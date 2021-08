Nu o să îţi vină să crezi! Loredana Chivu s-a fotografiat pe litoral complet nemachiată! Mulţi nu au recunoscut-o 16.08.2021

16.08.2021 Nu o să îţi vină să crezi! Loredana Chivu s-a fotografiat pe litoral complet nemachiată! Mulţi nu au recunoscut-o Loredana Chivu a fost acuzată de-a lungul timpului că are multe operaţii estetice. Internauţii i-au spus blondinei că nu are curaj să se afişeze nemachiată din cauza faptului că intervenţiile au transformat-o total. Pentru a […] The post



Nu o să îţi vină să crezi! Loredana Chivu s-a fotografiat pe litoral complet nemachiată! Mulţi nu au recunoscut-o

Loredana Chivu a fost acuzată de-a lungul timpului că are multe operaţii estetice. Internauţii i-au spus blondinei că nu are curaj să se afişeze nemachiată din cauza faptului că intervenţiile au transformat-o total. Pentru a […] The post Nu o să îţi vină să crezi! Loredana Chivu s-a fotografiat pe litoral complet nemachiată! Mulţi nu au recunoscut-o appeared first on Cancan.

Nu o să îţi vină să crezi! Loredana Chivu s-a fotografiat pe litoral complet nemachiată! Mulţi nu au recunoscut-o

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Coronavirus România 17 septembrie. Grupul de Comunicare Strategică a anunțat un număr de 27 de pacienți care au murit din cauza noului coronavirus în ultimele 24 de ore. Bilanțul pandemiei de COVID-19 este de 4.312 de decese. Cu o zi în urmă, 49

Locatarii din imobilele limitrofe Liceului Teoretic Marin Preda, din cartierul Giuleşti, Sector 6, se revoltă. Peste noapte, s-au trezit cu garduri în jurul spaţiului verde, pe care-l ştiau sub geam de peste 50

Mai mult de 14.000 de joburi noi au apărut pe piața muncii doar în prima jumătate a lunii septembrie, numărul fiind în creștere nu doar față de fiecare lună din ultima jumătate de an, ci și în comparație cu ianuarie, februarie și martie.

Din 2014 și până astăzi, 70 de copii și tineri au murit după ce au încercat să își facă un selfie ieșit din comun, arată datele Poliției, prezentate de Digi24, iar psihologii consideră că aceste tragedii se întâmplă din cauza goanei

7 scurte - cele mai interesante lucruri remarcate de Cătălin Țepelin, redactorul șef al Gazetei Sporturilor, despre focarul de COVID de la FCSB înaintea meciului cu sârbii de la Topola. 1. Meciul de diseară e un examen cum n-a mai avut nicio

Cătălin Ghenea, consului general al României la Miami, aflat în această perioadă în Bucureşti, pentru rezolvarea unor probleme, a fost atacat de trei persoane, care i-au luat portofelul. Diplomatul se plimba pe stradă singur când a fost

România ar putea ajunge într-un mare impas privind aprovizionarea, inclusiv cu alimente, generată de iminentele proteste anunţate deja de transportatorii de

Petre Cozma, mesaj pentru criminalii care i-au ucis fiul: ”Nu e vorba de maghiari, nu are nicio

Adela Chirică, președintele Asociației pentru Dravet și alte Epilepsii Grave, s-a testat pentru COVID-19! A făcut-o după ce s-a întâlnit cu o prietenă, acum câteva zile, care, ulterior, a aflat că este infectată cu noul coronavirus. A avut

Grupul sud-coreean Samsung a câștigat un contract de 6,64 de miliarde de dolari pentru livrarea de echipamente 5G către operatorul american de telefonie Verizon, o mare victorie pentru gigantul asiatic, scrie CNBC, care citează Reuters. Perspectivele

Prefectura Bucureşti a decis să suspende cursurile pentru patru zile în şcolile din Bucureşti care vor găzdui secţii de votare la alegerile din 27

Azi a fost primul termen din judecarea apelului în dosarul Colectiv. În plină stare de alertă din cauza pandemiei de coronavirus, sala de proces de la Curtea de Apel Bucureşti a fost arhiplină. Instanţa a anunţat când vor fi următoarele termene

FCSB are probleme mari de efectiv și caută disperată jucători pe care-i să-i legitimeze până joi, la duelul cu Slovan Liberec din turul 3 preliminar al Europa League. UPDATE ora 09:00 Dinamo a anunțat oficial despărțirea de Cătălin Straton,

Grupul german Bosch a vândut pe piaţa din România, prin intermediul companiei BSH Electrocasnice, maşini de spălat, aragazuri ori frigidere în valoare de 285 de mil. lei anul trecut, cu 15,6% mai mult ca în

Augusta Lazarov, fost șef al divertismentului și producător al mai multor emisiuni la Antena 1, se mută la TVR, potrivit informațiilor Paginademedia.ro. Aceasta a produs de-a lungul timpului 14 sezoane ale emisiunii Te cunosc de undeva, dar și

Un individ a pătruns cu un vehicul, în mod neautorizat, în perimetrul de securitate al reşedinţei ambasadorului american din Rusia, John Sullivan, informează Reuters. Incidentul a avut loc vineri

Ministrul justiției din Olanda, Ferdinand Grapperhaus, a încasat o amendă de 390 de euro din cauză că în luna august, cu ocazia căsătoriei sale, a încălcat măsura de distanţare socială impusă contra răspândirii noului coronavirus,

Universitatea Craiova merge ceas în Liga 1. Oltenii au reuşit a patra victorie consecutivă în acest campionat, scor 2-1 (1-0) cu FC Voluntari în etapa a IV-a a Ligii I. Atacantul Elvir Koljic (min.34) a deschis scorul pentru olteni însă ilfovenii

Guvernul chinez a anunţat sâmbătă că introduce un mecanism care îi va permite să restrângă activităţile companiilor străine, o măsură văzută în mare parte ca un răspuns pentru SUA, după interdicțiile aplicate de administrația Donald

Un nou început, o nouă dragoste sunt schimbările anunțate de rune pentru perioada 21 - 27 septembrie 2020. Numerologul Mihai Voropchievici a explicat previziunile runelor pentru toate zodiile. Balanță. Urmează