Nu ai voie s-o ratezi! Asta e cea mai puternică rugăciune pentru mama ta de 8 Martie 06.03.2018

06.03.2018 Nu ai voie s-o ratezi! Asta e cea mai puternică rugăciune pentru mama ta de 8 Martie Peste două zile este 8 Martie, ziua mamei, cea mai importantă ființă pentru noi. Pentru a le dovedi cât de mult le iubim, este aproape obligatoriu să spunem, pentru ele, următoarea rugăciune. „Dumnezeule, rugându-mă Ție pentru tatăl meu



Peste două zile este 8 Martie, ziua mamei, cea mai importantă ființă pentru noi. Pentru a le dovedi cât de mult le iubim, este aproape obligatoriu să spunem, pentru ele, următoarea rugăciune. „Dumnezeule, rugându-mă Ție pentru tatăl meu ăi pentru mama mea, împlinesc una din cele mai sfinte datorințe, pe care Tu ai pus-o asupra […]

