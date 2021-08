“Nu las pe nimeni să-mi ia locul!” 29.08.2021

29.08.2021 “Nu las pe nimeni să-mi ia locul!” Emilia Ghinescu, în vârstă de 42 de ani, și-a dedicat întreaga viață scenei, dar, acum, se gândește foarte serios să îmbrățișeze și o altă meserie. Nu renunță la cariera muzicală, spre nemulțumirea celor care-și frecau […] The



“Nu las pe nimeni să-mi ia locul!”

Emilia Ghinescu, în vârstă de 42 de ani, și-a dedicat întreaga viață scenei, dar, acum, se gândește foarte serios să îmbrățișeze și o altă meserie. Nu renunță la cariera muzicală, spre nemulțumirea celor care-și frecau […] The post “Nu las pe nimeni să-mi ia locul!” appeared first on Cancan.

“Nu las pe nimeni să-mi ia locul!”

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

De 48 de ani, Radu Gheţea este bancher. A intrat în 1972, ca absol­vent de mate­ma­tică, la BRCE - Banca Română pentru Comerţ Exterior, pentru care a lucrat până în 1994, ultima poziţie fiind de

Au mai rămas doar cinci zile până la foarte importantul meci de baraj din Islanda, iar Mirel Rădoi se confruntă cu o mare criză de efectiv. Mulți jucători de bază sunt indisponibili, fie din cauza infectării

BTDConstruct & Ambient SRL, o companie de construcţii din Bucureşti, deţinută de familia Dogaru, a câştigat licitaţia pentru a realiza lu­crările de structură ale proiectului Stejarii Residential Club II, con­tractul fiind sem­nat

Cu un autobuz vechi, ruginit și fără roți, nu poți ajunge prea departe, dar îi poți ajuta pe copiii dintr-o comunitate săracă să își urmeze visurile. Așa au gândit doi dascăli, Natalia Ginghina și

Simona Halep (29 de ani, 2 WTA) a câștigat categoric meciul cu americanca Amanda Anisimova (19 ani, 29 WTA), scor 6-0, 6-1, iar acum se pregătește pentru meciul din optimi. În runda următoare la Roland Garros, Simona Halep se va întâlni

Construcţiile au trecut printr-o perioadă neaşteptat de fa­vorabilă de la începutul anului până acum, spune Mihai Rohan, preşedintele pa­trona­tului din industria cimen­tului CIROM, ceea ce a impulsionat şi dezvoltarea aces­tei

Poliţia solicită sprijinul cetăţenilor pentru prinderea unui bărbat suspectat că a agresat sexual o femeie, în scara unui bloc din sectorul 6 al

O nouă etragere Loto va avea loc duminică, 4 octombrie, iar Loteria Română anunță un report tentant la Joker, de 2,4 milioane de euro. Loto 6/49, Noroc, Loto 5/40, Super Noroc, Joker şi Noroc Plus sunt tentațiile, încă o dată, pentru românii

Coronavirus România 4 octombrie. Numărul cazurilor de infectare cu noul coronavirus au scăzut sub 2.000! Grupul de Comunicare Strategică a raportat 1.835 de noi cazuri. Bilanțul pandemiei de COVID-19 este de 135.900. CITEȘTE ȘI: MEDICII AU RĂMAS

Parcursul imaculat la Roland Garros al celei mai bune jucătoare de tenis a României a fost întrerupt brutal de Iga Swiatek, considerată un mare talent al tenisului

Valentin Mihăilă (20 de ani) va semna în scurt timp cu Parma, formație din Serie A. Universitatea Craiova va primi 7 milioane de euro în schimbul tânărului fotbalist. UPDATE 16:30 // A apărut și prima imagine cu Mihăilă la Parma, alături de

Poliţia solicită sprijinul cetăţenilor pentru prinderea unui bărbat suspectat că a agresat sexual o femeie, în scara unui bloc din sectorul 6 al Capitalei. „Poliţiştii Secţiei 21 au fost sesizaţi cu privire la faptul că o tânără, la

Rata ajustată sezonier a şomajului din UE a crescut pentru a cincea lună consecutiv, atingând 7,4% în august, potrivit datelor Eurostat, scrie

Banca Centrală Europeană (BCE) lucrează intens pentru lansarea unei monede euro digitale, care va funcționa în paralel cu plățile în numerar, anunță instituția, citată de zf.ro. „Un euro digital ar fi o formă electronică a monedei

După ce au apărut informații că starea de sănătate a lui Donald Trump ar fi mult mai rea decât o descrie Casa Alba, președintele însuși a transmis, sâmbătă seara, un mesaj video de la Walter Reed, spitalul militar în care este internat de

Reprezentanţii Parcului Natural Apuseni au făcut public un material video cu o capră neagră care profită de ultimele zile de vreme

Numărul persoanelor infectate cu COVID-19 a ajuns la 56.901, după ce luni, 5 octombrie, au fost înregistrate 322 de cazuri, în urma procesării a 1.066 de probe. Pe parcursul zilei de astăzi, nouă pacienţi au fost răpuşi de noul

Aparitia internetului a avut un impact major asupra tuturor industriilor si domeniilor, insa industria jocurilor de noroc a vazut una dintre cele mai mari schimbari. Astfel, odata cu accesul utilizatorilor la

Caucazul de Sud, una dintre cele mai importante artere pentru transporul de gaze și petrol în Asia și Europa, se confruntă cu reizbucnirea unuia dintre „conflictele înghețate” ale continentului

Dacă în ţară vorbim de creşterea alarmantă a numărului de bolnavi COVID, în judeţul Dâmboviţa, un spital care deserveşte 100.000 de oameni s-a redeschis pentru internările