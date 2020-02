Nu te-ai fi gândit la asta. Iată ce se întâmplă dacă pui bicarbonat de sodiu în scrumieră 15.02.2020

15.02.2020 Nu te-ai fi gândit la asta. Iată ce se întâmplă dacă pui bicarbonat de sodiu în scrumieră Bicarbonatul de sodiu – NaHCO3 – este un compus chimic anorganic care face parte din categoria sărurilor. Denumirea științifică este hidrogenocarbonat de sodiu. Denumirea de bicarbonat de sodiu trebuie considerată doar o denumire



Nu te-ai fi gândit la asta. Iată ce se întâmplă dacă pui bicarbonat de sodiu în scrumieră

Bicarbonatul de sodiu – NaHCO3 – este un compus chimic anorganic care face parte din categoria sărurilor. Denumirea științifică este hidrogenocarbonat de sodiu. Denumirea de bicarbonat de sodiu trebuie considerată doar o denumire uzuală, fără pretenții științifice, spun specialiștii, însă nimeni nu contestă că există situații în care bicarbonatul de sodiu oferă un… ajutor nesperat. […] The post Nu te-ai fi gândit la asta. Iată ce se întâmplă dacă pui bicarbonat de sodiu în scrumieră appeared first on Cancan.ro.

Nu te-ai fi gândit la asta. Iată ce se întâmplă dacă pui bicarbonat de sodiu în scrumieră

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Ministerul Finanţelor a anunţat, joi, că a încasat cu succes fondurile aferente emisiunii de euroobligaţiuni în valoare de 3 miliarde euro, lansată în data de 27 martie 2019 pe pieţele financiare

Jurnalistul Liviu Avram critică temele anunţate de preşedintele Klaus Iohannis pentru referendumului pe

Grupul civic „Iniţiativa pentru Articolul 2 din Constituţie” face apel către Blocul ACUM şi PSRM să-şi consolideze eforturile pentru a crea o coaliţie antioligarhică în actualul Parlament. Aceasta, pentru a aproba legile necesare şi a crea

Mihai Tudose a făcut mărturii despre momentul în care a suferit infarctul. Fostul premier susține că nu a văzut nicio lumină sau ceva în momentul în care și-a pierdut cunoștința și s-a trezit apoi

Cotidianul belgian "Le Soir" scrie că fotbalistul român de la Standard Liege, Răzvan Marin este astăzi la Amsterdam pentru a efectua vizita medicală şi a semna un contract cu Ajax. "După partida

Autorităţile judiciare italiene au deschis o anchetă după incidente într-o suburbie a Romei, unde marţi seara aproape 200 de militanţi neofascişti au incendiat pubele şi au strigat sloganuri rasiste, ca

Preşedintele Uniunii Naţionale pentru Progresul României (UNPR), Gabriel Oprea, susţine că obiectivul principal al partidului său este acela, ca la alegerile locale şi parlamentare din 2020, UNPR să revină la

Fostul selecţioner al României, Anghel Iordănescu, şi-a exprimat, joi, speranţa în calificarea României la Campionatul European de fotbal din 2020. El a declarat, la Botoşani, că, în momentul de

Curtea supremă a României vizavi de legislaţie este Curtea Constituţională, recomandările Comisiei de la Veneţia şi cele din MCV sunt doar recomandări, iar românii trebuie să respecte legile româneşti, nu

Un număr de 100.000 de pelerini s-au înscris deja, de la 1 martie până în prezent, pe platforma online lansată special pentru pregătirea vizitei Suveranului Pontif la Şumuleu Ciuc, unde se află un

Aurelian Mihai Szanto, Attila Csaba Pantics şi Levente Pantics, cu dublă cetăţenie, română şi maghiară, au fost trimişi în judecată de procurorii DIICOT pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a

Preşedintele Klaus Iohannis a solicitat, joi, Guvernului să nu mai adopte vreo ordonanţă de urgenţă în domeniul justiţiei şi politicii penale, punctând că referendumul din 26 mai "a intrat în

Papa Francis va vizita Bulgaria și Macedonia în perioada 5-7 mai. Un comunicat al Bisericii Ortodoxe a Bulgariei menționează că nu s-a implicat în organizarea vizitei Suveranului Pontif. Data vizitei în

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, joi, presei, că ar elimina de tot posibilitatea emiterii de ordonanţe de urgenţă, cu referire la temele pentru referendum anunţate de preşedintele

Magistraţii Tribunalului Galaţi au emis joi mandat de arestare preventivă de 30 de zile pentru bărbatul care s-a filmat în timp ce îşi bătea copiii de doi şi cinci ani şi a trimis filmarea mamei

Fostul acționar al echipei de fotbal Dinamo, Cristian Borcea, a depus o nouă cerere pentru a fi eliberat condiționat. Magistrații Judecătoriei Sectorului 5 au stabilit ca solicitarea omului de afaceri să fie judecată pe 10 aprilie. Cristi Borcea

Colegiul Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii (CNSAS) a decis, joi, reverificarea lui Augustin Lazăr în ceea ce priveşte calitatea de lucrător sau colaborator al securităţii comuniste, după ce site-ul luju.ro a scris,

Preşedintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, a declarat, joi, că ministrul Justiţiei este "factorul cheie" în procedura de punere în acord a articolelor din Codul penal şi Codul de procedură penală cu deciziile Curţii Constituţionale şi,

Marian Rotaru, fostul şef al Direcţiei Publice de Patrimoniu de la Primăria Târgu Jiu, a fost concediat. Marcel Romanescu, primarul municipiului Târgu-Jiu, a decis, recent, la recomandarea Comisiei de Disciplină, ca Marian Rotaru, fostul şef

Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii solicită Inspecţiei Judiciară să facă un control la Secţia pentru investigarea infracţiunilor în justiţie, pentru a verifica maniera în care sunt