Nu doar tequila! Ce alte utilizări mai au agavele? 23.06.2021

23.06.2021 Nu doar tequila! Ce alte utilizări mai au agavele? Planta este utilizată în Mexic pentru utilizări la fel de diverse precum producția de tequila, gătit, dar și fabricarea de combustibili. A apărut acum aproximativ 12 milioane de ani, are 300 de specii de culori […] The post Nu doar tequila!



Nu doar tequila! Ce alte utilizări mai au agavele?

Planta este utilizată în Mexic pentru utilizări la fel de diverse precum producția de tequila, gătit, dar și fabricarea de combustibili. A apărut acum aproximativ 12 milioane de ani, are 300 de specii de culori […] The post Nu doar tequila! Ce alte utilizări mai au agavele? appeared first on Cancan.

Nu doar tequila! Ce alte utilizări mai au agavele?

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Patinatoarea Ekaterina Alexandrovskaia a murit vineri în Moscova. Sportiva avea numai 20 de ani. Ekaterina Alexandrovskaia s-a născut în Rusia, dar a concurat pentru Australia la patinaj artistic în

Un tânăr de 19 ani din Alba a fost trimis în judecată după ce a violat o fetiţă de 12 ani. Agresiunea a avut loc în luna iunie, în localitatea Vinerea, oraşul

Jucătoarele de la SCM Rm. Vâlcea au petrecut 10 zile de cantonament la Cheile Grădiștei. Campioanele au uitat de dificultatea exercițiilor fizice, de perioada grea, de acumulări, doar cu gândul la momentul în care vor începe din nou să joace

Trei bărbaţi care efectuau lucrări la o reţea de canalizare în localitatea Braniştea, judeţul Dâmbovița, au fost surprinși sub un mal de pământ, anunţă Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Dâmboviţa. Unul dintre muncitori a

Europarlamentarul Gheorghe Falcă, vicepreşedinte al PNL, solicită liderilor europeni să ajungă la un consens în ceea ce priveşte relansarea economice a UE, în contextul în care mai multe au fost foarte afectate de pandemia de

Iranul a executat astăzi o persoană care a fost găsită vinovată de localizarea generalului Qassem Soleimani, ucis apoi într-un atac cu dronă, transmite AFP. Mahmoud Moussavi Majd a fost condamnat

Kiki & Iri, un distribuitor de mate­riale de construcţii din Timişoara, spune că a folosit deja cei aproape un milion de lei primiţi ca finanţare prin programul IMM

Începând de astăzi, 20 iulie, Paul Muntenescu s-a alăturat echipei Antena Group în rolul de Head of Online Business. Acesta a început în presa scrisă și în ultimii 10 ani s-a ocupat de strategia de digital

Horoscopul zilei de 21 iulie 2020, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul zilnic pentru

Dependenţa se referă la o situaţie de “intoxicaţie” cronică, care rezultă din administrarea repetată a ceva dăunător în sine sau devenit dăunător prin exces şi nevoia de a continua această administrare. Astfel, o persoană poate

Un bărbat care nu purta echipament de protecţie a fost transportat în stare gravă la spital, în urma unui accident rutier. Bărbatul conducea un

Familia unui copil de 10 luni din Cluj, aflat în moarte cerebrală, a decis să salveze o altă viaţă acceptând donarea de organe. Gabriel, un băiat de 14 ani din Iaşi, a primit cei doi rinichi

Specialiștii din domeniul Resurselor Umane au observat, în ultimii zece ani, că este mai important pentru o echipă să fie formată din oameni compatibili din punct de vedere comportamental decât să existe

În plină criză epidemiologică în România, reprezentanții Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) au reușit să încheie mecanismul pentru poprirea electronică a conturilor. În rândurile de mai jos, veți descoperi când va fi

Deşi a fost lansat într-un context nefast, noul iPhone SE a atras un număr mare de utilizatori de Android, determinându-i pe aceştia să treacă pe

Clessidra, nume consacrat pe piața de profil a articolelor vestimentare în vogă, își prezintă pentru doamne și domnișoare linia de costume de baie pentru vara anului 2020. Există un trend definitoriu și

La nouă ani de la prăbuşirea regimului condus de Muammar Kadhafi, Libia este prinsă în continuare într-un război prin interpuşi, care riscă să se agraveze pe măsura apropierii de câmpurile de petrol. În paralel, un alt conflict reizbucneşte

Compania locală Trusted Advisory, specializată în furnizarea de servicii de contabilitate şi consultanţă financiară, are în plan să ajungă anul viitor la un portofoliu de circa 150-200 de clienţi pentru aplicaţia software dezvoltată care

Phillip Witcomb, botezat Roberto Sendoya, este fiul secret al lui Pablo Escobar, cel mai cunoscut traficant de droguri din istorie. Bărbatul a fost crescut de un agent MI6, iar tatăl său biologic a fost gata să ucidă pentru a-l recupera. „Am

Ioan Popa, antreprenorul care a fondat brandul de paste Monte Banato, a investit 5 milioane de euro într-un proiect turistic în comuna Văliug din judeţul Caraş-Severin, sub numele Casa Baraj, scrie revista lunară de lifestyle de lux După Afaceri