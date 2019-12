Nu, nu este o glumă! Înainte să devină celebră, Nicoleta Luciu a lucrat într-un spital. Care a fost prima meserie a vedetei 09.12.2019

09.12.2019 Nu, nu este o glumă! Înainte să devină celebră, Nicoleta Luciu a lucrat într-un spital. Care a fost prima meserie a vedetei Nu, nu este deloc o glumă! Înainte să devină celebră, Nicoleta Luciu a lucrat într-un spital din București, de unde, potrivit mărturisirilor sale, și-a câștigat primii bani. Ulterior, a început să defileze pentru diferiți creatori de modă,



Nu, nu este o glumă! Înainte să devină celebră, Nicoleta Luciu a lucrat într-un spital. Care a fost prima meserie a vedetei

Nu, nu este deloc o glumă! Înainte să devină celebră, Nicoleta Luciu a lucrat într-un spital din București, de unde, potrivit mărturisirilor sale, și-a câștigat primii bani. Ulterior, a început să defileze pentru diferiți creatori de modă, să apară în filme și să lucreze în televiziune. Citește și: Ce probleme are Nicoleta Luciu din cauza sânilor […] The post Nu, nu este o glumă! Înainte să devină celebră, Nicoleta Luciu a lucrat într-un spital. Care a fost prima meserie a vedetei appeared first on Cancan.ro.

Nu, nu este o glumă! Înainte să devină celebră, Nicoleta Luciu a lucrat într-un spital. Care a fost prima meserie a vedetei

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Un număr mare de aplicaţi la un anunţ de angajare este un indicator bun pe termen lung pentru o companie care investeşte în brandul de angajator, însă pe termen scurt nu este

♦ Pufuleţii Gusto şi-au găsit loc pe rafturile magazinelor din toată lumea, printre care şi pe cele ale supermarketului din gara centrală din Viena ♦ Snackurile Croco fac şi ele înconjurul lumii, oprindu-se şi în benzinăriile din Georgia

Dinamo - Hermannstadt, primul meci al etapei a 3-a din play-out, se joacă azi, de la ora 20:30. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și în direct la Look Sport, TV Telekom Sport și TV Digi Sport. live de la 20:45 » Dinamo -

CS Mioveni s-a impus la limită în fața lui ASU Poli în primul meci al etapei a 27-a din liga secundă, scor 1-0. Argeșenii au deschis scorul în minutul 26, prin Andrei Herghiligiu, care a prins un șut bun de la distanță,

Preşedintele Donald Trump a ameninţat, vineri, printr-un mesaj postat pe Twitter, că va închide frontiera Statelor Unite cu Mexicul, săptămâna viitoare. Frontiera va fi închisă complet sau pe sectoare mari dacă Mexicul nu opreşte imediat orice

Ambasadorul Stateleor Unite în România, Hans Klemm, le-a vorbit studenţilor din Galaţi despre fenomenul fake news. Conferinţa a făcut parte din proiectul “Global Leadership and Diplomacy”. Citește mai

Ministrul Apărării Gabrile Leş amână planul de reintarea pe piaţa vaccinurilor a Institutului Cantacuzino cu cel puţin un an. Citește mai

Pompierii intervin în acest moment cu patru autospeciale de stingere cu apă şi spumă. Cei care se aflau în interior s-au

Pompierii din Arad au intervenit, vineri seară, pentru salvarea unui turist care a căzut de pe zidurile cetăţii Şoimoş, de la o înălţime de aproximativ 15 metri. Bărbatul a rămas captiv într-o zonă greu accesibilă, având o fractură

Liderul comuniştilor, Vladimir Voronin, a prezentat un document, datat din 27 ianuarie 2011, pe care Igor Dodon, dar şi alţi deputaţi pe atunci comunişti, şi-a pus semnătura că nu va părăsi partidul. Ex-preşedintele ţării i-a numit pe

Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a închis în scădere pe majoritatea indicilor şedinţa de vineri, iar valoarea tranzacţiilor a ajuns la 27,69 milioane de lei (5,81 milioane de euro). Cea mai mare parte

Veniturile solide din taxe şi ratele scăzute ale dobânzilor au determinat reducerea datoriei guvernamentale a Germaniei la 2.063 miliarde de euro (2.313 miliarde de dolari) anul trecut, cu 52 de miliarde de euro mai

Dezbaterile din Germania în favoarea unui singur loc european în cadrul Consiliului de Securitate al ONU nu sunt justificate, a declarat vineri şeful diplomaţiei franceze, Jean-Yves Le Drian, apreciind că ideea de

Gigi Becali sare la gâtul lui Mihai Rotaru după ce Craiova a sesizat FRF în cazul meciului dintre Astra Giurgiu și creditorul ei, FCSB. Steaua a învins la Giurgiu cu 2-0, în condițiile în care gazdele îi

Farul Constanța, clubul condus de Ciprian Marica, face tot posibilul să-și fidelizeze susținătorii. La antrenamentul premergător duelului cu Chindia Târgoviște de sâmbătă, Virgil, un suporter fidel al marinarilor, a fost invitat de

O femeie de 62 ani a murit, în această după-amiază, după ce şoferiţa de 63 de ani a maşinii în care se afla a pierdut controlul volanului şi s-a răsturnat pe marginea drumului, în localitatea vâlceană Ionești, a informat Inspectoratul de

Tudorel Toader reuşeşte să stârnească polemici chiar şi fără să facă declaraţii sau să posteze pe reţelele de socializare. Citește mai

''Atât România, cât şi Statele Unite trebuie să facă faţă aceloraşi provocări, unele noi, altele mai vechi, una dintre ele fiind cea rusească'', a afimat joi ambasadorul României în SUA, George

Premierul grec Alexis Tsipras a anunţat că România şi Grecia vor face eforturi pentru a interconecta energetic Marea Neagră şi Mediterana, prin conducte de gaze naturale. Citește mai

Rata cumulată de promovare, la clasele a XI-a şi a XII-a, înregistrată la simularea probelor scrise din cadrul examenului naţional de Bacalaureat este de 36,88%, în creştere nesemnificativă faţă de anul trecut. În opt judeţe şi în