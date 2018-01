Nu simţiţi creşterea economică? Pentru că 82% din averea generată anul trecut a intrat doar în buzunarele celor mai bogaţi oameni din lume 22.01.2018

22.01.2018 Nu simţiţi creşterea economică? Pentru că 82% din averea generată anul trecut a intrat doar în buzunarele celor mai bogaţi oameni din lume Patru din fiecare cinci dolari generaţi în 2017 au ajuns în buzunarele celor mai bogaţi oameni din lume, în timp ce jumătate din oamenii de pe glob nu au simţit nicio îmbunătăţire la nivelul veniturilor, potrivit



Nu simţiţi creşterea economică? Pentru că 82% din averea generată anul trecut a intrat doar în buzunarele celor mai bogaţi oameni din lume

Patru din fiecare cinci dolari generaţi în 2017 au ajuns în buzunarele celor mai bogaţi oameni din lume, în timp ce jumătate din oamenii de pe glob nu au simţit nicio îmbunătăţire la nivelul veniturilor, potrivit Time.

Nu simţiţi creşterea economică? Pentru că 82% din averea generată anul trecut a intrat doar în buzunarele celor mai bogaţi oameni din lume

Stiri economie - Stiri Ziarul Financiar

Stiri pe aceeasi tema:

Masivul Postăvaru, peisajele din Fundata, Prăpăstiile Zărneştiului, dar şi cascadele îngheţate sunt perfecte pentru o plimbare de

Locuitorii unui cartier gălăţean au tras o sperietură zdravană azi noapte după ce au auzit o explozie extrem de puternică. Zgomotul venea de la o maşină care fusese cuprinsă de flăcări, incendiul fiind

43 de organizaţii civice, printre care se numără Grupul pentru Dialog Social, Corupţia Ucide, Geeks for Democracy şi Iniţiativa România , i-au cerut, sâmbătă, premierului Mihai Tudose, printr-o scrisoare deschisă, o întâlnire pentru a

Accident rutier pe Dj 203 K, pe raza localităţii Borduşani. Două autoturisme au fost implicate iar o persoană a rămas încarcerată. La faţa locului acţionează echipaje de poliţie, pompieri şi

Cei care au lăsat pe ultima sută de metri cumpărăturile încă au de unde alege, ba, mai mult, la anumite sortimente preţurile au scăzut, în această categorie intrând brazii de

Dirijorul Charles Dutoit, director artistic al Royal Philharmonic Orchestra, acuzat de şase femei de agresiune sexuală, scrie The

Trei persoane au fost rănite grav într-un accident petrecut sâmbătă dimineaţa, în care au fost implicate un microbuz cu pasageri şi un autotren, pe DN 7, în zona termocentralei de la

Nutriţioniştii recomandă ca în Seara de Crăciun şi în zilele de sărbători care urmează oamenii să fie cumpătaţi în consumarea preparatelor culinare şi a băuturilor alcoolice, la fel

Adversara FCSB-ului din șaisprezecimile Europa League, Lazio Roma, s-a impus categoric în partida jucată pe teren propriu cu Crotone, pe care a demolat-o după pauză, scor 4-0. AICI VIDEO Formația din capitala Italiei a dominat clar

Daniel Pancu este una dintre legendele Rapidului şi, poate, cel mai iubit fotbalist care a îmbrăcat tricoul alb-vişiniu după Revoluţie. Atacantul şi-a respectat meseria şi a făcut istorie la toate echipele la care a fost legitimat. În Turcia,

Un bărbat din Canada a fost acuzat de omor calificat, după ce şi-a ucis soţia şi cele două fiice, cu doar câteva zile înainte de Crăciun. Cadavrele au fost găsite marţi, în casa familiei. Crima ar fi avut loc cu două zile înainte ca

Andreea Marin şi iubitul ei vor fi împreună în ultimele zile ale acestui an, dar şi în primele din 2018. Fosta "zână" a surprizelor a dezvăluit azi, în cadrul unei emisiuni, că ea şi partenerul său, angajat al Ministerului Afacerilor de

Reducerea impozitului pe venit de la 16% la 10% si neimpozitarea tranzactiilor imobiliare cu o valoare mai mica de 450.000 lei sunt cateva dintre masurile economice adoptate in 2017, printre promisiunile neonorate numarandu-se noua lege a pensiilor sau

Iuliana Tudor a vorbit despre relaţia cu soţul ei. Aceasta s-a destăinuit în faţa lui Mihai Gâdea, vorbind despre partenereul ei de

Motocicliştii arădeni îmbrăcaţi în Moş Crăciun şi-au dat întâlnire, sâmbătă, 23 decembrie, la Kilometrul 0 pentru a bucura

The Kooks, Cigarettes After Sex şi Rationale sunt primele nume confirmate pentru festivalul Summer Well 2018. Ediţia de anul viitor a festivalului va avea loc în zilele de 11 şi 12 august, pe domeniul Stirbey din

Poliţiştii au dat, într-o singură zi, amenzi în valoare totală de 1,8 milioane de lei, după ce au desfăşurat mai multe acţiuni de control în toată ţara pentru prevenirea faptelor antisociale şi menţinerea ordinii şi siguranţei publice

Circa 300 de oameni s-au adunat sâmbătă seara în Piaţa Victoriei din Capitală pentru a protesta faţă de modificările aduse legilor Justiţiei. Manifestanţii s-au organizat pe Facebook, iar la ora 19.00 au pornit în marşs spre Palatul

Pompierii din Carei vor supraveghea sonda de la Moftinu Mare, care arde de mai bine de cinci zile, şi pe perioada Crăciunului, nefiind găsită încă o soluţie pentru stingere şi captarea gazelor, a

Crăciunul este despre dăruire, bunătate şi acte de caritate. Este lecţia de viaţă pe care ne-o predă o fetiţă din Statele Unite. Copila s-a jucat timp de 2 ani la aparatele mecanice, doar pentru a