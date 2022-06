Nu l-au ales pe Hagi » Cine va fi de luni noul antrenor de la Galatasaray 19.06.2022

19.06.2022 Nu l-au ales pe Hagi » Cine va fi de luni noul antrenor de la Galatasaray Alex Cicâldău și Olimpiu Moruțan îl vor avea antrenor la Galatasaray pe Okan Buruk, fostul coleg al lui Gică Hagi la „Cim-Bom-Bom". Gică Hagi a fost și el pe listă. Odată ales președinte la Galatasaray, Dursun Özbek a rezolvat problema



Nu l-au ales pe Hagi » Cine va fi de luni noul antrenor de la Galatasaray

Alex Cicâldău și Olimpiu Moruțan îl vor avea antrenor la Galatasaray pe Okan Buruk, fostul coleg al lui Gică Hagi la „Cim-Bom-Bom". Gică Hagi a fost și el pe listă. Odată ales președinte la Galatasaray, Dursun Özbek a rezolvat problema antrenorului. Au fost mulți pe listă (Gică Hagi a fost propus de unul dintre consilierii noului lider, Erden Timur) și are în sfârșit un nume. ...

Nu l-au ales pe Hagi » Cine va fi de luni noul antrenor de la Galatasaray

Stiri sportive - Stiri Gazeta Sporturilor

Stiri pe aceeasi tema:

Un medic din Cluj este cercetat de poliție după ce eliberat mai multe certificate de vaccinare și a înscris persoanele respective în Registrul Văccinărilor, deși acestea nu s-au imunizat. Un caz similar a fost descoperit și de polițiștii de

Poveste aproape ireală în Constanța! M. C. P. este cunoscut cu antecedente penale, atât pe parte de infracțiuni rutiere cât și pentru fapte cu violență. Și cum istoria are tendința de a se repeta, de […] The post Uluitor! Prins făcând

În ultimii cinci ani, finanţările nerambursabile acordate de la bugetul local al Devei pentru bisericile şi parohiile din municipiu au crescut de 10

Anul 2021 a fost plin de evenimente majore pentru fotbal, marcând întoarcerea fanilor pe stadioane și palpitantul campionat european, a cărui mare câștigătoare a fost Italia. Când a venit vorba de transferuri și achiziții de jucători, marile

Simona Halep, 29 de ani, a transmis un mesaj fanilor de la Montreal, unde va participa la primul turneu, după accidentarea suferită în timpul competiției de la Roma, informează Hotnews. „A trecut ceva timp de când nu am mai putut să particip

Raed Arafat a anunțat joi dacă România va mai trece printr-o carantinare totală ca în primul an de pandemie, din cauza valului 4 de coronavirus, provocat de varianta Delta extrem de

În ultimele săptămâni accidentele în care au fost implicate vehicule s-au înmulțit extrem de

Raluca Turcan a lansat vineri un atac la președintele PNL Ludovic Orban, pe care l-a acuzat că a girat ceea ce s-a întâmplat în PNL Sibiu, unde s-a încercat destabilizarea organizației. Raluca Turcan, candidat

Un antreprenor italian a lansat primul automat de pizza din Roma. Aparatul amestecă și întinde aluatul, adaugă sosul și ingredientele și gătește pizza în doar trei minute, potrivit The New York Times. Dar, cu toate că se crede că italienii pot

Simona Halep (29 de ani, 10 WTA) și-a aflat traseul de la WTA Montreal. Are primul tur liber, iar în cel secund va da peste americanca Danielle Collins (27 de ani, 36 WTA) sau peste elvețianca Jil Teichmann (24 de ani, 65 WTA). Traseul Simonei Halep

Echipa Statelor Unite ale Americii s-a situat pe primul loc în clasamentul final pe medalii la Jocurile Olimpice de la Tokyo, fiind urmată de China, care a fost lider în cea mai mare parte a timpului. Podiumul a fost completat de Japonia, iar România

Chindia Târgoviște și Dinamo se întâlnesc ACUM, în etapa cu numărul 4 din Liga 1. Partida a început la ora 19:02, e liveTEXT pe GSP.ro și în direct pe LookSport+, DigiSport 1 și TV TelekomSport 1. liveTEXT » Chindia Târgoviște – Dinamo

Armata SUA a prezentat informaţii noi despre atacul din Marea Arabiei soldat cu moartea unui marinar român şi a unui agent de

Majoritatea persoanelor care au primit o a treia doză de vaccin Pfizer anti-COVID-19 au simţit efecte secundare similare sau mai puţine decât au avut după ce au primit a doua doză, potrivit unui sondaj realizat în Israel, transmite Reuters.

Horoscopul zilei de 9 august 2021, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru toate zodiile. Nativii din semnul Scorpion pot lua decizii profesionale. Sfat! Persoanele care-și cunosc ascendentul zodiacal, sunt

Apar noi detalii despre motociclistul care a omorât un tânăr din Capitală după o șicanare în trafic. Bărbatul era instructor de conducere defensivă. Adică el îi învăța pe alții cum să evite incidentele în trafic. Bărbatul mai este

În cadrul unui interviu mai vechi, Prinţul Harry a afirmat că nu a mai primit bani de la familia regală începând cu primul trimestru al anului 2020. Potrivit Casei Clarence, prinţul Charles a continuat să îi […] The post Prinţul Charles,

Urmașele Elenei Ceaușescu din politica românească de după 89, au căutat să arate altfel. Prima doamnă a României de după era comunistă a fost Nina Iliescu, care a preferat să nu-și asume niciun risc din punct de vedere al imaginii. Astăzi,

Farul Constanța și Sepsi Sf. Gheorghe se întâlnesc astăzi, de la ora 18:30, în etapa cu numărul 4 din Liga 1. Partida poate fi urmărită în format liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Telekom Sport 1, Digi Sport 1 și Look Sport+. Programu

Vremea se menține caniculară însă temperaturile sunt ceva mai scăzute față de zilele