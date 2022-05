Nu s-a întâmplat niciodată în 7 ani » Record absolut la FC Voluntari - FCSB 15.05.2022

15.05.2022 Nu s-a întâmplat niciodată în 7 ani » Record absolut la FC Voluntari - FCSB FC Voluntari a profitat de faptul că a fost considerată gazdă la meciul cu FCSB de pe Arena Națională și a bifat cea mai mare asistență de când se află în Liga 1: 8.614 suporteri! Evident, majoritatea spectatorilor au fost de partea



FC Voluntari a profitat de faptul că a fost considerată gazdă la meciul cu FCSB de pe Arena Națională și a bifat cea mai mare asistență de când se află în Liga 1: 8.614 suporteri! Evident, majoritatea spectatorilor au fost de partea roș-albaștrilor. Potrivit unei informații descoperite de Liviu Manolache, statisticianul GSP, FC Voluntari nu a avut niciodată mai mult de 3. ...

