Nu e glumă! Un turist s-a băgat în frigiderul cu băuturi ca să se răcorească 16.08.2022

16.08.2022 Nu e glumă! Un turist s-a băgat în frigiderul cu băuturi ca să se răcorească Un tânăr a ajuns viral pe rețelele de socializare, după ce a intrat cu totul într-o vitrină frigorifică. Turistul de la malul Mării Negre s-a strecurat printre sticlele de bere ca să se răcorească, dar […] The post Nu e glumă! Un turist



Nu e glumă! Un turist s-a băgat în frigiderul cu băuturi ca să se răcorească

Un tânăr a ajuns viral pe rețelele de socializare, după ce a intrat cu totul într-o vitrină frigorifică. Turistul de la malul Mării Negre s-a strecurat printre sticlele de bere ca să se răcorească, dar […] The post Nu e glumă! Un turist s-a băgat în frigiderul cu băuturi ca să se răcorească appeared first on Cancan.

Nu e glumă! Un turist s-a băgat în frigiderul cu băuturi ca să se răcorească

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Cea mai în vârstă persoană din comuna Sâncel, o femeie de aproape 102 ani, s-a vindecat de COVID-19, la fel ca şi fiica sa, de 80 de ani. Ambele femei erau vaccinate și au fost internate timp de 9 zile în spitalul din Blaj, la Secţia

Apariţia COVID 19 a produs modificări în viaţa de zi cu zi, majoritatea categoriilor sociale fiind mai mult sau mai puţin afectate, iar sportivii de performanţă nu au făcut nici ei

LIVE Realitateadebucuresti.net. Invitat: Alin

Situaţia este dezastruoasă pe insula spaniolă La Palma. Lava continuă să avanseze, iar peste 300 de case au fost distruse. Între timp, aproximativ 10.000 de persoane au fost evacuate. Vulcanul a început să erupă duminică, după 50 de

Numele impresarei a fost tot mai vehiculat în ultima perioadă, după presupusul divorț de Laurențiu

Deputatul PNL Ionel Dancă şi susţinător al lui Orban în cursa pentru şefia partidului a declarat la Congresul PNL, organizat cu 5000 de delegaţi, fiind întrebat dacă nu crede că românii se simt sfidaţi de organizarea evenimentului în

Vremea este una capricioasă în data de 24

Un accident rutier în lanţ, produs la intrare în Avrig, spre Sibiu, a paralizat sâmbătă după-amiaza, 25 septembrie, traficul pe DN 1. O victimă a fost dusă de urgenţă la

Premierul britanic, Boris Johnson, a convenit vineri cu preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, să coopereze strâns pentru depăşirea tensiunilor generate de parteneriatul dintre Australia, Marea Britanie şi

La 12 ani și aproape patru luni de la ultimul meci jucat din primul minut de Paolo Maldini, băiatul fostului căpitan al lui AC Milan, Daniel Maldini (19 ani) duce mai departe steagul celebrei familii. Din tată în fiu, dinastia Maldini continuă

Analistul politic Cristian Tudor Popescu a afirmat într-un interviu pentru Digi24, după Congresul PNL de sâmbătă, că adevăratul câștigător este Klaus Iohannis care a fost „reales președinte PNL”. „La acest congres

Un român din Italia şi-a dat foc chiar în faţa barului în care lucra pentru că nu-şi primise salariul. Poliţia şi inspectorii de muncă au deschis

Planul Urbanistic Zonal pentru noul mall „Alba Iulia Value Center” intră la aprobare în şedinţa Consiliului Local Alba Iulia din 28

Filmul de debut al regizoarei Alina Grigore, „Crai Nou” (Blue Moon) a obţinut marele premiu – Scoica de Aur – la unul dintre cele mai prestigioase festivaluri de film din Europa, cel din San Sebastian (Spania). Același film

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, spune că el este un garant al unității PNL, la congresul pentru alegerea președintelui partidului. "Daţi-mi voie să încep prin a vă transmite respectul

Liberalul Virgil Guran a făcut apel la unitatea partidului, spunând că a văzut, sâmbătă, la Congres, prieteni care nu mai sunt prieteni, oameni care nu se mai salută: „Așa ceva nu trebuie să se

Acum are loc Marele Premiu al Rusiei, care se dspută pe pista de la Sochi. MP al Rusieia început la 15:00 și liveTEXT pe GSP.ro și în direct pe TV Telekom Sport 3, Digi Sport 2 și LookSport +. Turul 31/53 Schimbări importante la vârful

Ludovic Orban a anunţat că îşi va da demisia din funcţia de preşedinte al Camerei Deputaţilor, dar o va depune doar pe masa noului şef al PNL, pentru că în cazul în care aceasta ar fi oficializată ar exista posibilitatea ca poziţia să fie

Românii vor putea intra în Marea Britanie doar cu pașaport de la 1 octombrie 2021, ca urmare a Brexit-ului, a anunțat sâmbătă Ministerul Afacerilor Externe (MAE). „Ministerul Afacerilor

Florin Cîţu şi-a anunţat, la Consiliul Naţional al PNL de duminică echipa de prim-vicepreşedinţi şi vicepreşedinţi pentru