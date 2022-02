Noul numărul 10 al lui Newell's poartă numele Messi » Ce legătură are Joaquin cu Leo 10.02.2022

10.02.2022 Noul numărul 10 al lui Newell's poartă numele Messi » Ce legătură are Joaquin cu Leo Joaquín Messi are 19 ani, s-a născut la 52 km de Rosario și joacă din 2011 la același club unde a descoperit fotbalul Lionel Messi, căpitanul Argentinei. Dar este numai o coincidență de nume. După mai mult de două decenii, Newell's Old Boys are



Noul numărul 10 al lui Newell's poartă numele Messi » Ce legătură are Joaquin cu Leo

Joaquín Messi are 19 ani, s-a născut la 52 km de Rosario și joacă din 2011 la același club unde a descoperit fotbalul Lionel Messi, căpitanul Argentinei. Dar este numai o coincidență de nume. După mai mult de două decenii, Newell's Old Boys are un nou Messi. La echipa de juniori care joacă în Copa Libertadores U20, numărul 10 e Messi. Joaquín Messi. ...

Noul numărul 10 al lui Newell's poartă numele Messi » Ce legătură are Joaquin cu Leo

Stiri sportive - Stiri Gazeta Sporturilor

Stiri pe aceeasi tema:

Un concert amplu la care au participat 5.000 de spectatori, un prim eveniment de acest fel organizat la Barcelona de la declanșarea pandemiei de coronavirus, s-a desfășurat sâmbătă seară. Nu a fost însă unul ilegal, după cum se crede, ci a fost

Tribunalul Hunedoara a luat o decizie importantă în procesul retrocedărilor controversate din Retezat, reclamate de Academia

Contextul socio-politic îl contrazice pe cel economic. Pe de o parte, se dă ceasul cu o oră înainte, pentru ca activitatea să fie mai intensă și mai îndelungată. Pe de alta, se închid oamenii în case mai

România termină marți, cu Armenia, seria de trei meciuri din luna martie din preliminariile CM 2022. În aceste zile, FRF și sponsorul tehnic ne-au propus o „națională” cromatică, atât la seniori, cât și la U21. După galben și albastru,

Compania britanică de medicamente GSK va produce 60 de milioane de doze de vaccin anti COVID-19 devoltat de americanii de la Novavax, care sunt destinate Regatului Unit, scrie AFP. "GSK va

Actrița americană Sharon Stone, 63 de ani, a povestit în cartea sa autobiografică, „The Beauty of Living Twice”, că, în 2001, a recurs la o operație de reconstrucție a sânilor, după ce a fost supusă unor intervenții pentru

Un nou transport umanitar a plecat, astăzi, din România cu destinația Chișinău. Vorbim despre 1,5 tone de echipamente de protecție sanitară, necesare luptei cu pandemia de

Ministrul educaţiei, Sorin Cîmpeanu, a explicat care sunt condiţiile ca toți elevii să revină în şcoli cu prezenţă fizică la sfârşitul lunii mai, începutul lunii iunie, informează Agerpres. Sorin Cîmpeanu a susţinut că există peste

Elena Merișoreanu trece prin clipe dramatice! Soțul ei, Viorel Croitoru, în vârstă de 74 de ani, a fost infectat cu noul coronavirus și a fost internat în stare gravă la Spitalul Victor Babeș, în urmă cu șapte

A murit un jucător de legendă al echipei de fotbal

Comerţul tradiţional, mai exact acele mici magazine şi chioşcuri din comerţul alimentar ce se găsesc în special în rural şi în oraşele mici, deşi nu numai, au reuşit să îşi majoreze vânzările în pandemie când oamenii au fost

Decizie importantă pe frontul luptei anti-Covid. Gigantul farmaceutic britanic GSK va fabrica 60 de milioane de doze de vaccin anti-COVID-19 dezvoltat de compania americană Novavax destinate Regatului Unit. Un anunț în acest sens a fost făcu,

Fiecare dintre noi trecem la un moment dat prin durerea cauzată de pierderea unei persoane apropiate. Vom face atunci tot ce ne stă în putere pentru a-i oferi acestei persoane un ritual de înmormântare adecvat.

Doi bărbaţi din Argeş au fost surprinşi în timp ce se masturbau lângă Palatul Copiilor, respectiv Colegiul Naţional I.C.

Comuna ilfoveană Cernica și satele aparținătoare intră în carantină pentru o perioadă de 14 zile, începând cu data de 01.04.2021, de la ora 22:00, după ce rata de infectare a ajuns la 7,88 cazuri la mia de locuitori, anunță Prefectura Ilfov.

PSD susține necesitatea valorificării oportunităţilor oferite prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) pentru o reformă "reală" a sistemului energetic care să asigure eficienţă, precum şi o dezvoltare durabilă prin

Bărbatul care a lovit un jandarm în timpul participării la protestul organizat, luni seara, în Piața Universității, a fost plasat în arest la domiciliu pentru o perioadă de 30 de zile. Judecătoria Sectorului 1 a respins cererea procurorilor de

Ministerul Sănătăţii, în colaborare cu Ministerul Educaţiei Naţionale, UNICEF şi Universitatea Babeş Bolyai-catedra de sănătate publică, a lansat o serie de afişe cu informaţii utile şi reguli care trebuie respectate pentru limitarea

Impact Developer&Contractor (simbol bursier IMP), cel mai mare dezvoltator rezidenţial din Capitală, l-a numit miercuri pe Constantin (Tinu) Sebeşanu în funcţia de director executiv (COO - Chief Operating Officer), din care va coordona în mod

Andrei Caramitru, fost consilier al lui Dan Barna, are un nou mesaj în care îi jigneşte pe cei care nu merg să se vaccineze, sugerând că ar fi doar persoane sărace şi fără prea multă