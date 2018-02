Nu a fost doar o declaraţie. Chişinăul, decis să dea Rusia în judecată pentru pagubele provocate Republicii Moldova în Transnistria 23.02.2018

23.02.2018 Nu a fost doar o declaraţie. Chişinăul, decis să dea Rusia în judecată pentru pagubele provocate Republicii Moldova în Transnistria După ce a declarat într-un interviu pentru presa din Letonia că Chişinăul va angaja o companie internaţională de avocatură care va estima pagubele provocate de Rusia în Transnistria, preşedintele Parlamentului, Andrian Cadu, a continuat ideea.



Nu a fost doar o declaraţie. Chişinăul, decis să dea Rusia în judecată pentru pagubele provocate Republicii Moldova în Transnistria

După ce a declarat într-un interviu pentru presa din Letonia că Chişinăul va angaja o companie internaţională de avocatură care va estima pagubele provocate de Rusia în Transnistria, preşedintele Parlamentului, Andrian Cadu, a continuat ideea. Speakerul susţine că deja au început anumite discuţii în acest sens.

Nu a fost doar o declaraţie. Chişinăul, decis să dea Rusia în judecată pentru pagubele provocate Republicii Moldova în Transnistria

Stiri Adevarul

Stiri pe aceeasi tema:

A fost semnat contractul de finanţare pentru proiectul „Restaurarea Muzeului Judeţean Argeş – Consolidarea, protejarea şi valorificarea patrimoniului cultural”, care va fi implementat cu fonduri nerambursabile în cadrul Programului

Pe parcursul anului trecut, în ţară s-au produs peste 2.500 de accidente rutiere, ceea ce reprezintă o uşoară creştere în comparaţie cu anul 2016 (+1,33%). În acestea şi-au pierdut viaţa 273 de persoane, iar alte 2.846 au suferit diverse

Simona Halep a fost învinsă de Caroline Wozniacki la Melbourne, după ce a pierdut, în 2014 şi în 2017, două finale şi la French Open. La 26 de ani însă, constănţeanca are tot timpul din lume pentru a-şi îndeplini

Simona Halep a suferit, sâmbătă dimineaţă, o dublă pierdere la Melbourne: a ratat şi primul trofeul de Grand Slam din carieră, dar şi prima poziţie în clasamentul mondial pe care a deţinut-o 16 săptămâni la

Povestea românească din satul Bangtao de pe insula thailandeză Phuket este una specială. Este oaza unde în timpul iernii din Europa te poţi bucura de marea liniştită, de natură virgină, palmieri, vegetaţia luxuriantă şi de plaja cu nisip

Zeci de persoane au fost rănite, 'peste 50', a anunţat ONG-ul italian Emergency care i-a transportat pe răniţi la spitalul său din Kabul, evocând un 'masacru' într-o

Elicoptere americane au ucis sâmbătă din eroare şapte irakieni în cursul unor lovituri aeriene lansate pentru arestarea unui presupus militant, au anunţat media locale şi oficiali din

Super-favorit al finalei Australian Open, tenismanul elveţian Roger Federer, care vizează al 20-lea titlu într-un turneu de Mare Şlem, este conştient că adversarul său, croatul Marin Cilic, nu-i va oferi

Fiica lui Vladimir Putin a divorţat. Şi, drept pedeapsă pentru despărţire, ginerele preşedintelui rus a rămas fără jumătate din averea de două miliarde de dolari.În vârstă de 35 de ani, el

Simona Halep (1 WTA) a câștigat setul secund al finalei Australian Open, scor 6-3, în fața lui Caroline Wozniacki, reușind două lovituri spectaculoase. Partida este liveTEXT AICI. Game-ul 3 al setului secund a fost cel mai disputat al

Simona Halep a pierdut finala de la Australian Open cu Caroline Wozniacki, 6-7(2), 6-3, 4-6, însă rămâne optimistă. ”Mulțumesc pentru sprijin, am dat totul. Mulțumesc Australiei pentru două săptămâni minunate! Ne vedem la

Finala de la Australian Open a reprezentat pentru Simona Halep şansa de a câştuga un turneu de Mare Slam, dar şi păstrarea locului 1 mondial. Aşa, daneza Wozniacki, care i-a fost adversar, a luat totul: banii dublaţi, plus locul 1

La aproape două săptămâni de când Andreea Tonciu a vorbit cu Teo Trandafir despre problemele pe care le-a întâmpinat în căsnicia cu soţul ei, recent a fost făcut un anunţ sumbru. Numerologul Anca Dimancea a făcut dezvăluiri uluitoare despre

Patronul de la FCSB a reacţionat dur la scurt timp după ce Simona Halep şi-a pierdut azi titlul de nr. 1 WTA în finala de la Australian Open. Gigi Becali a făcut declaraţii tranşante. Vă reamintim că românca noastră a fost învinsă de

Cel puţin trei poliţişti au murit şi alţi 14 au fost răniţi în urma unui atac cu bombă care a avut loc sâmbătă dimineaţă asupra unei secţii de poliţie din oraşul columbian Barranquilla, informează

Cinci persoane au fost rănite, sâmbătă, într-un accident rutier, care a avut loc între Cluj-Napoca şi Feleac, iar patru dintre ele au fost transportate la spital. "Două echipaje cu

Cei nascuti sub semnul Racului trebuie sa se inarmeze cu rabdare si sa mearga inainte, ignorand toate obstacolele. Oricat de mare ar fi tentatia de a da inapoi, prognoza astrologica pentru februarie promite emotii

Simona Halep a făcut o analiză lucidă a finalei pierdute în fața lui Caroline Wozniacki, scor 6-7, 6-3, 4-6. Știm că e greu să te prezinți în fața noastră după această înfrângere, dar poți să ne spui cum te simți, e

Simona Halep a pierdut finala de la Australian Open, 6-7(2), 6-3, 4-6 cu Caroline Wozniacki. Imediat, pe toate rețelele de socializare, românca a primit mai multe mesaje pentru a fi felicitată pentru cum a luptat în ultimele două

Dinamo - Craiova, FCSB - CFR Cluj și Dinamo - FCSB vor fi partidele lunii februarie la care fanii vor putea avea propriul comentariu. Look TV și Look Plus au avut ideea de a oferi două versiuni de comentariu, pentru susținătorii fiecărei