Nu mai speriaţi România: Economia nu este nici în prăpastie, nici la marginea prăpastiei! Suntem într-o situaţie controlabilă 27.12.2019

27.12.2019 Nu mai speriaţi România: Economia nu este nici în prăpastie, nici la marginea prăpastiei! Suntem într-o situaţie controlabilă Mugur Isărescu, BNR: Încercăm să găsim cele mai bune formule de a controla



Nu mai speriaţi România: Economia nu este nici în prăpastie, nici la marginea prăpastiei! Suntem într-o situaţie controlabilă

Mugur Isărescu, BNR: Încercăm să găsim cele mai bune formule de a controla situaţia.

Nu mai speriaţi România: Economia nu este nici în prăpastie, nici la marginea prăpastiei! Suntem într-o situaţie controlabilă

Stiri economie - Stiri Ziarul Financiar

Stiri pe aceeasi tema:

Circulaţia rutieră este blocată pe ambele sensuri de mers, duminică, pe Drumul Național (DN5), în localitatea Jilava, judeţul Ilfov, în urma unui grav accident rutier, informează Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române

Cătălina Adriana T., o tânără din localitatea Roata de Jos din Giurgiu, a recurs la un gest extrem. Studenta de 21 de ani a fost găsită spânzurată într-un șopron din gospodăria părinților ei. Devastate de durere, rudele spun că, în ultima

Anatolii Griţenko, unul din cei 39 de candidaţi la alegerile prezidenţiale din Ucraina, a declarat că soţia sa nu a putut vota, pentru că nu şi-a găsit numele pe lista

Actorul de comedie Volodimir Zelenski s-a clasat pe primul loc după primul tur al alegerilor prezidenţaile de duminică din Ucraina, urmat de actualul preşedinte Petro Poroşenko. Cei doi se vor confrunta în turul doi ce va avea loc pe 21

Harlem Gnohere a început din postura de rezervă meciul cu CS U Craiova, câștigat de FCSB cu 3-2, dar francezul de 30 de ani a fost decisiv în repriza secundă. Trimis pe teren în startul celei de-a doua reprize, în locul

Lewis Hamilton (Mercedes) a câștigat Marele Premiu al Bahrainului, a doua etapă a noului sezon, după o cursă spectaculoasă. Marele Premiu din Bahrain s-a terminat cu safety-car-ul pe circuit, din cauza abandonului lui Ricciardo, al cărui monopost

Din mocirla filmelor de groază turnate fără pic de spirit artistic, în ultimii ani au ieșit la suprafață titluri care ridică ștacheta din ce în ce mai sus. După ce a luat Oscarul pentru cel mai bun scenariu original cu “Get Out” (2017),

Ford România a ajuns la un volum de producţie total de un milion de motoare EcoBoost de 1,0 litri fabricate la uzina din Craiova, de la lansarea producţiei acestuia în 2012. Motorul cu numărul un milion produs vineri la Craiova este o versiune de

Natalia Cristina Stan (40 ani), o antreprenoare din Piteşti, a ajuns anul trecut la venituri de 2 milioane de lei cu două cofetării sub brandul Ribana Eve, după trei ani de activitate. Ea a terminat Facultatea de Ştiinţe Economice şi a lucrat

Gerard Weber (52 de ani), profesor universitar la Bronx Comunity College of the City University of New York, s-a stabilit de câteva luni la Galaţi şi face un studiu sociologic asupra impactului pe care-l au românii reveniţi din străinătate în

Vă prezentăm o antologie de bancuri despre informaticieni. Ne puteţi scrie la secţiunea de comentarii propriile bancuri de acest fel pe care le

Când Știința, pentru a dribla Balșul, pleacă în Capitală cu trenul și nu dă mai mult de trei goluri se întoarce acasă fără puncte. Meciul începe senzațional, cu aproape 4.000 de olteni cântând ,,O iubire

Călin Popescu Tăriceanu pare că a intrat deja în campania electorală pentru prezidențiale. Într-un interviu acordat jurnaliștilor de la EVZ, liderul ALDE îl atacă dur pe actualul președinte al

Este liberală şi o activistă pro-europeană care a apărut din neant. Se poate spune că profilul său era cunoscut doar pe plan regional iar partidul său, Slovacia Progresistă, exista de câteva săptămâni. Este comparată cu Macron pentru

Majorarea alocaţiilor pentru copii intră în vigoare de luni, iar plata aferentă lunii aprilie se va face în mai, Ministerul Muncii suplimentând deja bugetul cu circa 2,3 miliarde de

Ministerul Apărării Naţionale a publicat luni, 1 aprilie, pe Facebook, un anunţ potrivit căruia armata ar fi obligatorie pentru tinerii între 20 şi 35 de ani. Reacţiile internauţilor merg de la bucurie sinceră pentru presupusa măsură la

Se speculează mult despre importanţa celor 3 rânduri de alegeri care urmează (europarlamentare, prezidenţiale, parlamentare) şi mai ales despre rezultatul acestora şi implicaţiile ulterioare. Părerile sunt împărţite, deznodămintele dintre

Închiderea circulaţiei navelor pe sectorul menţionat este valabilă în perioada 2-4 aprilie, între orele 7,00 şi 22,00, pentru desfăşurarea unor exerciţii militare ample ale Marinei

Primăria Hunedoara a scos la licitaţie publică activitatea de gestionare a iluminatului public din municipiu. Sunt anunţate investiţii în modernizarea iluminatului pe bulevardele

„În sfârşit! Odată cu inaugurarea acestui nod rutier, autostrăzile care străbat complet ţara de la est la vest şi de la nord la sud sunt conectate între ele". „Ultima închisoare aflată în