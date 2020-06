Nu mai e alta ca ea, ca regina Roxana! Florin Salam, cadouri de lux pentru mama copiilor săi. Manelistul i-a cumpărat… 24.06.2020

24.06.2020 Nu mai e alta ca ea, ca regina Roxana! Florin Salam, cadouri de lux pentru mama copiilor săi. Manelistul i-a cumpărat… Când vine vorba de femeia vieții sale, Florin Salam nici măcar o singură privire nu mai aruncă în portofel! Celebrul manelist i-a făcut un cadou de lux mamei copiilor săi, iar Roxana Dobre se pare că a fost extrem de încântată de acest



Nu mai e alta ca ea, ca regina Roxana! Florin Salam, cadouri de lux pentru mama copiilor săi. Manelistul i-a cumpărat…

Când vine vorba de femeia vieții sale, Florin Salam nici măcar o singură privire nu mai aruncă în portofel! Celebrul manelist i-a făcut un cadou de lux mamei copiilor săi, iar Roxana Dobre se pare că a fost extrem de încântată de acest lucru. Roxana Dobre este cea mai răsfățată! Nu o spunem noi, căci […] The post Nu mai e alta ca ea, ca regina Roxana! Florin Salam, cadouri de lux pentru mama copiilor săi. Manelistul i-a cumpărat… appeared first on Cancan.ro.

Nu mai e alta ca ea, ca regina Roxana! Florin Salam, cadouri de lux pentru mama copiilor săi. Manelistul i-a cumpărat…

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Fernando Ricksen, fostul internaţional olandez de 42 de ani, a ajuns pe ultima linie dreaptă a luptei cu o maladie incurabilă şi vrea să se despartă de fani cu un eveniment caritabil. Se stinge de la o zi la alta şi simte că sfârşitul e

Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, a afirmat, miercuri, că există un dosar penal în legătură cu transplantul de rinichi pe care actorul Alexandru Arşinel l-a făcut în anul 2013. Institutul era condus, la acea vreme, de medicul Mihai

Preşedintele sud-coreean Moon Jae In a declarat miercuri că doreşte să se întâlnească cu liderul nord-coreean Kim Jong Un în orice moment, de preferabil înainte ca preşedintele Statelor Unite, Donald Trump,

Gianluigi Buffon (41 de ani) nu a avut perioada visată la PSG, nereușind nici la supercolosul francez să-și treacă în cont mult râvnita Ligă a Campionilor. Fostul portar al celor de la Juventus ar putea fi protagonistul unei schimbări

Apar informații noi în cazul sinuciderii lui Marcel Lepa, cel care l-a împușcat mortal pe polițistul Cristian Amariei. Lepa s-a sinucis, spânzurându-se cu un cearșaf, în penitenciarul de la Timișoara. Ionel Marcel Lepa, bărbatul care l-a

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) trage un semnal de alarmă și avertizează cetățenii ce trebuie să facă dacă primesc sms-uri din partea lor: „Nu accesați site-ul din sms-uri sau

La termenul de joi, în dosarul finanțării campaniei electorale din 2009, în care sunt acuzați Elena Udrea, Ioana Băsescu și Dan Andronic, completul de judecată a anunțat amânarea procesului din motive obiective.

50 de ani de existenţă a Festivalului Europalia Ediţia a 27-a a Festivalului EUROPALIA, care va începe la 1 octombrie 2019 şi în cadrul căreia România are în premieră statut de invitat de onoare,

La ştrandul din Buzău, pregătirile sunt în toi. S-au revopsit bazinele, au fost renovate terenurile de sport şi locurile de joacă pentru copii. Totodată, au fost înlocuite toate băncuţele, dar şi nisipul de jur împrejurul celor două bazine.

Gyula Fatér, care a lucrat aproximativ două decenii la Budapest Bank Group, a fost numit CEO la OTP Bank România, subsidiara locală a celui mai mare grup bancar din Ungaria, după o perioadă de peste şapte luni în care banca a rămas fără şef,

Theresa May a anunțat săptămâna trecută că va demisiona vineri din funcția de lider al Partidului Conservator și prin urmare și din cea de prim-ministru. Ea va rămâne premier interimar până la alegerea succesorului său, aşteptată în a

Ministrul Finanţelor publice, Eugen Teodorovici, spune că România are nevoie de programe dedicate pentru a atrage forţă de muncă din celelalte state membre, dar şi din ţări care ar putea adera la UE ori din afara spaţiului

Toronto Raptors e noua campioană în NBA, prima din Canada, după ce a trecut în meciul 6 al finalei de Golden State Warriors, scor 114-110. Surpriză mare în finala NBA! Toronto profită de accidentările campioanei din ultimii doi

eMAG participa la programul rabla pentru electrocasnice si ofera vouchere de pana la 400 de lei pentru electrocasnicele vechi. Citește mai

Festivalul Internațional George Enescu anunță că ediția 2019 va include ca proiect asociat și un concert inedit –From Classic to Jazz, creat și interpretat de Teodora Enache. În premieră, Rapsodia I

Wesley Moraes (22 de ani) pleacă de la Club Brugge la Aston Villa pentru 25 de milioane de euro. Atacantul a fost foarte aproape de un transfer la FCSB în 2015. Brazilianul a reușit 32 de goluri în 102 meciuri pentru belgieni, iar acum va

Cea mai apreciată gimnastă a tuturor timpurilor, Nadia Comăneci are un fiu care îi calcă pe urme. Dylan este pasionat de gimnastică și se descurcă de minune. În vârstă de 57 de ani, Nadia are un copil în vârstă de 13 ani, care-i calcă pe

O şoferiţă de 26 de ani şi un conducător auto de 53 de ani au fost sancţionaţi contravenţional pentru transportul de marfă fără documente de provenienţă. Marfa a fost ridicată de poliţişti până la

Simona Halep, campioana de la Roland Garros din 2018, a dezamăgit la turneul de Grand Slem de la Paris de anul acesta. Citește mai

Asociaţia Noua Dreaptă organizează la Cluj, sâmbătă, 15 iunie, de la ora 13.00, „Mitingul pentru Familie”. Câteva ore mai târziu este rândul comunităţii LGBT, care organizează un marş în centrul