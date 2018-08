Nu plânge, Simona! Garbine Muguruza, eliminată de Karolina Muchova, locul 202 WTA 30.08.2018

30.08.2018 Nu plânge, Simona! Garbine Muguruza, eliminată de Karolina Muchova, locul 202 WTA Nu plânge, Simona! Garbine Muguruza, eliminată de Karolina Muchova, locul 202 WTA. Dacă Simona Halep a cedat la Kaia Kanepi (Estonia), 33 de ani și locul 44 WTA, Garbine Muguruza (24 de ani, 12 WTA) a cedat la cehoaica Karolina Muchova, locul 202



Nu plânge, Simona! Garbine Muguruza, eliminată de Karolina Muchova, locul 202 WTA

Nu plânge, Simona! Garbine Muguruza, eliminată de Karolina Muchova, locul 202 WTA. Dacă Simona Halep a cedat la Kaia Kanepi (Estonia), 33 de ani și locul 44 WTA, Garbine Muguruza (24 de ani, 12 WTA) a cedat la cehoaica Karolina Muchova, locul 202 WTA, la 22 de ani. Și Sloane Stephens a trăit periculos, în […] Post-ul Nu plânge, Simona! Garbine Muguruza, eliminată de Karolina Muchova, locul 202 WTA apare prima dată în Libertatea.ro.

Nu plânge, Simona! Garbine Muguruza, eliminată de Karolina Muchova, locul 202 WTA

Stiri mondene - Stiri Libertatea

Stiri pe aceeasi tema:

Reţelele de contrabandă au vândut în România peste 4,15 miliarde de ţigarete în 2017, adică aproape 10% din volumele traficate pe teritoriul Uniunii Europene, Elveţiei şi

Românii cheltuie cei mai mulţi bani pentru mâncare din UE. Cel puţin aşa spun statisticile Eurostat, care mai arată că noi scoatem mai mulţi bani din buzunar decât media UE pentru mâncare, sănătate sau educaţie, dar şi pentru tutun sau

Aproximativ 800 de grenade din Primul Război Mondial au fost scoase la suprafaţă în ultimele două zile din depozitul subteran de muniţie neexplodată descoperit la Topliţa în timpul unor săpături la reţeaua de

Marte, una dintre "vecinele" Terrei din Sistemul Solar, se află marţi la cea mai mică distanţă din ultimii 15 ani în raport cu planeta noastră. Această apropiere periodică oferă pasionaţilor de

O tânără salvează animalele abandonate după incendiile din Grecia. Ea a creat un grup pe Facebook prin care a adunat mai mulți voluntari care au început să verifice ruinele rămase în urma incendiului pentru a găsi animale pierdute. Studenta

Activitatea seismica s-a intensificat in Romania in ultima perioada, iar foarte multi oameni se intreaba daca un cutremur mare este iminent. Gheorghe Marmureanu a tinut sa faca lumina in acest subiect si a dezvaluit cand va veni marele seism. Folosind

Premierul Viorica Dăncilă pleacă în concediu în perioada 6 - 13 august. Citește mai

Miercuri are loc o întâlnire la Parlament între Călin Popescu Tăriceanu, Liviu Dragnea şi Lia Olguţa Vasilescu, ministrul Muncii. Cei trei ar urma să discute despre legea pensiilor. Citește mai

Fostul deputat de Galaţi, Mihail Boldea, acuzat de spălare de bani şi înşelăciune, a fost condamnat, în primă instanță, de Curtea de Apel Iaşi la şapte ani de

Noul proiect a necesitat o investiţie de 150.000 de euro, are 130 de locuri şi ocupă aproximativ 350

România aşteaptă valuri de muncitori din Africa sau Asia pentru a rezolva criza forţei de muncă. Angajatorii nu trebuie însă se bucure prea repede, pentru că procesul de recrutare este scump şi complicat, din cauza legislaţiei, atrag atenţia

În aceste zile călduroase, o supă uşoară, bogată în legume şi simplu de preparat, poate fi mâncarea ideală pentru un prânz în

Serena Williams a fost de nerecunoscut în meciul pe care l-a disputat în cadrul turneului de la San Jose. Ea a fost bătută măr de Johanna

Trei oferte au fost depuse pentru lucrări de modernizare a unor străzi din zonele Nicolina - Galata - Miroslava. Intervenţiile vor fi făcute în următoarele 24 de

Corporaţia Facebook a anunţat că a şters 32 de pagini şi conturi din reţeaua socială cu acelaşi nume, după ce a identificat o campanie coordonată de influenţare a alegerilor parlamentare parţiale care

Mai mulţi oficiali de la Teheran au declarat public, marţi, că nu va avea loc un summit iraniano-american, aşa cum a propus preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, transmite Reuters. Citește mai

Clienţii finali vor plăti mai mult pentru consumul gazelor naturale, după ce Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) a aprobat majorarea preţului începând de miercuri, 1 august

Ministrul Muncii şi Justiţiei Sociale, d-na Lia Olguţa Vasilescu ot Craiova, cunoscută şi sub numele de Madame Încurcă-Lume, şi care ar merita deopotrivă, chiar cu asupra de măsură, porecla Olguţa Tupeu La Maxim, puţin şcolită însă

Autorităţile sanitar-veterinare din Buzău au fost alertate marţi de paznicul fondului de vânătoare din comuna Măteşti după ce a descoperit în pădure cadavrul unui mistreţ. Medicii veterinari s-au deplasat în zonă şi au descoperit animalul

În conformitate cu Decizia protocolară „Cu privire la unele măsuri de reglementare a problemelor legate de realizarea Mecanismului din anul 2006 referitor la utilizarea terenurilor agricole, amplasate în Dubăsari, după traseul Tiraspol -