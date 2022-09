Nu rata întâlnirea de azi cu Dan Capatos, live de la 21 exclusiv pe YouTube Superbet! 08.09.2022

08.09.2022 Nu rata întâlnirea de azi cu Dan Capatos, live de la 21 exclusiv pe YouTube Superbet! Daca e joi, te distrezi alături de Dan Capatos care îți prezintă, ca de fiecare dată, cele mai noi sloturi de pe platforma Superbet Casino în cadrul live-showului “Superjocuri cu Capatos”. Pe lângă sesiunea de […] The post Nu rata



Nu rata întâlnirea de azi cu Dan Capatos, live de la 21 exclusiv pe YouTube Superbet!

Daca e joi, te distrezi alături de Dan Capatos care îți prezintă, ca de fiecare dată, cele mai noi sloturi de pe platforma Superbet Casino în cadrul live-showului “Superjocuri cu Capatos”. Pe lângă sesiunea de […] The post Nu rata întâlnirea de azi cu Dan Capatos, live de la 21 exclusiv pe YouTube Superbet! appeared first on Cancan.

Nu rata întâlnirea de azi cu Dan Capatos, live de la 21 exclusiv pe YouTube Superbet!

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Pentru oamenii simpli, a nu avea guvern e o binecuvântare. Măcar pentru o perioadă limitată, n-are cine să pună bețe în roate economiei și să stabilească arbitrar, din pix, învingători

Mirel Rădoi pleacă de la națională și o va face indiferent de rezultatele ultimelor două partide, iar eu am obosit să număr gafele și lipsa de viziune a conducerii Federației Române de Fotbal, pentru că dincolo de combinația

Un tânăr de 22 de ani, din Timişoara, care venise într-o drumeţie în Masivul Retezat, a fost căutat mai bine de 12 ore de salvamontişti, după ce s-a rătăcit, duminică, în zona vârfului Retezat. Din fericire, turistul a fost găsit, luni

Constanţa intră începând din această seară de la ora 21:00 sub incidenţa unui cod portocaliu de ploi abundente care se va menţine până mâine la ora 10:00. Meteorologii constănţeni anunţă că în acest interval vor fi ploi abundente ce vor

Te-ai întrebat vreodată de ce înfrunți obstacolele în loc să te ascunzi și să speri că lucrurile se vor rezolva de la sine? Stelele ar putea fii rersponsable și probabil ți-ar spune că ești una

Celebrul spectacol de artificii de pe malurile Tamisei nu va avea loc nici de data aceasta la trecerea dintre ani, a anunțat marți Primăria Londrei, potrivit publicației The Sun și AFP, citată de News.ro. Este pentru al doilea an la rând când

Tunisia are de luni un nou guvern, la 11 săptămâni după demiterea precedentului cabinet de miniştri de către preşedintele Kais Saied, care şi-a arogat puteri depline pe 25

„Din luna noiembrie, echipa națională trebuie să își găsească antrenor. Indiferent ce se întâmplă, eu nu voi mai fi. Contractul meu se termină, îmi văd de treaba mea. Contractul meu se termină, să aduceți pe cine vreți

In timp ce în lume continuă dezbaterea despre a treia de doză de vaccin de consolidare a imunităţii anti-COVID-19, responsabilii israelieni vorbesc despre un succes al campaniei de vaccinare cu această doză,

Porturile Constanţa Nord, Constanţa Sud-Agigea şi Midia au fost închise, miercuri dimineaţă, din cauza vântului puternic, transmite Centrul Infotrafic din cadrul Poliţiei Române. "În judeţul

Selecționerul a prins momentul favorabil și se agață de termenele unui contract făcut prost, de parcă la FRF n-ar exista calendare în birouri. Așadar, batem Armenia și selecționerul ne transmite că el în noiembrie oricum pleacă, pentru că

Utilizatorii Samsung se plâng de ecranele pliabile, în ultimele zile existând mai multe reclamaţii referitoare la funcţionarea defectuoasă a acestora. Problemele Galaxy Z Flip 3 apar după cele reclamate

Fabrica de motoare electrice şi echipamente de acţionare şi control pentru motoare electrice Nidec de la Oradea, deţinută de grupul japonez Nidec, a raportat pentru 2020 o cifră de afaceri de 134,6 mil. lei (27,9 mil. euro), în scădere cu 17%

Câştigul salarial mediu nominal net a scăzut cu 58 de lei în luna august, față de iulie, până la valoarea de 3.487 lei, potrivit INS. Cele mai mari salarii medii au fost în activităţi de servicii în tehnologia informaţiei (inclusiv

Aproape 5.700 de flacoane de Remdesivir au ajuns în 98 de spitale din România, anunță Ministerul Sănătății. Ministerul Sănătății a distribuit o nouă tranșă de Remdesivir în spitalele care au

Cătălin Pozdarie, executivul român care conduce opera­ţiu­nile locale ale retailerului de echipamente sportive Hervis, spune că anul acesta a fost în general mai bun decât 2020, dar în continuare se simt multe influenţe generate de pandemie.

Bragadiru este localitatea care înregistrează cea mai mare incidență a cazurilor COVID: 18,94 infectari la mia de locuitori. Chiar și așa, cei care locuiesc la marginea Capitalei nu prea respectă regulile sanitare, iar activitatea școlilor nu

La două săptămâni de la tragedia produsă în Secţia ATI a Spitalului de Boli Infecţioase din Constanţa, primarul anunţă că va construi o nouă unitate medicală. El speră că proiectul va fi finanţat prin PNRR - Planul Naţional de Redresare

Povestea impresionantă a unui tânăr din Botoșani poate deveni subiect de film. Narcis Valache are 18 ani şi este elev în clasa a XII a la Liceul ”Regina Maria” din municipiul Dorohoi, una dintre cele […] The post Cine este băiatul din

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri dimineaţa, avertizări nowcasting Cod galben de ceaţă, valabile în zone din patru judeţe din Transilvania şi