda celor cinci goluri încasate, vedeta partidei Ironi Or Yehuda - Maccabi Ramat Gan (1-5) disputată vineri, în liga a patra de fotbal din Israel, a fost portarul gazdelor, Isaak Hayk, în vârstă de 73 de ani! Isaak Hayk a intrat în Cartea

Ministerul egiptean al Antichităţilor din provincia Sohag a declarat, vineri, că arheologii au descoperit un mormânt incredibil datând din epoca Ptolemeică. Acolo, au fost găsite o mumie umană şi peste 50 de animale mumificate, printre care

Trei persoane au fost rănite sâmbătă, pe DN1, la ieşirea din oraşul Avrig, după ce un autoturism a intrat într-un TIR şi a fost proiectat într-un alt automobil, potrivit Poliţiei. Accidentul a avut loc pe DN 1, la ieşire din Avrig spre

Un copil de 12 ani s-a electrocutat, sâmbătă, după ce a urcat pe un tren în gara Adjud, pentru a-și face un selfie. Incidentul s-a produs în jurul orei 16.30 în triajul staţiei CFR Adjud. Copilul s-a urcat pe un vagon de tip cisternă şi a fost

CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, a pus mâna pe documente explozive din dosarul lui Vitalie Proca. Este incredibil ce ascundea sub salteaua din celulă celebrul asasin plătit condamnat în țara noastră. Ucigașul a fost aspru sancționat.

Vicepreşedintele Comisiei Europene, Valdis Dombrovskis, a avertizat, sâmbătă, că guvernul trebuie să reducă substanțial deficitul bugetar, precizând că, pentru al doilea an consecutiv, România se abate semnificativ

Ultimul zbor comercial de pasageri a decolat sâmbătă de la aeroportul Ataturk din Istanbul. Convoaiele de camioane au transportat mii de tone de echipament în întreg oraşul spre un nou aeroport uriaş care aspiră să devină cel mai mare din lume,

Cinci ţări de pe glob adună anual câteva zeci de milioane de vizitatori. Chiar dacă în cazul unora limba sau poziţionarea geografică nu sunt neapărat accesibile, turiştii sunt atraşi de aceste locuri datorită locurilor frumoase, a culturii

Vicepreşedintele Comisiei Europene, Valdis Dombrovskis, responsabil pentru moneda euro şi dialogul social, şi-a exprimat îngrijorarea faţă de traiectoria bugetară a României, care se abate semnificativ, pentru al doilea an la rând, de la