Noul iubit al Andreei Bălan, un bărbat misterios. Ce meserie are, de fapt, Tiberiu Argint 11.07.2020

11.07.2020 Noul iubit al Andreei Bălan, un bărbat misterios. Ce meserie are, de fapt, Tiberiu Argint Sonia Argint Ionescu, sora lui Tiberiu, noul iubit al Andreei Bălan, a dezvăluit de curând ce meserie are, de fapt, bărbatul care i-a cucerit inima artistei. Prezentatoare TV de profesie, Sonia a explicat că fratele său este de fapt arhitect.



Noul iubit al Andreei Bălan, un bărbat misterios. Ce meserie are, de fapt, Tiberiu Argint

Sonia Argint Ionescu, sora lui Tiberiu, noul iubit al Andreei Bălan, a dezvăluit de curând ce meserie are, de fapt, bărbatul care i-a cucerit inima artistei. Prezentatoare TV de profesie, Sonia a explicat că fratele său este de fapt arhitect. „Fratele meu lucrează în vânzări și marketing într-o companie, dar specializarea lui este arhitectura”, a […] The post Noul iubit al Andreei Bălan, un bărbat misterios. Ce meserie are, de fapt, Tiberiu Argint appeared first on Cancan.ro.

Noul iubit al Andreei Bălan, un bărbat misterios. Ce meserie are, de fapt, Tiberiu Argint

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Viorica Dăncilă se pune bine cu baronii înainte de congresul PSD de sâmbătă. Guvernul PSD a apobat controversatul Cod Administrativ, care a primit aviz negativ de la Consiliul Economic și Social. Citește mai

Ambasada României în Regatul Spaniei, în colaborare cu reprezentanța Institutului Cultural Român de la Madrid și cu Patrimoniul Național al Spaniei (organism public care se ocupă de administrarea

Angela Nguyen, o americancă a cărei job este să livreze pizza la domiciliu, i-a salvat, practic, viaţa unui bătrân de 76 de ani, care trăia într-o rulotă. Galeria Foto Citește mai

Horoscop 19 iunie 2019. Citește previziunile pentru toate zodiile: Horoscop 19 iunie 2019 - Berbec: Sunt posibile conflicte acute cu cei din familie, din motive care aparțin trecutului și acolo ar trebui să rămână. Nici la serviciu situația nu se

Luna iulie a anului 2019 e poate cel mai intens afectată de retrogradul lui Mercur, care începe pe 23. Astrologii ne avertizează că zodiile vor fi profund marcate de aceste evoluții, iar cele mai mari schimbări se vor vedea pe plan

George Clooney va regiza şi va interpreta rolul masculin principal într-un lungmetraj produs de Netflix care se inspiră din romanul "Good Morning, Midnight", publicat de scriitoarea americană Lily

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, referitor la proiectul de pe ordinea de zi a şedinţei CGMB privind diminuarea bugetului municipiului Bucureşti pe anul 2019 cu 608 milioane lei, că nu

„S-au estompat foarte mult diferenţele dintre urban şi rural. Nu avem un tipar de oraş, iar în unele ţări sunt magazine şi în comune de 3.000 de

Explozie Viena. O deflagrație extrem de puternică a avut loc miercuri seara în centrul Vienei. Cel puțin patru oameni au fost răniți grav, potrivit Sputnik. Citește mai

Titlurile ipotecare emise de banca elenă reprezintă o premieră pentru sectorul financiar-bancar românesc, după ce Alpha Bank a fost prima bancă din România care a lansat un credit imobiliar, punând astfel bazele pieţei ipotecare locale acum

Un tânăr a făcut o descoperire șocantă aseară, lângă un bloc din cartierul buzoian Micro XIV. Un bărbat de circa 40 de ani zăcea într-o baltă de sânge. Un echipaj de la ambulanță a venit imediat la fața locului, dar medicii n-au mai putut

SF PETRU ŞI PAVEL 2019 se sărbătoresc pe 29 iunie. Sărbătoarea cunoscută și sub numele de Moșii de Sânpetru este o zi în care oamenii au voie să lucreze orice, însă nu au voie să toarcă,

Un minor de 15 ani a căzut, joi, într-o balastieră la marginea satului Pisculești, din comuna prahoveană Tinosu. Copilul a fost scos de localnicii care au alertat autoritățile. La ora 16.10, un echipaj SMURD ajunsese la locul tragediei și îi

Nicolae Mihălăchiuțe, în vârstă de doar 19 ani, a decedat în Franța, în urma unui tragic accident rutier. Mama sa, devastată de durere, încearcă să își readucă fiul în țară, pentru a-l înmormânta, însă nu are posibilitățile

Un dublu atac sinucigaș care a avut loc joi în Tunis a rănit mai multe persoane. Citește mai

Carmen de la Sălciua iubește din nou! Artista și-a refăcut viața alături de Cosmin, bărbatul care a făcut-o să zâmbească și să se gândească la… viitor. După divorțul de Culiță Sterp, Carmen de la Sălciua și-a asumat relația cu

Oficiali israelieni au acuzat Rusia că a lansat atacuri cibernetice care au perturbat sistemul GPS în zona Aeroportului Ben Gurion din Tel Aviv. Moscova a catalogat acuzaţia drept o "ştire

Ducii de Sussex, Meghan şi Harry, au anunţat că în această toamnă vor efectua primul turneu regal în formula completă, alături de fiul lor, Archie, născut în luna

„Aceşti tineri reprezintă un segment al populaţiei parţial inactive, nu total, în sensul că mulţi dintre ei sunt «freelanceri» nedeclaraţi, adică desfăşoară o activitate care nu este fiscalizată şi care nu reprezintă neapărat o muncă

Meteorologii au emis, vineri, noi avertizări nowcasting Cod galben de vreme instabilă, valabile în zone din Oltenia şi Transilvania, în ora următoare. Conform Administraţiei Naţionale de Meteorologie