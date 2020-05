Nuclearelectrica îşi cheamă acţionarii pentru a vota strategia de investiţii pentru următorii cinci ani, solicitată prin ordin de ministru şi care vizează echilibrarea economiei postcriză 11.05.2020

11.05.2020 Nuclearelectrica îşi cheamă acţionarii pentru a vota strategia de investiţii pentru următorii cinci ani, solicitată prin ordin de ministru şi care vizează echilibrarea economiei postcriză Nuclearelectrica (SNN), operatorul centralei nucleare de la Cernavodă şi cea mai performantă acţiune din BET în 2020, îşi cheamă acţionarii pe 12 iunie 2020 pentru a vota strategia de investiţii aferentă perioadei 1 iulie 2020 – 1 iulie



Nuclearelectrica îşi cheamă acţionarii pentru a vota strategia de investiţii pentru următorii cinci ani, solicitată prin ordin de ministru şi care vizează echilibrarea economiei postcriză

Nuclearelectrica (SNN), operatorul centralei nucleare de la Cernavodă şi cea mai performantă acţiune din BET în 2020, îşi cheamă acţionarii pe 12 iunie 2020 pentru a vota strategia de investiţii aferentă perioadei 1 iulie 2020 – 1 iulie 2025, se arată într-un raport la bursă.

Nuclearelectrica îşi cheamă acţionarii pentru a vota strategia de investiţii pentru următorii cinci ani, solicitată prin ordin de ministru şi care vizează echilibrarea economiei postcriză

Stiri economie - Stiri Ziarul Financiar

Stiri pe aceeasi tema:

Un ofiţer din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră (ITPF) Sighetu Marmaţiei a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat de luare de mită şi trafic de influenţă. Iniţial, acesta fusese reţinut de procurorii

Mihaela Rădulescu trăiește de câțiva ani o frumoasă poveste de iubire cu Felix Baumgartner, asta după ce s-a iubit cu Dani Oțil. Deși pe plan profesional, lucrurile au mers extraordinar de bine, nu putem spune asta și despre viața personală.

Un nou scandal sexual a izbucnit în sfera politică din România. Președintele ALDE Alba, Ioan Lazăr, apare într-o fotografie alături de mai multe femei

Renumitul designer Tommy Hilfiger a declarat că s-ar simţi ''onorat'' să creeze ţinutele purtate de Meghan Markle, ducesă de Sussex şi soţia prinţului Harry al Marii Britanii, relatează sâmbătă

Finala pierdută de Simona Halep la Madrid, 4-6, 4-6 cu Kiki Bertens, a fost comentată atât de presa din România cât şi de cea din

Comunicaţiile de date sunt întrerupte în agenţiile din toate punctele de trecere a frontierei, iar aplicaţiile specifice de lucru nu pot fi accesate de operatorii din frontieră, astfel că nu pot fi

Sora mai mică a juratului de la Românii de la talent s-a căsătorit în acest weekend. Mihai Petre şi soţia sa, Elwira, le-au fost aproape tinerilor căsătoriţi în această zi specială. În acest weekend, Alina Petre, dansatoare de

Will Smith, prezent la Berlin pentru a-şi prezenta cel mai recent film 'Aladdin and His Magic Lamp', a declarat sâmbătă la o conferinţă de presă, că preferă să joace decât să devină preşedinte al SUA. Citește mai

După ce sâmbătă a pierdut finala de la Madrid, Simona Halep va avea 3 zile de odihnă până la următoarea apariţie într-un meci

Premierul Viorica Dăncilă a declarat duminică, la Huta Certeze, că pleacă "încărcată pozitiv" după participarea la sărbătoarea Sâmbra Oilor. "Plec încărcată pozitiv, mult mai încărcată, pentru că

OTP Bank, subsidiara locală a celui mai mare grup bancar din Ungaria, a înre­gis­trat un profit net de peste 18 mi­lioa­ne de lei în primele trei luni din 2019, în scădere cu 18% faţă de aceeaşi perioa­dă a anului trecut, potrivit datelor

O femeie de 83 de ani, imobilizată la pat, a murit, în urmă cu puțin timp, după un incendiu a izbucnit în locuinţa ei. Tragedia s-a întâmplat în comuna Cătunele, iar din primele informații incendiul a fost generat, cel mai probabil, de la o

Un milion de români au astm, potrivit estimărilor Societăţii Române de Pneumologie. Însă afecţiunea ar fi „mult subdiagnosticată“, conform aceleiaşi

CFR Cluj este noua campioană a României și se pregătește deja de preliminariile UEFA Champions League, acolo unde va avea un traseu infernal. CFR va participa în Champions League încă din primul tur preliminar al competiției.

Meghan Markle, ducesa de Sussex, a intrat în travaliu și urmează să nască primul copil al prințului Harry din moment în moment, a anunțat palatul Buckingham pentru CNN, luni. Într-o informare scurtă, Palatul Buckingham a transmis că: ”Ducesa

Planurile ambiţioase ale companiei lui Elon Musk nu se limitează doar la colonizarea planetei Marte şi reducerea costurilor călătoriilor spaţiale, ci includ şi lansarea unei constelaţii de

Chris Hughton, 60 de ani, antrenorul celor de la Brighton, a fost demis după aproape 4 ani și jumătate pe banca „pescărușilor”. Florin Andone a bifat 27 de aparitii și 5 goluri sub comanda lui Hughton.

Ştiai că există o plantă pe care o avem în casă dar care ne poate otrăvi extrem de rapid şi uşor? Citește mai

Aflată în seria a doua din eşalonul al treilea, Rapid s-a clasat, fără emoţii, pe locul 1, înaintea celor de la Afumaţi şi Unirea Slobozia. Greul însă de abia acum

Horoscop 7 mai 2019. Citește previziunile pentru toate zodiile: Horoscop 7 mai 2019 - Berbec: Sunt posibile situații dificile, mai ales când intri în contact cu cei din anturajul apropiat. Ar fi bine să ai răbdare și să temperezi orice reacție