Număr record de decese în Brazilia din cauza COVID-19. Aproape 2.000 de persoane au murit în 24 de ore 10.03.2021

10.03.2021 Număr record de decese în Brazilia din cauza COVID-19. Aproape 2.000 de persoane au murit în 24 de ore Brazilia a înregistrat marţi un nou record negativ de decese asociate COVID-19, după cea mai neagră săptămână de până acum de la debutul pandemiei, transmite Agerpres, care citează DPA. Ministerul brazilian al sănătății a anunțat în



Număr record de decese în Brazilia din cauza COVID-19. Aproape 2.000 de persoane au murit în 24 de ore

Brazilia a înregistrat marţi un nou record negativ de decese asociate COVID-19, după cea mai neagră săptămână de până acum de la debutul pandemiei, transmite Agerpres, care citează DPA. Ministerul brazilian al sănătății a anunțat în seara zilei de marți că 1.972 de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au murit în precedentele 24 de ore. Asta […]

Număr record de decese în Brazilia din cauza COVID-19. Aproape 2.000 de persoane au murit în 24 de ore

Stiri mondene - Stiri Libertatea

Stiri pe aceeasi tema:

Klaus Iohannis a făcut un anunț de ultimă oră! România intră în carantină totală, ca urmare a răspândirii epidemiei de coronavirus. Iată categoria de persoane care au interzis total să iasă din casă. România a luat măsuri drastice în

Jocurile Olimpice Tokyo 2020, programate pentru iulie-august anul curent, au fost amânate pentru 2021! La fel s-a întâmplat și cu EURO 2020. E oficial! Speculațiile făcute în ultimele săptămâni s-au materializat în cele din urmă. Astfel, 2020

Filmele şi documentare din sport sunt disponibile pe cele două aplicaţii: de la viaţa lui Senna şi Pele până la tulburătorul "Aur şi secrete", care prezintă dramele trăite de gimnastele SUA, abuzate de propriul lor medic Iar una dintre

Un cutremur cu magnitudinea 3,4 grade pe scara Richter s-a produs, marţi, la ora locală 11:02, în zona seismică Vrancea, judeţul Vrancea, conform informaţiilor publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului.

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a decis scăderea cu 25% a tuturor contribuţiilor datorate de către entităţile reglementate, pe perioada instituirii stării de urgenţă generate de răspândirea

Patronul formației de fotbal Ludogoreț Razgrad, Kiril Domuschiev, a anunțat, marți, că a câștigat ”bătălia” cu temutul coronavirus. Omul de afaceri bulgar fusese depistat pozitiv la Covid-19, dar a reușit într-un timp scurt să

Nu dorm deloc liniştit ştiind că în situaţiunea nefericită a unei retrageri temporare a preşedintelui Iohannis, din posibile raţiuni medicale, cel care se instalează la Cotroceni e un neprieten dovedit al regimului drepturilor omului

După ce ATP și WTA au „înghețat” clasamentele din cauza pandemiei de coronavirus, Darren Cahill (58 de ani), antrenorul Simonei Halep (28 de ani), spune că e normal ca aceste săptămâni de pauză competițională să fie trecute în statistica

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, anunță într-un interviu la RFI că au fost deja identificate peste 1.500 de persoane în vârstă, care au nevoie de ajutor în perioada carantinei, în

Bărbatul a pătruns în locuinţa bătrânei cu intenţia de a o jefui. După ce s-a întâlnit cu femeia, a lovit-o în neştire cu un topor şi i-a furat 2 lei şi

Dramaturgul Terrence McNally a devenit primul american celebru care şi-a pierdut viaţa în urma complicaţiilor apărute după contactarea noului coronavirus. A murit la 81 de ani, marţi, la spitalul

Compania TAROM a suspendat, începând de miercuri, ora 12, operarea curselor interne pentru următoarele 14 zile, ca urmare a noilor restricţii impuse pentru limitarea răspândirii infectării cu COVID 19, conform unui anunţ publicat pe pagina de

Nume: Researcher: More Than 15,000 Academic Journals Platformă soft: Google Play, Apple iOS Preţ: gratis Dezvoltator: Researcher Ltd. Funcţionalitate: aplicaţia le oferă utilizatorilor acces la peste 15.000 de reviste academice din diferite domenii

Este a doua săptămână când EA eliberează carduri în promoția Moments. Kevin de Bruyne, mijlocașul lui Manchester City este vedeta echipei. Forțați de epidemia de coronavirus, cei de la EA continuă promoția Moments cu o nouă serie de carduri

Un jandarm din cadrul Direcţiei Generale de Jandarmi a municipiului Bucureşti a fost confirmat pozitiv cu COVID-19. Toţi cei care au intrat în contact cu jandarmul au fost izolaţi, iar unitatea a fost

Nelu Tătaru, noul Ministru al Sănătății, are 47 de ani, este medic chirurg la Spitalul din Huși, pe care l-a și condus o perioadă în calitate de manager. El a fost, în perioada 1991 – 1992 asistent medical stagiar la Spitalul Judeţean

Poliţia Locală Târgovişte a acţionat, în ultimele 24 de ore, pe raza Municipiului, sub coordonarea Poliţiei Municipiului

Compania germană Bosch a dezvoltat un test rapid pentru detectarea infecției cu coronavirus care oferă rezultate în două ore şi jumătate. Acesta va fi disponibil

Sunt mulți cei care au aplaudat-o Corina Elena Badea la spectacole, dar și admiratori care au avut surpriza să o întâlnească la camera de gardă a Spitalului județean din Tulcea, unde este medic primar. Solista și colegii săi de la spital duc

Suveranul Pontif îi cheamă pe toți credincioșii, de orice confesiune, să spună miercuri, de Buna Vestire, rugăciunea „Tatăl nostru”, uniți, în aceste zile dramatice de pandemie. Papa Francisc i-a invitat pe toți liderii tuturor Bisericilor